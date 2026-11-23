Помпон давно стал привычной деталью зимних шапок, хотя сегодня мало кто задумывается, зачем он вообще нужен. Его история связана с морской службой, военной одеждой и традициями вязания, а некоторые объяснения происхождения этого украшения оказались только легендами.
Зачем на шапке помпон, откуда взялась эта деталь и есть ли в ней сейчас смысл, рассказывает Styler.
Откуда взялись помпоны на шапках
Помпоны появились на головных уборах задолго до современных зимних шапок. Ими украшали традиционную одежду и военную форму, а затем они стали частью повседневной моды.
Один из древних примеров можно найти в шотландской военной одежде. Небольшой помпон на верхушке традиционного головного убора называли "toorie". В коллекции Национальных музеев Шотландии хранится военная шапка гленгарри с красным помпоном, датируемая примерно 1799-1803 годами.
В военной одежде подобные элементы были не только украшением. Внешний вид головного убора, его цвета и знаки отличия помогали подчеркивать принадлежность к определенному подразделению.
Однако самая известная история помпонов связана не с солдатами, а с моряками.
Почему моряки носили шапки с помпонами.
Во французском военно-морском флоте еще с 19 века используют традиционный головной убор bâchi с ярким красным помпоном.
Существует популярное объяснение того, что первоначально такая деталь выполняла защитную функцию.
На старых кораблях помещение под палубой имело низкие потолки, а во время сильного волнения судна постоянно шатались. По одной из версий, мягкий помпон должен был смягчать случайные удары головой о балки и другие выступы.
Французский Национальный морской музей относит историю о защите головы к легендам. В то же время музей приводит другое, гораздо проще объяснение: после завершения вязания головного убора оставалась нить, а оформить ее в виде помпона было удобным способом завершить работу.
С французскими морскими шапками связано еще одно любопытное поверье. Считалось, что человек, которому удастся незаметно прикоснуться к красному помпону моряка указательным пальцем левой руки, получит удачу в течение всего дня.
Как помпон стал частью обычной зимней шапки
Со временем помпоны вышли за пределы военной и морской формы. Их начали использовать на повседневных вязаных головных уборах, в том числе носивших зимой.
Например, в коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея хранится литография 1890 года, на которой изображена зимняя шапка с большим помпоном. Помпон хорошо подходил для рукоделия. Его можно было сделать из остатков пряжи, а само украшение позволяло изменить облик даже самой простой однотонной шапки.
Впоследствии появились разные варианты: небольшие шарики из нитей, большие пушистые помпоны и модели из искусственного меха.
Есть ли от помпона польза сегодня
В современных зимних шапках помпон в основном выполняет декоративную функцию. Он не делает головной убор заметно более теплым и не обеспечивает защиты от ударов.
В то же время у него осталось несколько вполне практичных преимуществ.
- Скрывает место соединения нитей. На некоторых вязаных моделях помпон помогает замаскировать макушку, где сходятся петли или закрепляется пряжа.
- Изменяет облик шапки. Благодаря помпону даже обычная вязаная модель смотрится иначе без изменения ее конструкции.
- Позволяет обновлять аксессуар. Если помпон съемный, его можно заменить другим по размеру, цвету или материалу.
Однако в повседневном использовании такое украшение иногда даже мешает. К примеру, объемный помпон может упираться в спинку автомобильного сиденья или мешать надевать капюшон.
Есть и нюанс с уходом. Большие помпоны, особенно из искусственного меха, после неправильной стирки могут терять форму. Поэтому следует проверять рекомендации производителя, а съемные украшения при необходимости стирать по отдельности.
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