Владимир Дантес высказался о причинах разрыва с Надеждой Дорофеевой, с которой прожил в браке шесть лет. Артист размышлял о том, почему люди иногда не могут сохранить отношения, даже если когда-то были очень близки.

Об этом Styler расскажет со ссылкой на комментарий певца для программы "Ранок у великому місті".

Что Дантес сказал о причинах развода с Дорофеевой

По словам исполнителя, одна из проблем людей его поколения состоит в том, что они нередко создают семьи, еще не до конца понимая себя. Впоследствии, когда начинают искать свой путь и пытаются разобраться в своих желаниях, могут отдаляться от тех, кто был рядом.

Дантес предположил, что иногда люди теряют тех, кто их любил или сами отталкивают близких. А бывает, что со временем отдают себе отчет: их чувства были не такими, какими казались раньше.

"Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся слишком рано, или доходили до возраста, когда мы не знали, что с нами происходит. И, чтобы найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, или отталкиваем их, или понимаем, что мы на самом деле не любили", - рассказал певец.

Почему артисту сложно говорить о чувствах

Отдельно Владимир обратил внимание на то, как люди обращаются со своими эмоциями. По его мнению, многие пытаются демонстрировать уверенность и силу, хотя на самом деле переживают боль, обиду или уязвимость. Проблема в том, что не все решаются откровенно рассказать о своем состоянии даже самым близким людям.

Певец не скрывает, что ему самому непросто дается такая откровенность. Он назвал себя закрытым человеком и признал, что говорить о своих чувствах для него сложно.

"Страшно сказать о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне трудно говорить о чувствах. Мы можем транслировать, что мы так круты, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем об этом сказать", - добавил Дантес.

История любви Дантеса и Дорофеевой: как они познакомились и с кем сейчас

Владимир и Надя познакомились 5 августа 2011 в поезде, когда ехали на совместный концерт. На тот момент певцу было 23 года, а будущей жене - 21. Знакомство переросло в роман, и уже через четыре года артисты поженились. Свадьба состоялась 8 июля 2015 года.

Пара прожила в браке почти семь лет, а их история длилась более десяти лет. В марте 2022-го знаменитости сообщили о расставании. Позже они официально развелись.

После завершения брака каждый пошел по собственному пути. В июне 2022 года Дорофеева подтвердила отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным, а летом 2023 они поженились. Дантес после развода стал встречаться с бывшей женой Кацурина - дизайнером Дашей. Однако и этот роман завершился: в 2026 году певец показал новую избранницу, маркетологу Анастасию Неправду. Сама Дорофеева в это время продолжает строить семейную жизнь с Михаилом Кацуриным.