Українська співачка Оля Цибульська, яка перемогла в першій українській "Фабриці зірок", висловилася про свою відсутність на проєкті. Артистка заговорила про лицемірство, дружбу заради вигоди та самоповагу.

Про те, як співачка пояснила своє рішення, пише Styler із посиланням на її допис в Instagram.

Що сказала Цибульська

Артистка припустила, що організатори могли не запросити її через особисті обставини, але водночас наголосила, що не готова підтримувати стосунки з людьми, які поводяться нещиро.

"Може у Олі дівоча пам'ять на компліменти, але дуже хороша на ставлення до людей", - написала Цибульська.

За словами співачки, вона не вміє дружити з тими, хто демонструє прихильність під час особистого спілкування, але за спиною говорить зовсім інше.

"Я не вмію дружити з тими, хто сьогодні обіймає, а потім миє кості за спиною, забуваючи, що стіни мають вуха", - зазначила артистка.

Співачка зізналася, що така позиція іноді позбавляє її професійних можливостей.

"Це мабуть, найдорожча процедура, яку я собі дозволяю. Іноді вона коштує контрактів, ефірів і можливостей. Але самоповага не продається", - підсумувала Цибульська.

Водночас артистка не назвала конкретних людей, яких стосуються її слова, та не уточнила, чи йдеться про організаторів або продюсерів проєкту.

Що співачка раніше розповідала про "Фабрику зірок"

Оля Цибульська стала переможницею першого сезону української "Фабрики зірок" у 2007 році. Вона здобула перемогу разом з Олександром Бодянським у складі дуету "Опасные связи".

Коли стало відомо про повернення "Фабрики зірок", Цибульська згадала свою участь у шоу та показала архівні фото з тих часів.

Тоді співачка зізналася, що після завершення шоу їй знадобився рік терапії, тому що участь у телевізійному реаліті виявилася психологічно непростим досвідом.

Але вона наголошувала, що не шкодує про своє рішення, тому що саме "Фабрика зірок" допомогла їй знайти власну аудиторію. Співачка навіть зазначала, що сама знову погодилася б узяти участь у шоу, хоча не хотіла б такого досвіду для своєї дитини.