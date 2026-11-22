Нежный йогуртовый крем, пропитанное печенье и хрустящие орехи в карамели - сочетание, которое советую попробовать. Если хочется чего-нибудь сладкого, но нет желания долго стоять у плиты, попробуйте этот рецепт.
Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Йогуртовый десерт с черносливом: рецепт
Ингредиенты:
- Греческий йогурт - 200 г
- Овсяные хлопья -10 г
- Песочное печенье - 30 г
- Чернослив - 10 г
- Грецкие орехи - 20 г
- Сахар - 5 г
- Ванилин - по вкусу
- Соль - щепотка
- Корица - маленькая щепотка
- Какао - для украшения, по желанию.
Время приготовления: около 15 минут + 3-4 часа в холодильнике.
Количество порций: 2 небольшие.
Способ приготовления:
- Сначала я подготовила карамелизированные орехи. На сухую сковороду высыпала сахар и нагревала на небольшом огне, пока он не расплавился. Добавила грецкие орехи, перемешала, чтобы они покрылись карамелью, и оставила охлаждаться.
- В глубокой миске смешала греческий йогурт с овсяными хлопьями. Добавила ванилин, щепотку соли и совсем немного корицы.
- Чернослив нарезала небольшими кусочками, а печенье поломало руками. Мне хотелось, чтобы в готовом десерте ощущались разные текстуры, поэтому не измельчала печенье на крошку.
- Охлажденные карамелизированные орехи измельчила на кусочки. Добавила их вместе с печеньем и черносливом к йогуртовому основанию. Все тщательно перемешало.
- Готовую массу переложила в стакан и поставила в холодильник на 3-4 часа. За это время овсянка и печенье размягчаются, а десерт становится гуще.
- Перед подачей я слегка присыпала поверхность десерта какао.
Подавать можно непосредственно в стакане или креманце.
Аллергены: молочные продукты (лактоза), грецкие орехи. Овсяные хлопья также могут содержать следы глютена. В зависимости от состава печенья возможны дополнительные аллергены, включая яйца и соя.
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашние конфеты из сгущенки и какао.