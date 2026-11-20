После смерти владельца квартиры или дома могут остаться неуплаченные счета за коммунальные услуги. Должны ли наследники погашать такие долги и могут ли коммунальные предприятия требовать деньги от родственников умершего, определяет Гражданский кодекс Украины.

Переходят ли коммунальные долги вместе с недвижимостью по наследству, кто должен их платить и в каких случаях можно отказаться от оплаты, пишет Styler.

Переходят ли долги за коммунальные услуги по наследству

В Украине наследники могут получить не только недвижимость и другое имущество умершего, но и определенные финансовые обязательства, которые остались после его смерти.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали человеку на момент смерти и не прекратились вследствие нее.

Это означает, что вместе с квартирой или домом наследникам могут перейти и долги за коммунальные услуги.

В частности, речь идет о задолженности за:

электроэнергию;

газоснабжение;

водоснабжение и водоотведение;

отопление;

управление многоквартирным домом;

вывоз бытовых отходов.

При этом обязанность погашать такие долги возникает не из-за самого факта родственных связей с умершим, а в связи с принятием наследства и при условии соблюдения кредитором требований законодательства.

Сколько долгов должен оплатить наследник

Законодательство устанавливает ограничения относительно суммы, которую могут потребовать с наследников.

Согласно статье 1282 Гражданского кодекса Украины, наследники обязаны удовлетворить требования кредиторов в пределах стоимости имущества, которое они получили по наследству.

Например, если человек унаследовал имущество стоимостью 500 тысяч гривен, а долги умершего составляют 700 тысяч гривен, ответственность наследника по этим долгам ограничивается стоимостью унаследованного имущества.

Если наследников несколько, каждый отвечает по долгам в соответствии со своей долей в наследстве.

При этом кредитор не может требовать от одного наследника погашения всей задолженности, если это превышает пределы его ответственности.

Должны ли дети и другие родственники платить за умершего

Родственники умершего не обязаны оплачивать его долги за коммунальные услуги только из-за родственных связей.

Если человек не принял наследство, он по общему правилу не должен отвечать по долгам наследодателя лишь потому, что является его ребенком, мужем, женой или другим родственником.

Такую позицию подтверждает и судебная практика Верховного Суда. Если лицо не получило наследственного имущества, у него нет обязанности удовлетворять требования кредиторов умершего в качестве наследника.

При этом важно учитывать порядок принятия наследства. Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент его смерти, по общему правилу считается принявшим наследство, если в установленный законом срок не заявил об отказе от него.

Поэтому отсутствие заявления нотариусу не всегда означает, что наследство не было принято.

Можно ли унаследовать квартиру, но отказаться от долгов

Принять только имущество, отказавшись от финансовых обязательств умершего, нельзя. Статья 1268 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что принятие наследства с условием или оговоркой не допускается.

То есть наследник не может согласиться получить квартиру, но одновременно отказаться от долгов, которые входят в состав наследства.

Если человек не желает принимать наследство вместе с соответствующими обязательствами, он может отказаться от него в установленном законом порядке.

По общему правилу для принятия наследства или отказа от него предусмотрено шесть месяцев со времени его открытия. При этом для отдельных ситуаций могут действовать специальные правила.

Перед принятием решения стоит проверить стоимость имущества, размер задолженности и другие возможные обязательства умершего.

Когда коммунальные предприятия могут требовать погашения долгов

Поставщики коммунальных услуг имеют право обращаться к наследникам с требованиями о погашении задолженности, но должны соблюдать установленные законом сроки.

Согласно статье 1281 Гражданского кодекса Украины, кредитор должен предъявить требование наследнику, принявшему наследство, не позднее шести месяцев со дня получения им свидетельства о праве на наследство.

Если кредитор не знал и не мог знать о принятии наследства или получении свидетельства, он имеет право предъявить требование в течение шести месяцев со дня, когда узнал об этом.

Если кредитор пропустил установленные сроки, он теряет право требования к наследникам в порядке, предусмотренном этой статьей.

Но это не означает, что любой коммунальный долг автоматически аннулируется через шесть месяцев после смерти владельца. Отсчет сроков зависит от конкретных обстоятельств наследственного дела.

Что делать, если вместе с квартирой достались долги

Если после принятия наследства выяснилось, что за квартирой или домом числится задолженность, стоит сначала проверить ее размер и основания начисления.

Для этого можно:

Обратиться к поставщикам коммунальных услуг и запросить подробный расчет долга. Выяснить, за какой период возникла задолженность и какие суммы были начислены до смерти предыдущего владельца. Проверить правильность начислений, показания счетчиков и осуществленные платежи. Уточнить, были ли требования к наследникам предъявлены в установленные законом сроки. При необходимости обратиться к юристу для проверки законности требований.

Также стоит отделять долги, возникшие при жизни наследодателя, от новых платежей за услуги после его смерти.

Последние не всегда относятся к наследственным долгам, поскольку могут возникать уже в связи с пользованием жильем или его содержанием после открытия наследства.

Могут ли взыскать долги через суд

Если наследник не погашает обоснованную задолженность, кредитор при определенных законом условиях может обратиться в суд.

Статья 1282 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что наследники должны удовлетворить требования кредитора путем единовременного платежа, если стороны не договорились об ином.

В случае отказа от такого платежа суд по иску кредитора может обратить взыскание на имущество, переданное наследникам в натуре.

При этом суд должен учитывать размер доказанного долга, круг наследников, их доли и стоимость полученного имущества.