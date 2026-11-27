Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Андрій Задворний повідомив про завершення служби в Національній гвардії України. Після дев'яти місяців у її лавах він продовжить військову службу в Силах безпілотних систем.

Чому Андрій Задворний залишив Національну гвардію, з якими труднощами зіткнувся під час військової служби та де продовжить служити, пише Styler із посиланням на Instagram Андрія Задворного.

Що Андрій Задворний розповів про службу

У своєму Instagram чоловік поділився фотографією у військовій формі та розповів про досвід служби в Нацгвардії, де, за його словами, зіткнувся з низкою труднощів.

Задворний зазначив, що спочатку пройшов рекрутинг до бойового підрозділу "Лазарс Груп", але зрештою проти власної волі опинився на тиловій службі.

"Сьогодні завершилась моя служба у Національній Гвардії. Пройшло 9 місяців, за які сталось багато дивних для мене речей, починаючи із рекрутингу до бойового підрозділу Лазарс Груп і потрапляння проти моєї волі на тилову службу, яка мало пов'язана із опором Росії. (Виявляється і таке буває)", - написав він.

За словами Андрія, протягом восьми місяців він тричі намагався перевестися до іншого підрозділу. Попри негативний досвід, Задворний з вдячністю згадав людей, з якими познайомився за час служби.

Тепер чоловік продовжить службу в Силах безпілотних систем, де сподівається застосувати здобуті знання та навички.

"Завтра починається служба у Силах Безпілотних Систем, де, нарешті, планую реалізувати здобуті самостійно навички та знання, повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу", - наголосив він.

Коли Андрій Задворний долучився до війська

Про свою мобілізацію переможець "Холостячки" повідомив 18 лютого 2026 року. Тоді він пояснив, що волонтерська діяльність більше не давала йому відчуття, що він повною мірою реалізовує свій потенціал.

"Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", - писав тоді Задворний.

Що відомо про Андрія Задворного

Андрій Задворний - український підприємець, який здобув широку популярність після участі у другому сезоні шоу "Холостячка", головною героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч.

У фіналі проєкту артистка обрала саме Задворного, але їхні стосунки тривали лише півтора місяця після завершення шоу. Ініціатором розриву став Андрій, який пояснив своє рішення згасанням почуттів.

До військової служби чоловік займався підприємницькою діяльністю та був співзасновником виробництва дерев'яних розвивальних іграшок для дітей.