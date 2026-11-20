Після смерті власника квартири або будинку можуть залишитися несплачені рахунки за комунальні послуги. Чи зобов'язані спадкоємці погашати такі борги та чи можуть комунальні підприємства вимагати гроші від родичів померлого, визначає Цивільний кодекс України.

Чи переходять комунальні борги разом із нерухомістю у спадок, хто повинен їх сплачувати та в яких випадках можна відмовитися від оплати, пише Styler.

Чи переходять борги за комунальні послуги у спадок

В Україні спадкоємці можуть отримати не лише нерухомість та інше майно померлого, а й певні фінансові зобов'язання, які залишилися після його смерті.

Як пояснює Міністерство юстиції України, відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали людині на момент смерті та не припинилися внаслідок неї.

Це означає, що разом із квартирою або будинком спадкоємцям можуть перейти й борги за комунальні послуги.

Зокрема, йдеться про заборгованість за:

електроенергію;

газопостачання;

водопостачання та водовідведення;

опалення;

управління багатоквартирним будинком;

вивезення побутових відходів.

Водночас обов'язок погашати такі борги виникає не через сам факт родинних зв'язків із померлим, а у зв'язку з прийняттям спадщини та за умови дотримання кредитором вимог законодавства.

Скільки боргів повинен сплатити спадкоємець

Законодавство встановлює обмеження щодо суми, яку можуть вимагати зі спадкоємців.

Відповідно до статті 1282 Цивільного кодексу України, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредиторів у межах вартості майна, яке вони отримали у спадщину.

Наприклад, якщо людина успадкувала майно вартістю 500 тисяч гривень, а борги померлого становлять 700 тисяч гривень, відповідальність спадкоємця за цими боргами обмежується вартістю успадкованого майна.

Якщо спадкоємців декілька, кожен відповідає за борги відповідно до своєї частки у спадщині.

При цьому кредитор не може вимагати від одного спадкоємця погасити всю заборгованість, якщо це перевищує межі його відповідальності.

Чи повинні діти та інші родичі платити за померлого

Родичі померлого не зобов'язані сплачувати його борги за комунальні послуги лише через родинні зв'язки.

Якщо людина не прийняла спадщину, вона за загальним правилом не повинна відповідати за боргами спадкодавця лише тому, що є його дитиною, чоловіком, дружиною чи іншим родичем.

Таку позицію підтверджує і судова практика Верховного Суду. Якщо особа не отримала спадкового майна, у неї немає обов'язку задовольняти вимоги кредиторів померлого як спадкоємця.

Водночас важливо враховувати порядок прийняття спадщини. Спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на момент його смерті, за загальним правилом вважається таким, що прийняв спадщину, якщо у встановлений законом строк не заявив про відмову від неї.

Тому відсутність заяви нотаріусу не завжди означає, що спадщину не прийнято.

Чи можна успадкувати квартиру, але відмовитися від боргів

Прийняти лише майно, відмовившись від фінансових зобов'язань померлого, не можна. Стаття 1268 Цивільного кодексу України передбачає, що прийняття спадщини з умовою чи застереженням не допускається.

Тобто спадкоємець не може погодитися отримати квартиру, але водночас відмовитися від боргів, які входять до складу спадщини.

Якщо людина не бажає приймати спадщину разом із відповідними зобов'язаннями, вона може відмовитися від неї в установленому законом порядку.

За загальним правилом для прийняття спадщини або відмови від неї передбачено шість місяців із часу її відкриття. Водночас для окремих ситуацій можуть діяти спеціальні правила.

Перед ухваленням рішення варто перевірити вартість майна, розмір заборгованості та інші можливі зобов'язання померлого.

Коли комунальні підприємства можуть вимагати сплати боргів

Постачальники комунальних послуг мають право звертатися до спадкоємців із вимогами про погашення заборгованості, але повинні дотримуватися встановлених законом строків.

Згідно зі статтею 1281 Цивільного кодексу України, кредитор повинен пред'явити вимогу до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців із дня отримання ним свідоцтва про право на спадщину.

Якщо кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини або отримання свідоцтва, він має право пред'явити вимогу протягом шести місяців із дня, коли дізнався про це.

Якщо кредитор пропустив установлені строки, він втрачає право вимоги до спадкоємців у порядку, передбаченому цією статтею.

Але це не означає, що будь-який комунальний борг автоматично анулюється через шість місяців після смерті власника. Відлік строків залежить від конкретних обставин спадкової справи.

Що робити, якщо разом із квартирою дісталися борги

Якщо після прийняття спадщини з'ясувалося, що за квартирою або будинком є заборгованість, варто спочатку перевірити її розмір та підстави нарахування.

Для цього можна:

Звернутися до постачальників комунальних послуг і запросити деталізований розрахунок боргу. З'ясувати, за який період виникла заборгованість та які суми були нараховані до смерті попереднього власника. Перевірити правильність нарахувань, показники лічильників та здійснені платежі. Уточнити, чи були вимоги до спадкоємців пред'явлені у встановлені законом строки. За потреби звернутися до юриста для перевірки законності вимог.

Варто також відокремлювати борги, які виникли за життя спадкодавця, від нових платежів за послуги після його смерті.

Останні не завжди належать до спадкових боргів, адже можуть виникати вже у зв'язку з користуванням житлом або його утриманням після відкриття спадщини.

Чи можуть стягнути борги через суд

Якщо спадкоємець не погашає обґрунтовану заборгованість, кредитор за визначених законом умов може звернутися до суду.

Стаття 1282 Цивільного кодексу України передбачає, що спадкоємці повинні задовольнити вимоги кредитора шляхом одноразового платежу, якщо сторони не домовилися про інше.

У разі відмови від такого платежу суд за позовом кредитора може звернути стягнення на майно, передане спадкоємцям у натурі.

Водночас суд має враховувати розмір доведеного боргу, коло спадкоємців, їхні частки та вартість отриманого майна.