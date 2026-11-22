Обычные панкейки станут гораздо более интересными, если подать их с арахисово-шоколадным кремом. Ее особенность в сочетании насыщенного вкуса какао, арахиса и нежной карамельной сладости.
Как приготовить панкейки с необычным сладким дополнением, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Панкейки с арахисово-шоколадной пастой
Ингредиенты для панкейков
- Молоко 3,2% - 150 мл
- Пшеничная цельнозерновая мука - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 30 г
- Разрыхлитель - 5 г
- Соль - щепотка
- Масло растительное - 5 мл
- Масло для жарки - при необходимости.
Для арахисово-шоколадного крема
- Арахисовая паста - 35 г
- Вареное сгущенное молоко (ириска) - 20 г
- Какао - 7-8 г
- Молоко - 20 мл.
Время приготовления: 25 минут.
Количество порций: 2.
Способ приготовления
- В глубокой миске смешайте яйцо, сахар и щепотку соли. Влейте молоко, добавьте растительное масло и перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности. Тесто должно быть густоватым, но медленно стекать с ложки.
- Разогрейте сковороду на среднеслабом огне и слегка смажьте маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, формируя круглые панкейки.
- Когда на поверхности появятся пузырьки, а края начнут вскакивать, переверните панкейки. Обжарьте с другой стороны золотистого цвета.
- Для крема смешайте арахисовую пасту, вареную сгущенку и какао. Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивая в однородную консистенцию.
- Готовые панкейки выложите стопкой. Подавайте с арахисово-шоколадной пастой, смазывая ею каждый слой или добавляя сверху.
Мой совет: я решила приготовить арахисово-шоколадную пасту с запасом, чтобы оставить часть в баночке. Такой крем можно подавать не только с панкейками, но и тостами или другими домашними десертами.
Молоко к пасте советую добавлять постепенно. Сначала крем получается довольно густым, но небольшое количество молока помогает сделать его более нежным. Если хочется более насыщенного шоколадного вкуса, можно добавить чуть-чуть больше какао.
Готовый крем следует хранить в закрытой баночке в холодильнике и использовать в течение 1-2 дней.
Аллергены: молоко и молочные продукты (лактоза), яйца, пшеница (глютен), арахис.
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