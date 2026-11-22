Йогуртовый десерт с черносливом и орехами: пошаговый рецепт без духовки (фото)

Делимся простым рецептом десерта, не требующего сложных ингредиентов и особых кулинарных навыков

Девушка готовит десерт с черносливом и орехами (коллаж: Styler)

Нежный йогуртовый крем, пропитанное печенье и хрустящие орехи в карамели - сочетание, которое советую попробовать. Если хочется чего-нибудь сладкого, но нет желания долго стоять у плиты, попробуйте этот рецепт.

Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Йогуртовый десерт с черносливом: рецепт Ингредиенты: Греческий йогурт - 200 г

Овсяные хлопья -10 г

Песочное печенье - 30 г

Чернослив - 10 г

Грецкие орехи - 20 г

Сахар - 5 г

Ванилин - по вкусу

Соль - щепотка

Корица - маленькая щепотка

Какао - для украшения, по желанию. Время приготовления: около 15 минут + 3-4 часа в холодильнике. Количество порций: 2 небольшие. Способ приготовления: Сначала я подготовила карамелизированные орехи. На сухую сковороду высыпала сахар и нагревала на небольшом огне, пока он не расплавился. Добавила грецкие орехи, перемешала, чтобы они покрылись карамелью, и оставила охлаждаться. В глубокой миске смешала греческий йогурт с овсяными хлопьями. Добавила ванилин, щепотку соли и совсем немного корицы. Чернослив нарезала небольшими кусочками, а печенье поломало руками. Мне хотелось, чтобы в готовом десерте ощущались разные текстуры, поэтому не измельчала печенье на крошку. Охлажденные карамелизированные орехи измельчила на кусочки. Добавила их вместе с печеньем и черносливом к йогуртовому основанию. Все тщательно перемешало. Готовую массу переложила в стакан и поставила в холодильник на 3-4 часа. За это время овсянка и печенье размягчаются, а десерт становится гуще. Перед подачей я слегка присыпала поверхность десерта какао. Йогуртовый десерт с черносливом и орехами, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева) Подавать можно непосредственно в стакане или креманце. Аллергены: молочные продукты (лактоза), грецкие орехи. Овсяные хлопья также могут содержать следы глютена. В зависимости от состава печенья возможны дополнительные аллергены, включая яйца и соя.