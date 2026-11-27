У п'ятницю, 27 листопада, українці відзначають річницю заснування Національної академії наук, а християни вшановують пам'ять великомученика Якова Персянина. Цього дня також відбувається Чорна п'ятниця , а у світі вперше відзначають одразу дві важливі міжнародні дати.

Які свята в Україні та світі відзначають 27 листопада, розповідає Styler.

Головне церковне свято дня

За новим церковним календарем 27 листопада віряни вшановують пам'ять великомученика Якова Персянина, який жив на межі 4 та 5 століть.

Яків народився в заможній християнській родині та служив при дворі перського правителя. Під впливом оточення він тимчасово відмовився від християнства, однак згодом розкаявся та повернувся до своєї віри.

За відмову зректися християнських переконань Яків зазнав переслідувань і загинув. У церковній традиції його історія є прикладом покаяння, мужності та духовної стійкості.

Крім того, сьогодні церква згадує преподобних Палладія та Романа, а також вшановує ікону Божої Матері "Знамення". Перед нею традиційно моляться за мир, захист родини та допомогу у складних життєвих обставинах.

Народні традиції та прикмети 27 листопада

Наприкінці листопада наші предки активно готувалися до зимових холодів: утеплювали оселі, перевіряли запаси продуктів та завершували господарські роботи надворі.

Оскільки за новим церковним календарем у цей період триває Різдвяний піст, особливу увагу приділяли духовному очищенню, молитві, добрим справам і допомозі нужденним.

За погодою наприкінці осені намагалися передбачити, якими будуть наступні місяці.

Народні прикмети на погоду:

іній на деревах - до посилення морозі,

густий туман зранку - до відлиги,

похмуре небо та сніг - до прохолодного травня,

грім наприкінці листопада - до малосніжної зими,

горобці голосно цвірінькають після тривалої негоди - до покращення погоди.

Ці прикмети є частиною народного фольклору, а не науковим способом прогнозування погоди.

Що не можна робити 27 листопада

З огляду на Різдвяний піст цього дня вірянам радять:

не сваритися, не лихословити та не провокувати конфлікти,

не ображати близьких і не тримати на них зла,

не проявляти байдужості до людей, які потребують допомоги,

уникати надмірностей та гучних застіль,

не поширювати плітки й не засуджувати інших.

Водночас церковний календар не встановлює на цей день окремих заборон на прибирання, прання, рукоділля чи інші повсякденні справи.

Хто святкує День ангела 27 листопада

За новим церковним календарем сьогодні можна привітати з іменинами Якова, Романа, Палладія, Всеволода та Гавриїла.

Які ще свята відзначають 27 листопада

Чорна п'ятниця. Один із найбільших днів розпродажів у світі, який традиційно припадає на п'ятницю після американського Дня подяки. З нього починається активний сезон передріздвяних покупок.

День заснування Національної академії наук України. Саме 27 листопада 1918 року відбулися установчі збори Української академії наук, першим президентом якої обрали Володимира Вернадського. Цьогоріч установі виповнюється 108 років.

Міжнародний день залучення до науки задля сталого розвитку. У 2026 році його відзначають уперше за ініціативою ЮНЕСКО. Мета свята - популяризація науки та залучення суспільства до розв'язання глобальних проблем.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію дитячих, ранніх і примусових шлюбів. Нову міжнародну дату Генеральна Асамблея ООН затвердила у вересні 2026 року. Вона покликана привернути увагу до захисту прав дітей та забезпечення рівних можливостей.

Міжнародний день без покупок. Неофіційна альтернатива Чорній п'ятниці, яка закликає людей відмовитися на добу від необов'язкових покупок і переглянути власні споживацькі звички.

Міжнародний день системного інженера. Професійне неофіційне свято, започатковане у 2012 році. Його щороку відзначають в останню п'ятницю листопада.