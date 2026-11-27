В декабре 2026 четыре знака Зодиака могут столкнуться с важными изменениями в отношениях, карьере и семейной жизни. Астролог Мариелиза Рейес объяснила, на что им следует обратить внимание.

Близнецы

Для Близнецов декабрь 2026 станет временем переосмысление себя и отношений с окружением. После Полнолуния в их знаке 24 ноября представители этого знака могут заметить, что их приоритеты и взгляды на будущее существенно изменились. Новолуние 9 декабря поможет окончательно определиться, какие связи следует сохранить, а от которых уже пора отказаться. Астролог советует не ждать, что близкие самостоятельно догадаются о ваших потребностях, а откровенно говорить о своих ожиданиях.

Дева

Дев ждет важный период профессиональных изменений и переоценки карьерных целей. Недавнее Полнолуние могло принести неожиданные события на работе или заставить задуматься, правильным путем они двигаются. После перехода Марса в знак Девы 25 ноября представители знака ощутили больше решимости и желания самостоятельно контролировать свою жизнь. По словам астролога, Девы станут настойчивее в отстаивании собственных интересов и перестанут постоянно подстраиваться под чужие ожидания.

Стрелец

Для Стрельцов начинается особый период, ведь именно их знак находится в центре внимания этого сезона. Новолуние 9 декабря поможет представителям знака определиться с большими целями и сделать первые шаги к их реализации. В то же время 12 декабря Юпитер, планета-покровитель Стрельцов, приступит к ретроградному движению, которое побуждает пересмотреть планы и понять, действительно ли они соответствуют вашим желаниям. Астролог советует не бояться менять решения, если со временем приоритеты станут другими.

Рыбы

Для Рыб декабрь 2026 может стать началом нового этапа в семейной жизни и карьере. Представители знака по-новому посмотрят на собственный комфорт, чувство безопасности и то, чего им действительно не хватает дома. После Новолуния 9 декабря усилится желание двигаться вперед в профессиональной сфере и пересмотреть свои амбиции. Астролог советует Рыбам не брать на себя слишком много чужих обязанностей, а сосредоточиться на своих целях и наконец-то поставить себя на первое место.