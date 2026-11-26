Украинки, которые проживают в Польше и готовятся стать матерями, могут воспользоваться несколькими видами государственной финансовой поддержки. Право на выплаты зависит от законности пребывания в стране, наличия социального страхования, трудоустройства, а в отдельных случаях - от дохода семьи.

О том, какие выплаты предусмотрены для будущих матерей и семей с новорожденными в Польше, пишет Styler.

Какие выплаты могут получить беременные украинки в Польше

В 2026 году в Польше действует несколько программ финансовой поддержки матерей. Часть выплат доступна еще во время беременности, другие назначают после рождения ребенка.

К основным видам помощи относятся:

Zasiłek chorobowy - больничные выплаты во время беременности;

Zasiłek macierzyński - пособие по беременности и родам;

Becikowe - единовременное пособие при рождении ребенка;

Świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe) - родительское пособие;

800+ - ежемесячное пособие на ребенка;

Zasiłek rodzinny - помощь малообеспеченным семьям.

С 5 марта 2026 года правила назначения семейных выплат гражданам Украины изменились. При рассмотрении заявлений учитывают основания для легального пребывания в Польше и выполнение условий конкретной программы.

Больничные выплаты во время беременности

Если по состоянию здоровья беременная женщина временно не может работать, врач может оформить электронный больничный (e-ZLA).

Право на оплачиваемый больничный зависит от наличия страхования на случай болезни (ubezpieczenie chorobowe).

Согласно информации Управления социального страхования Польши (ZUS), по общему правилу право на выплаты возникает после:

30 дней непрерывного обязательного страхования;

90 дней непрерывного добровольного страхования.

Во время беременности размер больничных составляет 100% расчетной базы, а максимальный период выплат может достигать 270 дней.

Важно, что сама беременность не является автоматическим основанием для оформления больничного. Решение о временной нетрудоспособности принимает врач.

Декретные выплаты в Польше (Zasiłek macierzyński)

Украинки, имеющие соответствующее социальное страхование, могут получать пособие в связи с рождением ребенка.

На него могут претендовать женщины, которые:

работают по трудовому договору (umowa o pracę);

работают по договору поручения (umowa zlecenia) и имеют страхование на случай болезни;

ведут предпринимательскую деятельность и имеют соответствующее страхование.

В отличие от больничных, для получения декретного пособия нет обязательного минимального периода страхования. По общему правилу достаточно быть застрахованной на момент рождения ребенка.

В соответствии с правилами ZUS относительно размера декретных выплат, женщина может получать:

100% расчетной базы в течение декретного отпуска (urlop macierzyński);

70% в течение отпуска по уходу за ребенком (urlop rodzicielski);

81,5% за оба периода, если подать соответствующее заявление в течение 21 дня после родов. Исключение составляют девять недель родительского отпуска, зарезервированных за вторым родителем.

Размер выплат зависит от индивидуальной расчетной базы застрахованного лица.

Единовременное пособие при рождении ребенка (Becikowe)

После рождения ребенка украинки могут претендовать на единовременную выплату в размере 1000 злотых.

По информации правительственного портала Польши Gov.pl, для получения пособия необходимо выполнить следующие условия:

иметь соответствующее основание для легального пребывания в Польше;

проживать вместе с ребенком на территории страны;

иметь среднемесячный доход не более 1922 злотых нетто на одного члена семьи;

находиться под медицинским наблюдением не позднее чем с 10-й недели беременности и до родов.

Воспользоваться программой также могут гражданки Украины со статусом UKR, находящиеся под временной защитой в Польше. Заявление необходимо подать в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Стоит заранее получить справку от врача или акушерки, подтверждающую нахождение под медицинским наблюдением во время беременности.

Пособие для неработающих матерей (Kosiniakowe)

Женщины, которые не имеют права на декретные выплаты, могут претендовать на родительское пособие (świadczenie rodzicielskie).

Как отмечается на сайте Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, размер пособия составляет 1000 злотых ежемесячно независимо от дохода семьи.

На выплаты могут претендовать безработные женщины, студентки и лица, работающие по договору подряда (umowa o dzieło), если они соответствуют другим установленным требованиям.

Продолжительность выплат зависит от количества рожденных детей:

один ребенок - 52 недели;

двойня - 65 недель;

тройня - 67 недель;

четверо детей - 69 недель;

пятеро или более детей - 71 неделя.

В случае преждевременного рождения ребенка или его длительной госпитализации после родов период выплат при определенных условиях может быть продлен.

Чтобы получать пособие со дня рождения ребенка, заявление стоит подать в течение трех месяцев после родов.

Ежемесячное пособие на ребенка 800+

После рождения ребенка украинские семьи также могут оформить ежемесячное пособие в размере 800 злотых.

В 2026 году условия участия в программе для иностранцев изменились.

В соответствии с новыми правилами ZUS, требование относительно профессиональной активности распространяется:

с 1 февраля 2026 года - на граждан Украины со статусом UKR;

с 1 июня 2026 года - на соответствующие категории иностранцев без статуса UKR.

Также заявитель и ребенок должны проживать в Польше. Для детей школьного возраста действуют дополнительные образовательные требования.

Законом предусмотрены исключения относительно профессиональной активности. Поэтому право на пособие во время декретного отпуска стоит уточнять в ZUS с учетом вида страхования и получаемых выплат.

Заявление на 800+ после рождения ребенка желательно подать в течение трех месяцев, чтобы получить выплаты со дня его рождения при условии выполнения всех требований.

Дополнительная помощь для малообеспеченных семей

Украинки с невысоким доходом также могут претендовать на семейное пособие (zasiłek rodzinny).

Согласно информации правительственного портала Польши, основные критерии дохода составляют:

674 злотых нетто на одного члена семьи;

764 злотых нетто, если в семье есть ребенок с инвалидностью.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до пяти лет составляет 95 злотых.

Могут ли украинки бесплатно вести беременность и рожать в Польше

С 5 марта 2026 года в Польше изменились правила доступа граждан Украины к государственной медицине.

Но, как объясняет Министерство здравоохранения Польши, беременные украинки со статусом UKR относятся к категориям лиц, которые сохраняют право на медицинские услуги, финансируемые государством, даже при отсутствии медицинского страхования. Это также касается периода родов и послеродового восстановления.

Для подтверждения права на медицинскую помощь может потребоваться справка о беременности или карта ведения беременности.

Куда подавать заявления на получение выплат

В зависимости от вида помощи украинкам необходимо обращаться в разные учреждения:

ZUS - для оформления больничных, декретных выплат и пособия 800+;

MOPS или GOPS - для оформления семейного пособия, Becikowe и Kosiniakowe;

администрация города или гмины - для получения информации о местных программах поддержки семей.

Подать заявления на отдельные выплаты онлайн можно через портал Emp@tia или электронную платформу eZUS.

Перечень необходимых документов зависит от вида помощи. Обычно могут потребоваться документ, удостоверяющий личность, номер PESEL, документы о легальном пребывании, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах и банковский счет.