Екатерина Петренко - PR-менеджер, бывшая баскетболистка и участница "Холостяка-15" , которая покинула шоу в четвертом выпуске после свидания с Вячеславом Кравцовым. Она знала его много лет и пришла на проект именно ради него.

В интервью Styler Екатерина рассказала о чувствах к Кравцову, дружбе с участницами, разлуке с сыном и жизни после шоу.

Главное из интервью

Пошла на шоу именно из-за Кравцова. Екатерина знала его много лет и могла представить себя в финале.

Екатерина знала его много лет и могла представить себя в финале. Объяснила разговор о баскетболе. По ее словам, она спрашивала о жизни Славы вне спорта, но он вернулся к теме возобновления после травмы.

По ее словам, она спрашивала о жизни Славы вне спорта, но он вернулся к теме возобновления после травмы. Не жалеет об откровенности на свидании. Екатерина уважает свой опыт и не хотела бы скрывать его от будущего партнера.

Екатерина уважает свой опыт и не хотела бы скрывать его от будущего партнера. Не пришла искать подруг, но сблизилась с участницами. Особенно с одной, которой перед уходом оставила письмо.

Особенно с одной, которой перед уходом оставила письмо. Самой тяжелой была разлука с сыном. После прощания с Кравцовым она позвонила ребенку с вокзала в Мукачево, оба расплакались.

После прощания с Кравцовым она позвонила ребенку с вокзала в Мукачево, оба расплакались. Рассматривает временный переезд из Киева. Из-за стресса и бытовых трудностей ищет варианты в Украине, выезжать за границу пока не планирует.

Из-за стресса и бытовых трудностей ищет варианты в Украине, выезжать за границу пока не планирует. Готова снова встретиться со Славой. Но, как уточняет сама Екатерина, не называла бы эту встречу свиданием.

Знала Кравцова много лет и представляла себя в финале

– Расскажите, как вы вообще решили идти на проект и не жалеете ли вы об этом решении сейчас?

– Решила сразу, просто в моменте, потому что я знала Славу много лет. И когда увидела с ним анонс, то сначала не поверила своим глазам, а потом начался шквал сообщений от моих подруг, они сбрасывала мне заявку, просили заполнить.

Поэтому подсознательно я решила это буквально в первые минуты анонса, но просто потом нужно было сменеджерить все вопросы, так как есть работа, ребенок, а уже когда все решила - заполнила анкету. Об участии не жалею, ни секунды. Вообще сожаления нет.

– Вы сказали о работе, как вообще происходит процесс, брали отпуск? Мы же понимаем, что это может быть или неделя, или до финала, это большой промежуток времени.

– Когда ты работаешь официально, у тебя есть возможность брать отпуск за свой счет, это разрешено законом, здесь нет в этом проблемы. Единственное, что мы с каналом согласовывали даты. К примеру, что я должна взять от такой-то даты, когда начинается старт съемок, и до предельной даты финала, если бы я туда попала.

– Когда вы шли на проект, и, возможно, в первых эпизодах, вы думали наперед, могли представить себя в финале?

– Да, вполне. Я вообще верю в то, что качественные и взрослые отношения, без эмоциональных качелей, без этого-всего - что из дружбы могут вырасти очень классные отношения. Я знаю множество таких примеров. И когда много общих интересов, потому что у нас они были не только связаны с баскетболом. Потому вполне представляла.

– Кстати об эмоциональных качелях. Если бы вы остались на проекте, а потом были бы поцелуи Славы - с вами или с другими девушками, вы думали о том, будет ли у вас какая-то ревность, могли себе представить себя в таких ситуациях?

– Да, я думала об этом тоже. Мне кажется, что девушкам, которые в прошлых сезонах проходили дальше, которые строили с героем более романтичные отношения, где есть поцелуи, было невероятно тяжело, честно. Условия, в которых ты находишься - ты не осознаешь их сложности, пока не окажешься на этом месте. Не очень приятно, когда зовут на свидание кого-то другого, а не тебя, когда он смотрит на кого-нибудь, кроме тебя. Это просто неприятно. И тем девушкам, которые менее эмоционально устойчивы, им сложнее.

