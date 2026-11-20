Ці цукерки - один із найпростіших домашніх десертів, які тільки можна придумати. Хрустка гранола, ніжний шоколад і трохи часу в холодильнику - ось і все, що потрібно. А найприємніше те, що цукеркам можна надати будь-якої форми, використавши звичайні формочки для печива.

Як приготувати цукерки всього з двох інгредієнтів, розповідає Styler.

Цукерки з граноли

Інгредієнти

Білий шоколад - 100 г,

Гранола - 80 г.

Спосіб приготування

Поламайте шоколад на невеликі шматочки та розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імульсами по 15-20 секунд, щоразу перемішуючи. Шоколад має стати повністю рідким та однорідним.

Всипте гранолу до розтопленого шоколаду та ретельно перемішайте ложкою. Важливо, щоб шоколад рівномірно покрив усі шматочки граноли.

Шматки шоколаду на водяній бані (фото: Юлія Шиканова)

Якщо використовуєте звичайні металеві або пластикові формочки для печива, застеліть пласку тарілку пергаментом і встановіть їх зверху. Силіконові форми також чудово підійдуть.

Викладіть шоколадну масу приблизно на три чверті висоти кожної формочки. Добре притисніть її ложкою, приділяючи особливу увагу краям та куточкам. Так цукерки будуть щільнішими й краще триматимуть форму.

Цукерки в формочках (фото: Юлія Шиканова)

Поставте тарілку з формочками в холодильник приблизно на 1 годину, щоб шоколад повністю застиг.

Обережно вийміть цукерки із формочок. Якщо використовували формочки для печива, злегка натисніть на цукерку, щоб вона вийшла, не пошкодивши краї.

Готові цукерки (фото: Юлія Шиканова)

Маленькі секрети вдалих цукерок

Не обирайте надто складні фігури. Сердечка, кружечки, квадрати або прості зірочки підійдуть найкраще. У формочках із тонкими деталями та великою кількістю дрібних куточків гранолу важко рівномірно розподілити. До того ж під час виймання такі цукерки можуть ламатися, що трапилось у мене.

Подрібніть великі шматочки граноли. Якщо у ній є великі грудочки, трохи розламайте їх руками. Так масу буде простіше утрамбувати, особливо в невеликих формочках.

Не заповнюйте форми до самого верху. Три чверті висоти цілком достатньо. Так буде зручніше притискати суміш ложкою, не розсипаючи гранолу навколо.

Не перегрівайте шоколад. Особливо це стосується білого та молочного шоколаду. Якщо нагрівати його надто сильно, він може стати густим, зернистим або підгоріти.

Не поспішайте виймати цукерки. Якщо шоколад ще м'який, краї можуть пошкодитися. Краще дати десерту повністю застигнути.

Експериментуйте зі смаками. Для цього рецепта підійде чорний, або молочний шоколад. А гранолу можна обрати з горіхами, кокосовою стружкою чи сухофруктами.