Взимку навіть звичайне переодягання або застеляння ліжка може супроводжуватися характерним потріскуванням , дрібними іскрами та неприємними поколюваннями. Причина цього явища - статична електрика, накопиченню якої особливо сприяє опалювальний сезон.

Чому речі електризуються, коли холодно і як цього позбутись, розповідає Styler.

Чому взимку речі сильніше електризуються

Коли різні матеріали контактують між собою, а потім роз'єднуються, між ними може відбуватися обмін електронами. Унаслідок цього на поверхні тканини або тіла накопичується електричний заряд.

Коли ви знімаєте светр, поправляєте ковдру або торкаєтеся металевого предмета, накопичений заряд може раптово розрядитися. Саме тоді виникають характерний тріск, іскри та відчуття легкого удару струмом.

Взимку цьому сприяють одразу кілька чинників:

низька вологість повітря у приміщенні через опалення,

носіння багатошарового одягу,

часте використання синтетичних тканин,

тертя ковдри об постільну білизну та піжаму,

сухість шкіри.

В умовах сухого повітря електричний заряд повільніше розсіюється, тому статична електрика стає особливо помітною.

Як пояснюють науковці Університету Макгілла , проблема полягає не стільки в морозі, скільки в нагріванні холодного повітря у приміщенні. При цьому його відносна вологість знижується, а умови для накопичення статичного заряду стають сприятливішими.

Які тканини найбільше електризуються

Найчастіше неприємні відчуття спричиняють речі з таких матеріалів:

поліестер,

акрил,

нейлон,

фліс,

мікрофібра.

Синтетичні волокна погано поглинають вологу та довше утримують електричний заряд. Саме тому флісовий плед або поліестерова піжама можуть буквально іскрити в темряві.

Вовна також здатна сильно електризуватися, особливо під час контакту із синтетичними тканинами. Натомість бавовна та льон зазвичай створюють менше проблем.

Як зробити, щоб ковдра та одяг не билися струмом

Повністю відмовлятися від улюбленого пледа чи теплого светра необов'язково. Достатньо змінити кілька побутових звичок.

Контролюйте вологість повітря. Агентство з охорони довкілля США ( EPA ) рекомендує підтримувати відносну вологість у приміщенні на рівні 30-50%. Для цього можна використовувати зволожувач та гігрометр.

Використовуйте кондиціонер для білизни. Він допомагає зменшити електризацію тканин. Однак перед використанням варто перевірити рекомендації виробника одягу.

Не пересушуйте речі. Тривале сушіння у сушильній машині сприяє накопиченню статичного заряду.

Скористайтеся антистатиком. Спеціальні спреї для текстилю допомагають зменшити електризацію одягу, пледів та покривал.

Злегка зволожте тканину. Якщо річ уже електризується, можна розпилити на неї невелику кількість води. Ефект буде тимчасовим, але помітним.

Змініть постільну білизну. Якщо синтетична ковдра постійно іскрить, спробуйте використовувати бавовняну підковдру та піжаму з натуральних волокон.

Чи небезпечна статична електрика

Звичайні статичні розряди від одягу та постільної білизни переважно не становлять загрози для людини. Хоча напруга під час такого розряду може сягати кількох тисяч вольтів, кількість переданої енергії дуже мала.

Проте якщо струмом регулярно б'є пральна машина, холодильник, електрична ковдра чи інший підключений до мережі прилад, не варто списувати це на статичну електрику. Причиною може бути несправність електрообладнання або заземлення. У такому разі необхідно припинити користування приладом та звернутися до електрика