Екатерина Петренко и Вячеслав Кравцов (фото предоставлено пресс-службой канала СТБ)

"Вопрос был совершенно не о баскетболе": Екатерина Петренко о свидании со Славой Кравцовым

– Каково было ваше представление о Славе до проекта и изменилось ли оно после?

– У нас было не так много времени для общения, чтобы сформировать свое кардинально другое видение от того, с которым я шла. Я знала, что это целеустремленный человек, который понимает, чего хочет. Что это мужчина, который достигает желаемого. Я знала его как профессионального, высококвалифицированного спортсмена. А какой он мужчина в отношениях? Ну, с одного свидания достаточно сложно полностью определить. Для этого нужно немного больше времени.

То, что он имеет чувство юмора, это подтвердилось. То, что он внимателен, тоже подтвердилось. То, что он мужчина целеустремленный - это можно было проследить и увидеть.

– В комментариях зрители говорили о том, что было рано говорить о чем-то личном и прошлом на первом свидании. Но при этом другие читатели отмечали, что условия на проекте совсем не такие, как в реальной жизни. И потому все происходит немного в ускоренном формате и более кратко, согласны с этим?

– Во-первых, если бы он не спрашивал, возможно, я бы оставила часть каких-нибудь историй на дальнейшие встречи. Но зрители видят 30 минут эфира или даже меньше, сколько там это свидание показывалось. На самом же деле это снимается часами и диалогов очень много. И то, что есть в эфире, это не весь спектр того, что мы обсуждали.

Я не жалею о том, что мы обсуждали мое прошлое, оно было, я этот опыт уважаю. Мне будет сложно построить отношения с человеком, которому как-то некомфортно оттого, что у меня был какой-то опыт, тогда будет сложно.

– Что скажете о том, какой мы увидели вас на "Холостяке"?

– Была неверно большая концентрация вокруг баскетбола. И у нас был такой момент на свидании, где особенно внимательные заметили, что во время разговора я спросила Славу о том периоде жизни, когда у него была травма, что он делал, кроме баскетбола. Но он начал снова рассказывать о своем восстановлении после травмы.

На моем лице, ну мне видно, потому что я знаю, свое ощущение в тот момент, было непонятно, почему он снова говорит о баскетболе, потому что я спросила о другом, о жизни вне баскетбола. Но не стала его перебивать, потому что подумала, что человеку, возможно, нужно выговориться, не до конца ли закрыта эта тема. И потом я увидела его комментарий, когда он сказал, что она снова спрашивает о баскетболе, хотя вопрос был совершенно не о баскетболе. Мне этот момент тоже был неясен.

Я вижу, что вокруг этого вопроса очень много постов и комментариев, мнения разделились. Есть люди, которые заметили, что я спросила не о баскетболе, а есть люди, которые не очень внимательно смотрели и такие: "О, она снова спросила о баскетболе".

– Когда вы смотрели выпуск уже в эфире, было ли желание что-то условно переиграть, переделать или изменить?

– Честно скажу, эмоционально непросто. Но я бы ничего не меняла, потому что совершенно не жалею ни о одном сказанном слове, ни о каком-то мгновении. Я оставалась верна самой себе, не пыталась как-то сыграть, подстраиваться, казаться какой-то другой женщиной. Поэтому я ничего не меняла бы абсолютно, если бы даже у меня была возможность.

Просто он не почувствовал влечения ко мне, эмоционального интереса, чтобы построить отношения со мной. И это окей, это неприятно в моменте услышать, но это хорошо. Я его и благодарила за то, что почувствовав это, он достаточно быстро меня отправил домой. Поэтому мы оба не тратили время.

