Победа в телевизионном шоу "Голос країни" принесла певцу не только узнаваемость, но и обещание собственного жилья в столице . Однако на то, чтобы получить документы на квартиру, понадобилось гораздо больше времени, чем можно было ожидать.

Теперь артист сообщил о завершении этой истории и объяснил, почему все эти годы спокойно ждал результата. Styler со ссылкой на пост со страницы певца в Instagrаm расскажет об этом подробнее.

RIDNYI наконец-то оформил квартиру в Киеве

О важном событии певец сообщил в своих соцсетях. Он опубликовал видео на фоне дома, где находится новое жилье. В ролике артист поет свою песню, танцует и улыбается.

В своем посте RIDNYI отметил, что документы на квартиру официально оформили только сейчас. По его словам, в течение пяти лет подписчики постоянно интересовались, что происходит с обещанным жильем на шоу.

"Сегодня официально оформили документы на квартиру в Киеве. 5 лет вопросов: "что там твоя квартира?", "живешь уже в Киеве" и тд…", - написал певец.

В то же время артист подчеркнул, что все это время доверял застройщику и не торопил события.

"Теперь могу спокойно ответить, что она МОЯ. Верил в честность застройщика и теперь являюсь владельцем жилья в ЖК. Поэтому спокойно ждал своего времени, потому что "дареному коню в зубы не смотрят", - поделился он.

На что певец потратил эти пять лет

RIDNYI также упомянул, что после победы обещал поддерживать людей, которые нуждаются в помощи. За это время он, по собственным словам, отработал много благотворительных концертов.

Артист объяснил, что хотел сдержать слово и направил свои усилия на помощь другим.

"За эти 5 лет я отработал очень много благотворительных концертов, где преследовал цель сдержать слово о поддержке тех, кто в этом нуждается", - отметил певец.

Теперь, когда вопрос с квартирой наконец-то решился, он чувствует больше уверенности в завтрашнем дне.

"Сейчас могу наконец немного выдохнуть, потому что у меня есть хоть какая-то маленькая стабильность, наконец. Я счастлив. И благодарю вас всех, что в свое время поверили в меня", - подытожил RIDNYI.

Что известно о новом сезоне "Голосу"

Музыкальное соревнование в 2026 году в очередной раз объединило на одной сцене вокалистов из разных уголков Украины. Новый сезон "Голосу країни" начался 25 октября. В этот раз оценивают выступления участников Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров. А атмосферу шоу создают ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

После четырех выпусков слепых прослушиваний одна из тренерш уже определилась со своими фаворитами. Тина Кароль собрала полную команду - к ней присоединились 12 вокалистов. Другие наставники пока продолжают отбор: у MONATIK уже 11 участников, а в командах Артема Пивоварова и Натальи Могилевской - по девять.

Новые эпизоды проекта выходят каждое воскресенье в 21:00. Что же касается точной даты финала, то ее организаторы пока не назвали.