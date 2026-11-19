Після років таємниць навколо акторського складу GTA 6 шанувальники нарешті отримали відповідь на одне з головних запитань. За Джейсоном Дювалем, одним із двох центральних персонажів гри, стоїть американський актор Ділан Рурк, якого раніше можна було побачити в популярних серіалах.
Як виглядає в реальному житті Джейсон Дюваль, розповідає Styler.
Хто зіграв Джейсона у GTA 6
Ділан Рурк (Dylan Rourke) - саме це ім'я останні два роки найчастіше називали шанувальники Grand Theft Auto, намагаючись з'ясувати, хто зіграв Джейсона.
І найцікавіше, що фанати могли розгадати секрет Rockstar задовго до офіційного релізу. Вони порівнювали голос Рурка з діалогами персонажа, шукали схожість у рисах обличчя та навіть переглядали його старі ролі в серіалах.
18 листопада 2026 року нідерландська редакція IGN у рецензії на GTA 6 назвала Рурка виконавцем ролі Джейсона, а Менні Л. Перес - акторкою, яка зіграла Люсію.
А 19 листопада самі актори на своїх сторінках в Instagram підтвердили свою участь у розробці GTA 6.
Хто такий Ділан Рурк
За іронією, до GTA 6 більшість глядачів могли бачити Рурка на екрані, навіть не запам'ятавши його імені. Він знімався в популярних американських серіалах, але переважно з'являвся в окремих епізодах.
Рурк народився в Нью-Йорку та понад десять років будує акторську кар'єру. За цей час він встиг попрацювати в телевізійних драмах, комедіях, незалежному кіно та театрі.
Одна з його найпомітніших телевізійних робіт - серіал "Станція 19", де він зіграв медика Тодда. Персонаж з'явився у трьох епізодах, а сама історія розгорталася в тому ж телевізійному всесвіті, що й "Анатомія Грей". До речі, в цьому серіалі Рурк теж знімався, але вже в іншій ролі.
Актор також з'являвся в комедії "Американська сімейка", кримінальній драмі "Коханки", фантастичному серіалі "Поза часом" та "9-1-1: Самотня зірка".
А от у молодіжному детективному серіалі "In the Vault" йому дісталася більш тривала роль. Рурк з'явився у семи епізодах історії про загадкову смерть студента, після якої його одногрупники починають підозрювати одне одного.
Знімався він і в повнометражному кіно. У 2021 році вийшла спортивна комедія "Send It!" про світ кайтбордингу, а у 2023-му - фільм жахів "Bury the Bride".
Рурк також спробував себе по інший бік камери. У короткометражному фільмі "Cupcake" він не лише виконав головну роль, а й написав сценарій та працював над продюсуванням.
Чим ще цікавий актор Джейсона
У біографії Рурка є чимало несподіваних деталей. Наприклад, він має досвід роботи з класичною драматургією, хоча на телебаченні його частіше можна було побачити в сучасних історіях.
На театральній сцені актор грав Геппі Ломана у виставі "Смерть комівояжера" за Артуром Міллером. Також він виконував роль Медведенка в "Чайці" Антона Чехова.
Окреме місце в його підготовці посідає комедія. Рурк навчався імпровізації у представників The Groundlings, Second City та Upright Citizens Brigade - відомих американських шкіл, вихованці яких працюють у кіно, комедійних шоу й на телебаченні.
У своєму професійному резюме він зазначає досвід захоплення рухів, або motion capture. Ця технологія дозволяє записувати рухи та міміку реальних акторів, а потім переносити їх на цифрових персонажів.
Крім цього, Рурк має досвід озвучування, каскадерської роботи та володіє різними акцентами. Серед його захоплень - баскетбол, скейтбординг, сноубординг і гра на барабані.
Саме згадка про motion capture свого часу стала однією з причин, чому шанувальники звернули на нього увагу. До цього додалася інформація про те, що ще у 2019 році актор отримав роботу над відеогрою, назву якої публічно не розкривали.
Кого Ділан Рурк зіграв у GTA 6
Джейсон Дюваль - чоловік із непростим минулим, який хоче нарешті жити спокійно, але постійно опиняється серед людей, що заробляють на злочинах.
Як розповідає Rockstar Games, Джейсон виріс в оточенні шахраїв і злочинців. У юності він вирішив змінити своє життя та вступив до армії, однак після служби знову повернувся до кримінального середовища.
Оселившись у штаті Леоніда, він почав працювати на місцевих наркоторговців. Згодом у його житті з'явилася Люсія Камінес - дівчина, з якою він сподівається побудувати краще майбутнє.
Проте замість спокійного життя пара опиняється в центрі кримінальної історії, де їм доводиться покладатися одне на одного.
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