– Когда Слава прощался с вами, он говорил о дружеских отношениях. Вы могли бы с ним дружить, как друг и подруга, без романтики?

– Сложный вопрос. Если тебе человек нравился, нравится - можно озвучить такое окончание, то сложнее, мне кажется, построить дружбу. Она лучше строится, когда у вас нет вообще никаких романтических друго другуе мыслей. Тогда, мне кажется, лучше. А потом дружба может перерасти в более тесные отношения. И сейчас дружеского общения или времяпровождения у нас нет.

Екатерина Петренко и Вячеслав Кравцов на свидании (фото предоставлено пресс-службой канала СТБ)

"Я не пришла сюда строить дружбу": Петренко про участниц, закулисье и письмо Татьяне Бевз

– Что для вас было самым интересным или сложным, когда вы попали в домик?

– В моем понимании сразу было определено, что для меня будет самым сложным. Я это указывала, когда проходили кастинги, что это невозможность связаться с ребенком. Сын достаточно маленьким был еще на тот период, и у нас не было возможности ежедневно разговаривать по видео с родственниками. И это было, пожалуй, самым сложным процессом.

Что касается скандалов или еще чего-то с девушками, я, во-первых, в это не вмешивалась, а во-вторых, у меня достаточно теплые и дружеские связи с девушками. С кем-то больше, с кем-то меньше. А с кем жила в одной комнате, так и лучше были отношения.

А относительно других трудностей, наверное, еще что может нарушаться режим сна и питания во время съемок. Это также придавало дискомфорта. Но это не было такой трудностью, из-за которой я отказываюсь от участия, хотя и добавляет дискомфорта, и нужно это также понимать.

– В прошлых сезонах некоторые героини говорили, что не верят в дружеские отношения с другими девушками, потому что, прежде всего, есть конкуренция. По вашему мнению, в таких условиях вообще реально строить настоящие дружеские отношения?

– Я не пришла сюда построить дружбу. Но, конечно, это большая концентрация классных, успешных и интересных женщин. Были те, кто мне менее интересен по жизни, есть такие, кто просто вау, классный. Вообще к женщинам я отношусь всегда с уважением, для меня очень важно было сохранить это чувство и не вдаваться в какие-либо конфликты. Понятно, чтобы построить супер-дружбу - на это уходят годы. На дружбу, как и на построение отношений, нужно время. Но встретить там вполне интересных женщин для дальнейшего построения общения с ними - вполне возможно.

- Что вы думаете на счет так называемых "сливов", когда говорят, кого выберет "Холостяк", или раскрывают секреты до эфиров?

– Я вообще к участию в проекте не знала, что такое есть. Уже когда ты посредственно принимаешь в этом участие, то ты понимаешь, сколько людей, сколько снимают разборы на "Холостяке", психотипы. Если же брать "сливы", мне это не нравится. Это абсолютно умножает на нет огромную работу всей команды.

Возможно, люди, которые это делают, в полной мере не осознают масштаб работы, которая ведется над проектом. Мне жаль, что это происходит, потому что я, например, не люблю спойлеры.

– А теперь без спойлеров, просто представим, что вы находитесь сейчас в домике на том этапе, на котором вы были до того, как Слава с вами попрощался. Кого бы вы могли вообразить рядом с ним, если не себя?

– Я проживала в комнате с несколькими девушками, но больше всего я сроднилась с Татьяной Бевз. И когда я уходила - написала ей огромное письмо. Не буду рассказывать все его содержание, но я пожелала ей, чтобы она смогла полностью открыть для себя Славу. И если это действительно тот человек, который ему нужен, то я желала, чтобы у них сложились отношения.

Екатерина Петренко (фото предоставлено Екатериной Петренко)

Сообщения от военных и поддержка после эфира

– Вам писали женщины после выхода эфира, возможно, как-то поддерживали, ведь вы рассказали об отношениях, где были измены?

