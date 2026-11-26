Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька, яка нещодавно оголосила про свою вагітність , розсекретила стать дитини.

Переможниця "Холостяка" розсекретила стать дитини

На своїй сторінці в Instagram Лозовицька опублікувала відео зі свого весілля, де вона з чоловіком Гідаятом Сеїдовим розрізають величезний торт. Через декілька секунд пара побачила синій крем, отже, закохані чекають на хлопчика.

Лозовицька розповіла, кого вони очікують

В інтерв’ю Славі Дьоміну модель також розповіла, що радісна подія має відбутися наприкінці зими, а саме - у останній день лютого.

"Кінець лютого. Так, останній день", - зазначила Лозовицька.

Також вона відповіла, що вже знає стать дитини.

"Пацан", - лаконічно відповіла блогерка.

Також Лозовицька зізналася, що поки що не уявляє, як це - бути мамою хлопчика.

"Я просто мені я не зовсім розумію, що з пацаном робити. Ну, якщо дівчинка, я розумію там, як її виховувати там. Ну, мені ясно. Що робити з хлопчиками, я поки не розумію", - зізналася вона.

Також Катерина згадала, що у дитинстві, коли бавилася ляльками, уявляла себе мамою саме сина.

"Але, але в дитинстві, до речі, коли я гралася в ляльки, в мене завжди був хлопчик-дитина. Завжди. Тобто в цілому в моєму уявленні цього світу першим має бути хлопчик, щоб був, знаєш, як друга друга така постать, глава сім'ї, друга після тата, от, а потім вже дівчинку. Ну, я сказала, що тепер доведеться ще й другого народжувати, бо я точно хочу ще дівчинку", - розповіла вона.

Що відомо про особисте життя Лозовицької

Після розриву з "Холостяком" Алексом Топольським Катерина закрутила новий роман у Польщі, куди переїхала після початку повномасштабного вторгнення.

Спершу вона не розкривала особистість свого обранця, уникаючи питань про його громадянство. Лише у 2023 році зізналася, що це українець, і потім вони вирішили повернутися до Києва.

У лютому 2025 року модель повідомила про кризу у стосунках. Підписники помітили, що вона перестала публікувати спільні фото з Володимиром і почали запитувати, чи вони досі разом.

Спочатку вона уникала конкретних відповідей, лише натякнувши на складний період у їхніх відносинах. Зрештою у березні 2025-го року вона офіційно оголосила про розставання в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Саме модель поставила крапку в романі, попри те, що Володимир зробив їй пропозицію руки та серця.

Згодом Лозовицьку помітили у компанії українського співака Гідаята Сеїдова, відомого під сценічним ім'ям GEED. Спочатку пара не поспішала ділитися подробицями особистого життя та приховувала роман від публіки. Про свої почуття закохані відкрито заявили у серпні 2026 року. Тоді модель опублікувала романтичні світлини з артистом і публічно зізналася йому в коханні.

Зазначимо, що Гідаят Сеїдов здобув популярність після участі в 13-му сезоні вокального шоу "Голос країни". На проєкті він представляв команду Артема Пивоварова та зумів дійти до півфіналу.

Він довгий час працював викладачем вокалу, і саме до нього звернулася Катерина, щоб покращити свої вокальні дані.

Роман пари розвивався доволі швидко. Уже 23 серпня 2026 року співак зробив Катерині пропозицію руки та серця просто під час свого концерту. GEED подарував коханій букет троянд, став перед нею на одне коліно та попросив стати його дружиною. Лозовицька відповіла згодою, продемонструвавши шанувальникам обручку.

Наступний важливий крок закохані зробили вже за місяць: 23 вересня вони одружилися, відсвяткувавши весілля у вузькому колі рідних та близьких. Тепер подружжя готується до ще однієї особливої події - народження первістка.

Пізніше Лозовицька ділилася, як розповіла чоловіку про вагітність і чому ім'я дитині обирали із ChatGPT.