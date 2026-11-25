Володимир Дантес висловився про причини розриву з Надею Дорофєєвою, з якою прожив у шлюбі шість років. Артист розмірковував про те, чому люди іноді не можуть зберегти стосунки, навіть якщо колись були дуже близькими.

Що Дантес сказав про причини розлучення з Дорофєєвою

За словами виконавця, одна з проблем людей його покоління полягає в тому, що вони нерідко створюють сім'ї, ще не до кінця розуміючи себе. Згодом, коли починають шукати власний шлях і намагаються розібратися у своїх бажаннях, можуть віддалятися від тих, хто був поруч.

Дантес припустив, що іноді люди втрачають тих, хто їх любив, або самі відштовхують близьких. А буває, що з часом усвідомлюють: їхні почуття були не такими, якими здавалися раніше.

"Це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається. І, щоб знайти себе, ми втрачаємо людей, які нас любили, чи відштовхуємо їх, чи розуміємо, що ми насправді не любили", - розповів співак.

Чому артисту складно говорити про почуття

Окремо Володимир звернув увагу на те, як люди поводяться зі своїми емоціями. На його думку, багато хто намагається демонструвати впевненість і силу, хоча насправді переживає біль, образу чи вразливість. Проблема в тому, що не всі наважуються відверто розповісти про свій стан навіть найближчим людям.

Співак не приховує, що йому самому непросто дається така відвертість. Він назвав себе закритою людиною та визнав, що говорити про власні почуття для нього складно.

"Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина. Мені важко говорити про почуття. Ми можемо транслювати, що ми такі круті, але насправді ми вразливі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати", - додав Дантес.

Історія кохання Дантеса та Дорофєєвої: як вони познайомилися і з ким зараз

Володимир і Надя познайомилися 5 серпня 2011 року в потязі, коли їхали на спільний концерт. На той момент співакові було 23 роки, а майбутній дружині - 21. Знайомство переросло в роман, і вже через чотири роки артисти одружилися. Весілля відбулося 8 липня 2015 року.

Пара прожила у шлюбі майже сім років, а загалом їхня історія тривала понад десять років. У березні 2022-го знаменитості повідомили про розставання. Пізніше вони офіційно розлучилися.

Після завершення шлюбу кожен пішов власним шляхом. У червні 2022 року Дорофєєва підтвердила стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, а влітку 2023-го вони одружилися. Дантес після розлучення почав зустрічатися з колишньою дружиною Кацуріна - дизайнеркою Дашею. Однак і цей роман завершився: у 2026 році співак показав нову обраницю, маркетологиню Анастасію Неправду. Сама Дорофєєва тим часом продовжує будувати сімейне життя з Михайлом Кацуріним.