– Да, много приятных слов писали и в Direct, и в комментариях, и в Threads. Это очень ценно, приятно видеть. Также меня благодарили, что я подсветила важную тему возвращения военнопленных.

– На самом деле можно сказать, что вы получаете больше поддержки от аудитории, вас называли фавориткой, отмечали вашу искренность. А писали ли вам мужчины?

– Писали, и не один человек, я очень смеялась над тем, что это военные, которые смотрят "Холостяка". Они мне сбрасывали скриншоты и писали: "Да, передай СТБ, что ты отработала на реальную аудиторию, заставила разведчиков, парней, которые воюют в серьезных структурах, смотреть проект".

Было много сообщений с поддержкой от мужчин. Но очень не люблю, когда пишут поддержку с обидами в сторону Славы, я даже не ругаюсь и не поддерживаю такое.

– В соцсетях продолжаются споры относительно того, целесообразен ли вообще сейчас развлекательный контент, в том числе на телевидении. На ваш взгляд, что именно сейчас дает украинцам "Холостяк" и подобные проекты?

– Давайте так. У нас у всех есть глаза и мы видим, что происходит в пятницу в Threads.

Люди разгружаются, публикуют кучу контента с "Холостяком". Очень сложно сейчас всем. Я проживаю в Киеве и реально очень тяжело. Конечно, это даже на секунду не может сравниваться с тем, насколько сложно на линии сопротивления. Но скажу, что очень ценно было получить даже несколько сообщений с кружочками, где ребята смотрят "Холостяка". Пусть даже они не смотрят все эпизоды, но отправляли мне отрывки, где я рассказывала о флаге, и ребята писали: "Класс, красавица, очень круто, уважаю".

И, по-моему, такие проекты и созданы для того, чтобы в какой-то мере помогать обществу переживать темные времена, потому что они разгружают. Я даже немного волновалась перед тем, как идти на проект, потому что я человек, который максимально не оторван от контекста войны и того, что происходит в нашей стране. Несколько у меня было волнение относительно того, как вообще в моем коммьюнити отреагируют или поддержат. Но та поддержка, которую я получила, она абсолютно нивелировала опасения. Потому что очень многое я получила фидбеку, даже от той аудитории, которая, казалось бы, никогда в жизни не вообще не смотрела этот проект.

Екатерина Петренко (фото предоставлено Екатериной Петренко)

"Он расплакался, я тоже": Екатерина Петренко о первом звонке сыну после выхода из шоу

– Когда вы покинули проект, кому первому позвонили по телефону?

– Сыну. Позвонила по видеосвязи на вокзале в Мукачево. Он расплакался, я тоже. Так как когда он увидел меня, то начал плакать и говорил: "Мама, мама, когда ты приедешь?". Это был очень щемящий момент. Я впервые так надолго оставила его.

И именно в тот момент я еще раз в своей голове прокрутила мысль: "Спасибо, Слава, что ты не затягивал, если почувствовал, что отношения невозможны".

– А как вы объясняли сыну, куда вы едете, на сколько?

– Мы с ним за некоторое время до того, как я уехала, начали вести разговоры, что мама уедет, у нее будут съемки, говорила, что это может будет долго. Я ему не говорила, что это рабочие командировки, для того чтобы у него потом не появилась ненависть к работе. Не говорила, что мама едет искать нового папу, потому что сама моя цель участия в проекте - не поиск нового папы для ребенка. Но и не говорила, что еду к мужчине, чтобы у него не формировался какой-нибудь комплекс или мысль, что мама его бросила и уехала к мужчине.

Он достаточно маленький и это такая очень скользкая дорожка, но он нормально вообще все это время выдерживал. Просто когда я вернулась и перед сном ему пела колыбельную, он спросил: "Мамочка, а ты больше не будешь никогда так надолго куда-нибудь уезжать?". Я ему честно ответила, потому что бывает разное, но я буду стараться, чтобы так надолго мы не разъезжались. Не даю пустых обещаний, что такого никогда в жизни больше не произойдет.

