Восени та взимку черевики часто промокають, а тривале перебування у вологому середовищі сприяє появі неприємного запаху . Щоб усунути його, не обов'язково купувати дорогі спеціалізовані засоби, адже допомогти можуть звичайна харчова сода та правильний догляд за взуттям.

Про те, як позбутися неприємного запаху із взуття та не пошкодити його матеріал, пише Styler.

Чому вологі черевики починають неприємно пахнути

Однією з основних причин появи неприємного запаху є розмноження бактерій. Волога, залишки поту та недостатня циркуляція повітря всередині черевиків створюють сприятливі умови для їхнього розвитку.

Особливо актуальною ця проблема стає в холодну пору року, коли взуття регулярно контактує зі снігом, дощем і сльотою та не встигає повністю висохнути між носіннями.

Найбільше вологи може накопичуватися в устілках і внутрішній підкладці. Саме тому маскування запаху парфумами не розв'язує проблему.

Як правильно висушити черевики після намокання

За рекомендаціями виробника взуття Clarks, сильно промоклому шкіряному взуттю може знадобитися від 24 до 48 годин для повного висихання за кімнатної температури.

Позбутися зайвої вологи допоможуть звичайні паперові рушники або зім'ятий папір.

Для цього потрібно:

розшнурувати черевики та вийняти знімні устілки;

промокнути зовнішню поверхню сухою тканиною;

нещільно заповнити черевики папером;

залишити взуття в добре провітрюваному приміщенні;

замінювати папір у міру його намокання.

Не варто ставити черевики на батарею або сушити їх гарячим феном. Висока температура може пошкодити клей, спричинити деформацію взуття та розтріскування натуральної шкіри.

Як прибрати неприємний запах за допомогою соди

Харчова сода має властивість поглинати неприємні запахи. Використовувати її краще після повного висихання черевиків.

Для цього необхідно:

насипати харчову соду у дві чисті тонкі шкарпетки;

зав'язати їх, щоб порошок не висипався;

покласти по одній шкарпетці в кожен черевик;

залишити на ніч;

вранці прибрати шкарпетки та провітрити взуття.

Такий спосіб допоможе уникнути прямого контакту соди з внутрішньою поверхнею черевиків та необхідності очищати підкладку від залишків порошку.

Як використовувати оцет для усунення запаху

Для нейтралізації неприємного запаху в текстильному взутті можна використовувати розчин білого оцту та води.

Компоненти потрібно змішати в пропорції 1:1, злегка обробити внутрішню поверхню взуття та залишити його до повного висихання.

Важливо не просочувати підкладку розчином, оскільки надлишок рідини лише збільшить час сушіння.

Перед застосуванням засобу варто перевірити його дію на непомітній ділянці. Для черевиків із натуральною шкіряною, замшевою або хутряною підкладкою краще обирати спеціальні засоби, рекомендовані виробником.

Як позбутися запаху за допомогою очищення устілок

Навіть після ретельного сушіння черевиків неприємний запах може залишатися через забруднені устілки.

Як зазначають фахівці Puma, знімні устілки можна очищати вручну за допомогою м'якого мила та прохолодної води, якщо це дозволяє їхній матеріал.

Після очищення устілки необхідно повністю висушити в добре провітрюваному приміщенні й лише потім повернути у взуття. Якщо устілки сильно зношені та зберігають неприємний запах навіть після очищення, їх варто замінити.

Як запобігти повторній появі неприємного запаху

Фахівці Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) рекомендують підтримувати ноги в чистоті та сухості, а також давати взуттю достатньо часу для висихання між носіннями.

Щоб запобігти появі неприємного запаху в зимових черевиках, варто дотримуватися таких правил:

чергувати різні пари взуття;

регулярно змінювати шкарпетки;

повністю просушувати черевики після намокання;

періодично очищати устілки;

не зберігати вологе взуття в закритій шафі;

використовувати водовідштовхувальні засоби відповідно до матеріалу черевиків.

Якщо неприємний запах не зникає навіть після ретельного догляду, варто перевірити стан внутрішньої підкладки та устілок. Якщо проблема пов'язана із запахом ніг і зберігається попри дотримання правил гігієни, варто звернутися до лікаря.

Головне - не лише усунути неприємний запах, а й позбутися надлишкової вологи, яка сприяє його повторній появі.