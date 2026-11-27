У грудні 2026 чотири знаки Зодіаку можуть зіткнутися з важливими змінами у стосунках, кар'єрі та сімейному житті. Астролог Маріеліза Рейєс пояснила, на що їм варто звернути увагу.

Близнюки

Для Близнюків грудень 2026 стане часом переосмислення себе та стосунків з оточенням. Після Повні у їхньому знаку 24 листопада представники цього знаку можуть помітити, що їхні пріоритети та погляди на майбутнє суттєво змінилися. Молодик 9 грудня допоможе остаточно визначитися, які зв'язки варто зберегти, а від яких уже час відмовитися. Астролог радить не чекати, що близькі самостійно здогадаються про ваші потреби, а відверто говорити про свої очікування.

Діва

На Дів чекає важливий період професійних змін і переоцінки кар'єрних цілей. Нещодавня Повня могла принести несподівані події на роботі або змусити замислитися, чи правильним шляхом вони рухаються. Після переходу Марса у знак Діви 25 листопада представники знака відчули більше рішучості та бажання самостійно контролювати своє життя. За словами астролога, Діви стануть наполегливішими у відстоюванні власних інтересів і перестануть постійно підлаштовуватися під чужі очікування.

Стрілець

Для Стрільців починається особливий період, адже саме їхній знак перебуває в центрі уваги цього сезону. Молодик 9 грудня допоможе представникам знаку визначитися з великими цілями та зробити перші кроки до їх реалізації. Водночас 12 грудня Юпітер, планета-покровитель Стрільців, розпочне ретроградний рух, що спонукатиме переглянути плани та зрозуміти, чи справді вони відповідають вашим бажанням. Астролог радить не боятися змінювати рішення, якщо з часом ваші пріоритети стануть іншими.

Риби

Для Риб грудень 2026 може стати початком нового етапу в сімейному житті та кар'єрі. Представники знаку по-новому подивляться на власний комфорт, відчуття безпеки та те, чого їм насправді бракує вдома. Після Молодика 9 грудня посилиться бажання рухатися вперед у професійній сфері та переглянути свої амбіції. Астролог радить Рибам не брати на себе забагато чужих обов'язків, а зосередитися на власних цілях і нарешті поставити себе на перше місце.