Астрологи сделали расклад карт Таро на 23 ноября для всех знаков Зодиака . Карты указывают, на что обратить внимание в работе, личной жизни и во время принятия важных решений.

Овен

Карта Таро: Семерка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Семерка Кубков символизирует прояснение желаний, отказ от иллюзий и способность выбирать реалистичные цели. В понедельник обратите внимание на деньги. Если планируете обычные покупки, составьте список необходимого и следуйте ему, не тратя средства на вещи, которые хочется приобрести только из-за рекламы или чужих рекомендаций. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, сравните, по меньшей мере, три варианта и запишите полную сумму расходов. Не принимайте решения под влиянием чужого образа жизни.

Телец

Карта Таро: Десятка Кубков (прямая)

Десятка Кубков символизирует семейное счастье, эмоциональную гармонию и поддержку близких. Сегодня следует уделить внимание отношениям. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер вместе и обсудить одну общую цель на ближайший месяц. Если у вас нет пары, напишите двум близким друзьям и договоритесь о встрече или телефонном разговоре. Не откладывайте общение из-за мелких бытовых дел. Сейчас важно поддерживать связи с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя нужными.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Жезлов (прямая)

Двойка жезлов указывает на выбор направления, стратегическое мышление и готовность расширять собственные возможности. В работе следует определить, куда двигаться дальше. Если вы наемный работник, запишите две профессиональные цели на ближайшие три месяца и выберите одно действие, которое вы можете выполнить уже сегодня. Если вы работаете на себя или занимаетесь фрилансом, оцените одно новое направление услуг и проверьте, есть ли на него спрос. Не отказывайтесь от перспективной идеи только из-за страха, что она потребует дополнительных усилий.

Рак

Карта Таро: Суд (перевернутый)

Перевернутый Суд связан с самокритикой, нежеланием признавать ошибки и страхом оценки со стороны других. Если сегодня возникнет неприятная ситуация, не превращайте одну неудачу в повод сомневаться в собственных способностях. В паре сочтите свою ошибку, если она стала причиной спора, и предложите конкретный способ исправить ситуацию. Если вы без пары, прекратите возвращаться к старой переписке, ища там подтверждение собственной вины. Не требуйте от себя безупречности: достаточно сделать один вывод и действовать иначе в следующий раз.

Лев

Карта Таро: Сила (прямая)

Карта Сила символизирует внутреннюю выдержку, самоконтроль и способность действовать уверенно без злости. В рабочих вопросах сегодня важно правильно распределить нагрузку. Наемным работникам следует определить три важнейших задачи и завершить их, не принимая на себя дополнительных обязанностей без необходимости. Если имеете собственное дело или работаете на фрилансе, выделите час на сложное задание, которое давно откладываете. Не пытайтесь доказать свою незаменимость количеством работы. Настоящая уверенность проявляется также в умении отказаться от лишнего.

Дева

Карта Таро: Шестерка Мечей (прямая)

Шестерка Мечей означает постепенный выход из сложных обстоятельств, переход к более спокойному периоду и поиск конструктивных решений. В работе эта карта рекомендует сосредоточиться на том, что поможет облегчить ежедневные процессы. Если работаете в компании, передайте коллегам необходимую информацию об одной задаче, требующей совместного выполнения. Если вы фрилансер или предприниматель, просмотрите текущие заказы и определите, какой из них следует завершить первым, чтобы освободить время. Не возвращайтесь к неэффективному способу работы только потому, что он вам знаком.

Весы

Карта Таро: Рыцарь Мечей (прямая)

Рыцарь Мечей символизирует решительность, быстроту мышления и готовность отстаивать свою позицию. Однако карта также предостерегает от резкости и необдуманных слов. Если вы наемный работник, подготовьте три конкретных аргумента для давно откладывающего рабочего разговора и сегодня озвучьте свое предложение. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, свяжитесь с одним потенциальным заказчиком и четко опишите условия сотрудничества. Не отправляйте сообщения в раздражении и не требуйте мгновенного ответа.

Скорпион

Карта Таро: Паж Пентаклей (прямая)

Паж Пентаклей связан с обучением, новыми профессиональными возможностями и практическим освоением навыков. Сегодня следует сделать конкретный шаг к предстоящему заработку. Наемным работникам рекомендуется найти один учебный материал, который поможет лучше выполнять рабочие обязанности и уделить ему 30 минут. Предпринимателям и фрилансерам следует исследовать спрос на одну дополнительную услугу или продукт, просмотрев предложения не менее трех конкурентов. Не вкладывайте время и деньги в обучение, не понимая, как примените полученные знания.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Жезлов (прямая)

Девятка Жезлов означает выносливость, осторожность и готовность защищать свои границы после предыдущих трудностей. Сегодня важно правильно расставить приоритеты в отношениях. Если вы в паре, обсудите с партнером один вопрос, регулярно ставший причиной споров, и договоритесь о конкретном правиле на будущее. Если вы одиноки, не соглашайтесь на встречу с человеком, который уже неоднократно нарушал ваши границы. Не возвращайтесь к конфликту только для последнего слова. Защищайте свою позицию спокойно, без лишних пояснений.

Козерог

Карта Таро: Туз Пентаклей (прямая)

Туз Пентаклей символизирует новые материальные возможности, перспективные предложения и начало дела, которое может принести практическую пользу. В работе сегодня следует заявить о своих профессиональных намерениях. Если вы наемный работник, сообщите руководителю, какую задачу или дополнительную ответственность хотели бы получить, и объясните, что для этого можете сделать. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, подготовьте одно коммерческое предложение для потенциального клиента. Не рассчитывайте на результат без своей инициативы и четко сформулированных условий.

Водолей

Карта Таро: Умеренность (прямая)

Умеренность символизирует баланс, терпение и умение находить компромисс между противоположными потребностями. В отношениях сегодня лучше выбрать спокойный диалог вместо категорических требований. Если вы в паре, предложите партнеру компромисс по одному вопросу, в котором ваши взгляды не совпадают. Если вы одиноки, не пытайтесь ускорить развитие нового знакомства: поддерживайте общение в удобном для обоих темпе. Не требуйте немедленных определенностей и не ставьте ультиматумы. Сегодня конструктивная договоренность будет полезнее при желании во что бы то ни стало доказать свою правоту.

Рыбы

Карта Таро: Четверка Жезлов (прямая)

Четверка Жезлов означает стабильность, радостные встречи, домашний уют и достижения, которыми можно поделиться с близкими. Сегодня обратите внимание на отношения и общие планы. Если вы в паре, предложите партнеру организовать небольшое событие или встречу с друзьями и распределите свои обязанности. Если вы без пары, примите приглашение на дружескую встречу или самостоятельно организуйте небольшое общение. Не отказывайтесь от приятных моментов, потому что не все жизненные вопросы уже решены.