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Главная Тренды Артем Пивоваров стал четвертым тренером "Голосу країни": когда премьера нового сезона
Тренды 05 октября 2026 · 11:10
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Артем Пивоваров стал четвертым тренером "Голосу країни": когда премьера нового сезона

В новом сезоне "Голосу країни" зрителей ждет обновленный состав тренеров и новая социальная миссия проекта
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Артем Пивоваров стал четвертым тренером "Голосу країни": когда премьера нового сезона

Обновленный состав судей "Голос країни-14" (коллаж: Styler)

"Голос країни-14" стартует 25 октября на 1+1 Украина и Netflix. К Тине Кароль, Наталье Могилевской и MONATIK присоединится PIVOVAROV, уже имеющий опыт работы с участниками проекта.

Чем удивит новый сезон "Голосу країни", рассказывает Styler.

Премьера нового сезона "Голос країни"

25 октября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина стартует новый сезон главного народного шоу - "Голос країни-14". В этом году проект также будет доступен в Украине на Netflix в рамках подписки. Шоу, которое в течение многих лет объединяет зрителей вокруг музыки и открывает новые имена, в этом сезоне отправляется на поиски особого звучания - голоса нашего времени.

PIVOVAROV стал четвертым тренером

В тренерское кресло 14 сезона возвращается одна из самых ярких звезд современной украинской музыки - PIVOVAROV. Артист, автор песен, певец, сыгравший 7 солдаутов подряд в столичном Дворце Спорта, собирает стадионы и помогает ВСУ, в этом сезоне будет искать участников, способных не только покорить сцену своим вокалом, но и стать настоящим голосом нашего времени.

Поэтому PIVOVAROV вместе с Тиной Кароль, Наталией Могилевской и MONATIK будут искать голоса, способные питать, поддерживать и вдохновлять в эти сложные для нашей страны времена, вызывая гордость за своих.

"Этот проект важен для меня как для музыканта и человека, который верит в будущее новой украинской музыки, поэтому я очень рад вернуться на "Голос країни" в качестве тренера. Именно здесь среди участников можно увидеть людей разных профессий, которые поют по зову души и так же, как и я, фанатично относятся к музыке. Этот проект дает возможность их в пение, что особенно важно в наше время. Украина богата певческими людьми и голос нашей страны должен звучать громко на весь мир!" - комментирует PIVOVAROV.

Второй сезон в тренерском кресле

Для Артема это будет второй сезон в качестве тренера "Голосу країни". В 2023 году его подопечный, музыкант и ветеран ВСУ, Михаил Панчишин стал победителем "Голос країни-13".

На что обращает внимание PIVOVAROV

PIVOVAROV - прогрессивный украинский артист, музыкант и саундпродюсер, известный своим самобытным музыкальным стилем и нестандартным взглядом на современную музыку. Как тренер он особенно внимателен к артистической индивидуальности, харизме и способности исполнителя создавать собственный музыкальный мир. Он ищет участников, которые не просто хорошо владеют голосом, а имеют свою историю, характер и могут обрести собственное звучание.

Ведущие нового сезона "Голос країни"

Неизменные ведущие проекта - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Натали Солоник - ведущая бекстейдж.

Благотворительная миссия проекта

В этом сезоне "Голос країни" станет площадкой не только новых голосов, но и важной социальной миссии. Проект объединяет усилия с Благотворительным фондом "Півник", чтобы помочь украинским защитникам, потерявшим слух в результате ранений, снова услышать самый родной голос. Присоединиться к сбору на слуховосстановительные операции можно прямо сейчас.

Ранее мы рассказывали об участии актрисы Елены Светлицкой в проекте "Голос країни-14".

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