Я не имею в виду участие в следующем сезоне "Холостяка". Так как участие в этом сезоне было из-за персоны самого Славы.

Екатерина Петренко с сыном (фото предоставлено Екатериной Петренко)

Почему думает о переезде из Киева и за чем скучает в Бердянске

– Видела вашу Stories, где вы размышляли о том, чтобы уехать из Киева. Что вы думаете об этом сейчас?

– Именно сейчас я прорабатываю все возможные варианты хотя бы временно релоцироваться из Киева. Скажу честно, мне уже очень тяжело. Сложно в быту, оказывает большое влияние отсутствие электричества и водоснабжения. Я сама с малышом в Киеве, это уже не первый год такого стресса. А находиться в состоянии такого бесконечного, тотального стресса - это все равно влияет на психику любого человека. Хотя я считаю себя стойкой, но это очень сложно.

Ищу возможности, говорила об этом с ребенком постепенно. Надеюсь, что удастся реализовать хотя бы временный релокейт, а дальше смотреть, как строить дальше свою жизнь. Потому что просто сложно принять, что это вынужденно. Особенно когда ты уже имеешь опыт, стал вынужденно внутренне перемещенным лицом.

Здесь снова включается этот синдром одного чемодана, ты в этом подвешенном состоянии живешь годами. И не хочется в нем застревать. Но нужно смотреть правде в глаза. Что это снова вынужденный переезд через россиян.

– Рассматриваете западные области Украины или уже думаете о том, чтобы переехать куда-нибудь за границу?

– Нет, пока не рассматриваю заграницу. Я очень люблю Украину, не хотела бы уезжать из страны. Две недели назад была в командировке по работе во Львове, я там стояла, снимала уличных музыкантов и плакала. Просто от невероятной и необъятной благодарности ко всем военным, защищающим территорию нашей страны. И что в нашей стране есть еще места, куда можно релоцироваться с ребенком.

Екатерина Петренко с сыном (фото предоставлено Екатериной Петренко)

– Если бы не война, в какой украинский город вы хотели бы поехать прямо сейчас?

– Затрудняюсь ответить. Я всегда мечтаю иметь возможность возвращаться в Бердянск, показать ребенку свой родной город. Вернуться вообще на свои улицы, просто посидеть на лавочке, посмотреть порт и Азовское море. Мне очень этого не хватает.

Но сейчас меня заинтересовало мнение пожить где-нибудь в западных регионах. Ужгород, Черновцы - я там никогда не была, хотя жила во многих городах в Украине. Жила в Днепре, Харькове, Бердянске, Киеве, Хмельницком. А там еще не была и не жила. Может, там тоже прикольно.

– Как человек, чей город в оккупации, держитесь ли вы вообще за мысль о том, что когда-нибудь вернетесь именно туда? Или пытаетесь все же отпустить и двигаться дальше?

– Я в терапии уже пятый год. Кажется, за эти годы я пришла на все стадии невосприятия, гнева и так далее. Раньше я держалась больше той жизни, которая была там с бывшим мужем и вообще как все было тогда. Как мы только заехали в квартиру, я была беременна. Затем был тяжелый период плена, его возвращение.

И потому действительно сначала было мнение о том, что я не могу, хочу домой, хочу вернуться и жить только в Бердянске. Потом последовало принятие себя новой, себя в Киеве. Считаю, что я очень классно сдала этот экзамен. Киев мне нравится, он действительно крут, это город возможностей, реализации.

А что касается тоски по дому - это такая штука, которую очень трудно вообще как-то отпустить навсегда. Тебя может ретравмировать даже запах, вообще что угодно. Когда мы катались со Славой на велосипедах, то увидели поле подсолнухов. Моя крестная жила в Мариуполе, там все поля были с подсолнухами. И ты видишь, ну просто один в один, как в моих родных краях. И ты такой: "Ого"...

