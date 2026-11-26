В Украине действует государственная программа бесплатного обеспечения вспомогательными средствами реабилитации, среди которых протезы верхних и нижних конечностей. Воспользоваться ею могут как военнослужащие, так и гражданские лица, имеющие соответствующие медицинские показания.

Кто имеет право на бесплатное протезирование и воспользоваться государственной программой, пишет Styler.

Кто имеет право на бесплатное протезирование в Украине

Государственная программа протезирования распространяется не только на людей, получивших травмы в результате боевых действий, но и на граждан, нуждающихся в протезировании вследствие заболеваний, несчастных случаев или по другим причинам.

По информации Министерства здравоохранения Украины, право на бесплатное протезирование имеют:

военнослужащие, ветераны и сотрудники правоохранительных органов;

гражданские лица, пострадавшие в результате войны;

люди с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями;

дети с инвалидностью;

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Начать оформление протезирования можно еще во время лечения. Для этого необязательно ждать завершения процедуры установления инвалидности.

Какие средства реабилитации можно получить бесплатно

Государственная программа предусматривает обеспечение граждан не только протезами конечностей, но и другими вспомогательными средствами реабилитации.

К ним относятся:

протезы верхних и нижних конечностей;

протезы молочной железы;

ортезы и ортопедическая обувь;

кресла-коляски;

костыли и ходунки;

специальные средства для ухода и самообслуживания.

Для военнослужащих, получивших травмы при выполнении задач по обороне Украины, также предусмотрена возможность получения высокофункциональных протезов, в том числе изделий с электронным управлением.

Какие документы нужны для бесплатного протезирования

На официальной платформе государственной программы протезирования отмечается, что для оформления вспомогательных средств реабилитации необходимо подготовить:

паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

медицинское заключение или другой документ, подтверждающий необходимость протезирования.

Для военнослужащих дополнительно может потребоваться справка об обстоятельствах травмы или другой документ, подтверждающий участие в мероприятиях по обороне Украины.

Получить заключение о необходимости протезирования можно у мультидисциплинарной реабилитационной команды, экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека или военно-врачебной комиссии.

Как подать заявление на бесплатное протезирование

Подать заявление можно как онлайн, так и лично, независимо от зарегистрированного места жительства.

Для дистанционного оформления доступны:

Социальный портал Минсоцполитики;

Электронный кабинет лица с инвалидностью.

При оформлении заявления через Социальный портал необходимые сведения автоматически загружаются из государственных реестров, поэтому отдельно добавлять документы не нужно.

Для личной подачи заявления можно обратиться в:

центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

орган социальной защиты населения;

территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

к уполномоченному представителю органа местного самоуправления.

Если человек находится в больнице или реабилитационном учреждении, помочь с оформлением документов может социальный работник.

Как происходит изготовление и получение протеза

После подачи заявления и получения направления человек может самостоятельно выбрать протезное предприятие, которое работает по государственной программе.

Далее процесс предусматривает несколько этапов:

консультацию с протезистом;

проведение необходимых замеров;

подбор конструкции и комплектующих;

изготовление индивидуального протеза;

примерку, корректировку и настройку изделия;

обучение правильному использованию протеза.

Найти подходящее предприятие можно с помощью специального дашборда на сайте Минсоцполитики.

Специалисты рекомендуют по возможности выбирать предприятие вблизи места жительства, поскольку в дальнейшем может потребоваться корректировка или обслуживание протеза.

Сколько стоит протезирование по государственной программе

Стоимость назначенного изделия в пределах установленных государством предельных цен покрывается из бюджета.

Для военнослужащих предельные цены на средства реабилитации могут быть в три раза выше, чем для гражданских лиц. Отдельные условия финансирования предусмотрены для изделий повышенной функциональности.

Государственная программа также охватывает ремонт, техническое обслуживание и замену протезов при соблюдении установленных условий.

Можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенный протез

Граждане, самостоятельно приобретшие назначенное им средство реабилитации, могут обратиться за компенсацией его стоимости в пределах установленных государством лимитов. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документ, подтверждающий приобретение изделия.

По общему правилу обратиться за компенсацией можно в течение шести месяцев с даты приобретения. В период военного положения, а также для военнослужащих этот срок составляет 12 месяцев.

Как бесплатно заменить или отремонтировать протез

Замена протеза по государственной программе возможна после окончания установленного срока эксплуатации или раньше, если есть документально подтвержденная необходимость.

Право на бесплатный ремонт также имеют люди, получившие протезы за счет благотворительных средств или средств местных бюджетов.