Свиную вырезку можно приготовить так, что она будет буквально таять во рту, а для этого даже не понадобится духовка. Секрет этого блюда заключается в быстром обжаривании мяса и нежном масляном соусе, отлично дополняющем вкус свинины .

Как приготовить лангеты из свинины в сливочно-масляном соусе, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Лангеты из свинины

Ингредиенты

Для лангетов:

свиная вырезка - 400 г,

горчица - 1 ст. л,

специи - по вкусу,

масло - для жарки.

Для масляного соуса:

сливочное масло - 50 г,

вода - 60 мл,

сливки - 50 мл,

чеснок - 1 зубчик,

специи - по вкусу.

Как приготовить лангеты из свинины

Свиную вырезку очистите от пленок и нарежьте поперек волокон кусочками толщиной примерно 1,5-2 см. Слегка отбейте мясо, но не делайте его слишком тонким, потому что оно быстро высушится на сковороде.

Переведите свинину в миску, добавьте горчицу и любимые специи. Я добавила соль, перец, сушеный чеснок, сванскую соль и карри. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите лангеты. Обжаривайте на среднесильном огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Время будет зависеть от толщины кусочков.

Состояние, до которого нужно обжарить свинину (фото: Юлия Шиканова)

Готовое мясо переложите на тарелку и беритесь за соус. Сковороду после жарки мыть не нужно, ведь именно остатки мясного сока сделают его особенно насыщенным.

Как приготовить масляный соус

Убавьте огонь, влейте воду и перемешайте, собирая со дна сковородки остатки от обжаривания свинины. Добавьте чеснок.

Нарежьте небольшими кубиками холодное сливочное масло и постепенно добавляйте к соусу, постоянно помешивая. Он должен приобрести однородную, нежную и слегка густую консистенцию. Прогрейте смесь в течение 1-2 минут.

Масло и чеснок в сковороде (фото: Юлия Шиканова)

В конце медленно вливайте сливки и перемешивайте. Верните лангеты на сковороду, полейте соусом и прогрейте все еще 1-2 минуты на слабом огне.

Выключите плиту и дайте мясу немного отдохнуть. Подавайте лангеты, щедро полив их масляным соусом. Особо вкусно сочетать их с картофельным пюре, рисом или даже обычным свежим хлебом, которым можно собрать остатки соуса из тарелки.

Готовые лангеты (фото: Юлия Шиканова)

Маленькие секреты вкусных лангетов

Не выкладывайте все мясо на сковороду вплотную. Иначе оно начнет тушиться в собственном соке вместо того, чтобы подрумяниваться.

Горчицу можно использовать как классическую, так и дижонскую. С последней вкус будет более деликатным.

Не доводите масляный соус до активного кипения после добавления масла, в противном случае он может расслоиться.

Не пересушивайте вырезку. Рекомендуемая минимальная внутренняя температура готовой свинины составляет 63 градуса с последующим отдыхом не менее трех минут.

Если хочется сделать вкус соуса немного более интересным, в конце добавьте несколько капель лимонного сока. Он приятно сбалансирует маслянистость блюда.

Блюдо содержит аллергены: молочные продукты и горчицу.