Помпон давно став звичною деталлю зимових шапок, хоча сьогодні мало хто замислюється, навіщо він узагалі потрібен. Його історія пов'язана з морською службою, військовим одягом і традиціями в'язання , а деякі пояснення походження цієї прикраси виявилися лише легендами.

Навіщо на шапці помпон, звідки взялася ця деталь і чи є в ній зараз сенс, розповідає Styler.

Звідки взялися помпони на шапках

Помпони з'явилися на головних уборах задовго до сучасних зимових шапок. Ними прикрашали традиційний одяг і військову форму, а згодом вони стали частиною повсякденної моди.

Один із давніх прикладів можна знайти в шотландському військовому одязі. Невеликий помпон на верхівці традиційного головного убору називали "toorie". У колекції Національних музеїв Шотландії зберігається військова шапка гленгаррі з червоним помпоном, датована приблизно 1799-1803 роками.

У військовому одязі подібні елементи були не лише прикрасою. Зовнішній вигляд головного убору, його кольори та відзнаки допомагали підкреслювати належність до певного підрозділу.

Проте найвідоміша історія помпонів пов'язана не із солдатами, а з моряками.

Чому моряки носили шапки з помпонами

У французькому військово-морському флоті ще з 19 століття використовують традиційний головний убір bâchi з яскравим червоним помпоном.

Існує популярне пояснення , що спочатку така деталь виконувала захисну функцію.

На старих кораблях приміщення під палубою мали низькі стелі, а під час сильного хвилювання судна постійно хиталися. За однією з версій, м'який помпон мав пом'якшувати випадкові удари головою об балки та інші виступи.

Французький Національний морський музей відносить історію про захист голови до легенд. Натомість музей наводить інше, значно простіше пояснення: після завершення в'язання головного убору залишалася нитка, а оформити її у вигляді помпона було зручним способом завершити роботу.



Із французькими морськими шапками пов'язане ще одне цікаве повір'я. Вважалося, що людина, якій вдасться непомітно доторкнутися червоного помпона моряка вказівним пальцем лівої руки, матиме удачу протягом усього дня.

Як помпон став частиною звичайної зимової шапки

З часом помпони вийшли за межі військової та морської форми. Їх почали використовувати на повсякденних в'язаних головних уборах, зокрема тих, які носили взимку.

Наприклад, у колекції нью-йоркського Метрополітен-музею зберігається літографія 1890 року, на якій зображено зимову шапку з великим помпоном. Помпон також добре підходив для рукоділля. Його можна було зробити із залишків пряжі, а сама прикраса дозволяла змінити вигляд навіть найпростішої однотонної шапки.

Згодом з'явилися різні варіанти: невеликі кульки з ниток, великі пухнасті помпони та моделі зі штучного хутра.

Чи є від помпона користь сьогодні

У сучасних зимових шапках помпон переважно виконує декоративну функцію. Він не робить головний убір помітно теплішим і не забезпечує захисту від ударів.

Водночас у нього залишилося кілька цілком практичних переваг.

Приховує місце з'єднання ниток. На деяких в'язаних моделях помпон допомагає замаскувати верхівку, де сходяться петлі або закріплюється пряжа.

На деяких в'язаних моделях помпон допомагає замаскувати верхівку, де сходяться петлі або закріплюється пряжа. Змінює вигляд шапки. Завдяки помпону навіть звичайна в'язана модель виглядає інакше без зміни її конструкції.

Завдяки помпону навіть звичайна в'язана модель виглядає інакше без зміни її конструкції. Дозволяє оновлювати аксесуар. Якщо помпон знімний, його можна замінити на інший за розміром, кольором або матеріалом.

Проте в повсякденному використанні така прикраса іноді навіть заважає. Наприклад, об'ємний помпон може впиратися у спинку автомобільного сидіння або заважати надягати капюшон.

Є й нюанс із доглядом. Великі помпони, особливо зі штучного хутра, після неправильного прання можуть втрачати форму. Тому варто перевіряти рекомендації виробника, а знімні прикраси за потреби прати окремо.