Ты просто можешь "залипнуть", приходит та мысль о доме, о нереализованных каких-то возможностях, о какой-то жизни, которая была до, которую ты уже не помнишь и не понимаешь, она классная… Сейчас такое уж редко, но она все снова происходит. Особенно когда День Бердянска, 17 сентября, у меня по ощущению с детства в эту дату был как второй день рождения. Я очень любила эти праздники, все эти традиции, которые были в Бердянске.

– Что вам позволяет держаться на плаву? Вот как говорят сейчас, держать менталку.

– В первую очередь это работа и реализация. Реализация себя как специалиста, реализация себя как человека, ежедневно, еженедельно, ежемесячно растущего. Меня это заряжает, честно я очень люблю работать. Меня заряжает понимание того, что я вышла на уровень того, что я обеспечиваю себя и ребенка, наше пребывание в Киеве. А еще заряжает время с сыном. Сейчас очень трудно как-то придумать для него какой-нибудь досуг, даже поход в Макдональдс может резко прерваться, когда начинается тревога - у него начинается истерика. Нас недавно сняли на камеру в этот момент, я потом просила, чтобы это видео удалили. Это очень щемящий контент, который мог очень разлететься соцсетями, у него началась истерика в Макдональдсе из-за громкоговорителей, которые объявляют тревогу…

То есть с ребенком сложно организовать какой-то досуг, но я с ним часто играю, мы лепим, поем, находим какие-то варианты, как нам классно провести время. И плюс есть еще возможность, когда ребенка забирает отец. Когда сын у него, то я могу качественно провести время наедине с собой. Это могут быть дни, когда я ничего не планирую, ничего не делаю, просто читаю книгу, могу сделать себе укладку. Я даже могу никуда не выходя - собраться просто для себя, для настроения. Также люблю встретиться с друзьями, пойти где-нибудь очень вкусно поесть. Для меня вообще люди, которые любят есть, это самые лучшие люди, я еще люблю готовить.

Екатерина Петренко (фото предоставлено прессслужбой СТБ)

Встретилась ли бы с Кравцовым снова и какого мужчину хочет видеть рядом

– Вернемся к "Холостяку". Если бы сейчас Слава пригласил вас на свидание, вы согласились бы?

– Я встретилась бы с ним, но просто пообщаться. Я бы не называла это свиданием.

– Если бы вас пригласили на свидание с помощью сообщения, вы согласились бы познакомиться с мужчиной именно в соцсетях?

– Конечно, без проблем вообще.

– Назовите зеленые флажки, ваши железные "да" в мужчинах.

– Когда он надежен. То есть это человек, на которого ты можешь опираться на жизнь. Это не значит, что он будет решать твои все твои проблемы, что ты можешь быть инфантильной, это просто человек, который является надежным партнером рядом. Это первый и основной жирный грин флег.

Еще верность. Мне важно, чтобы человек уважал меня, мой опыт. Уважение и надежность, уважение с обеих сторон. И, чтобы смог проявлять эмоции, был эмоционально зрелым и понимал, что он чувствует, чтобы он мог словами через рот донести, что он чувствует.

– А какой мужчина точно не станет вашим избранником?

– Уязвимый нарцисс с ядром психопата. На простом языке это мужчины, которые манипулируют, лгут и презирают опыт других людей.

Еще один красный флажок, когда он лжет. Когда человек не может даже быть верным сам себе. Когда он не умеет контролировать эмоции. Это тоже какой-то признак незрелости. Или когда он бытовой инвалид и жадный.

– Какая вы вне "Холостяка"? Раскройте неизвестный факт о себе.

– На самом деле я очень женственна. Просто по той силе, которую мне приходится регулярно демонстрировать, сложно сразу показать и увидеть. Иногда сложно показать легкость, женственность, непринужденность.