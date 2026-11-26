Зимой даже обычная переодевание или застилка кровати может сопровождаться характерным потрескиванием , мелкими искрами и неприятными покалываниями. Причина этого явления - статическое электричество, накоплению которого особенно способствует отопительный сезон.

Почему вещи электризуются, когда холодно и как это избавиться, рассказывает Styler.

Почему зимой вещи сильнее электризуются

Когда разные материалы контактируют между собой, а затем разъединяются, между ними может происходить обмен электронами. В результате на поверхности ткани или тела накапливается электрический заряд.

Когда вы снимаете свитер, поправляете одеяло или прикасаетесь к металлическому предмету, накопленный заряд может внезапно разрядиться. В это время возникают характерный треск, искры и ощущение легкого удара током.

Зимой этому способствуют сразу несколько факторов:

низкая влажность воздуха в помещении из-за отопления,

ношения многослойной одежды,

частое использование синтетических тканей,

трение одеяла о постельное белье и пижаму,

сухость кожи.

В условиях сухого воздуха электрический заряд медленнее рассеивается, поэтому статическое электричество становится особенно заметным.

Как объясняют ученые Университета Макгилла , проблема заключается не столько в морозе, сколько в нагреве холодного воздуха в помещении. При этом его относительная влажность снижается, а условия для накопления статического заряда становятся более благоприятными.

Какие ткани наиболее электризуются

Чаще всего неприятные ощущения вызывают вещи из следующих материалов:

полиэстер,

акрил,

нейлон,

флис,

микрофибра.

Синтетические волокна плохо впитывают влагу и дольше удерживают электрический заряд. Именно поэтому флисовый плед или полиэстеровая пижама могут буквально искрыть в темноте.

Шерсть также способна сильно электризоваться, особенно при контакте с синтетическими тканями. Хлопок и лен обычно создают меньше проблем.

Как сделать, чтобы одеяло и одежда не бились током

Полностью отказываться от любимого пледа или теплого свитера не обязательно. Достаточно сменить несколько бытовых привычек.

Контролируйте влажность воздуха. Агентство по охране окружающей среды США ( EPA ) рекомендует поддерживать относительную влажность в помещении на уровне 30-50%. Для этого можно использовать увлажнитель и гигрометр.

Используйте кондиционер для белья. Он помогает снизить электризацию тканей. Однако перед использованием следует проверить рекомендации производителя одежды.

Не пересушивайте вещи. Длительная сушка в сушильной машине способствует накоплению статического заряда.

Воспользуйтесь антистатиком. Специальные спреи для текстиля помогают снизить электризацию одежды, пледов и покрывал.

Слегка увлажните ткань. Если вещь уже электризуется, можно распылить на нее небольшое количество воды. Эффект будет временным, но броским.

Смените постельное белье. Если синтетическое одеяло постоянно искрит, попробуйте использовать хлопчатобумажное пододеяльник и пижаму из натуральных волокон.

Опасно ли статическое электричество

Обычные статические разряды от одежды и постельного белья в основном не представляют угрозы для человека. Хотя напряжение во время такого разряда может достигать нескольких тысяч вольт, количество переданной энергии очень мало.

Однако если током регулярно бьет стиральная машина, холодильник, электрическое одеяло или другой подключенный к сети прибор, не следует списывать это на статическое электричество. Причиной может быть неисправность электрооборудования или заземления. В таком случае необходимо прекратить использование прибора и обратиться к электрику