Песочное печенье с вареньем - домашняя выпечка , напоминающая о детстве и уютных семейных чаепитиях. Для его приготовления нужно только шесть доступных ингредиентов, а начинку можно выбирать по своему вкусу.

Как приготовить такое печенье и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Песочное печенье с вареньем

За основу я взяла рецепт песочного печенья с вареньем. Для своего варианта выбрала сливовое варенье и сформировала печенье в виде закрытых и открытых конвертиков.

Главная особенность этого десерта - нежное песочное тесто на сливочном масле и яичных желтках. После выпекания оно становится рассыпчатым, а фруктовая начинка добавляет сладости и легкой кислинки.

Я использовала сливовое варенье, но его можно заменить абрикосовым, вишневым, яблочным или любым другим любимым. Главное, чтобы начинка была достаточно густой, иначе во время выпекания она может вытекать.

Для красивой подачи я сделала два вида печенья: прямоугольные конвертики с закрытой начинкой и фигурные, в которых варенье остается частично открытым.

Ингредиенты для песочного печенья

Пшеничная мука - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 80 г

Яичные желтки - 2 шт.

Холодная вода - 2 ст. л.

Сливовое варенье - 150 г

Как приготовить песочное печенье с вареньем

Шаг 1. Подготовьте основу для теста.

В глубокую миску просейте муку, добавьте сахар и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Перетрите все руками до образования мелкой крошки.

Шаг 2. Замесите песочное тесто.

Добавьте два яичных желтка и холодную воду. Быстро замесите тесто, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу.

Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник примерно на 30 минут. Благодаря охлаждению тесто будет удобнее раскатывать и формировать.

Шаг 3. Сформируйте печенье.

Охлажденное тесто раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3-4 мм.

Для открытого печенья вырежьте из теста кружочки с помощью круглой формочки с рифлеными краями. Именно она поможет создать красивые волнистые края. Если такой формочки нет, можно воспользоваться обычным стаканом, а волнистый узор аккуратно сформировать пальцами.

В центр каждого кружочка выложите немного варенья. Поднимите противоположные края теста и соедините их между собой, оставляя часть начинки открытой.

Чтобы сделать закрытое печенье, раскатанное тесто нарежьте на небольшие прямоугольники. На одну половину каждого выложите немного варенья, накройте второй половиной и тщательно прижмите края пальцами или вилкой. Так получатся аккуратные прямоугольные печенья с начинкой внутри.

Песочное печенье с вареньем перед выпеканием (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 4. Выпекайте печенье.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут, пока края печенья не станут слегка золотистыми.

Шаг 5. Дайте печенью остыть.

Готовое печенье оставьте на противне на несколько минут, а затем аккуратно переложите на тарелку до полного остывания.

По желанию перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.

Аллергены: глютен (пшеница), молоко и молочные продукты, яйца; другие возможные аллергены зависят от состава варенья.

Что поможет сделать печенье нежным и рассыпчатым

Самое важное в приготовлении песочного печенья - использовать холодное сливочное масло и не вымешивать тесто слишком долго. Если оно сильно нагреется от рук, после выпекания может потерять свою рассыпчатую текстуру.

Также я советую не добавлять слишком много варенья. При нагревании даже густая начинка становится более жидкой, поэтому ее излишки могут вытечь на противень.

Если хочется разнообразить выпечку, можно использовать несколько видов варенья одновременно. Например, сливовое добавит легкой кислинки, абрикосовое - нежного фруктового вкуса, а вишневое - выразительного аромата.