Оновлена " Фабрика зірок " на SWEET.TV наближається до суперфіналу, в якому визначать переможця сезону. До останнього етапу дійшли п'ятеро фіналістів, а підтримати їх на сцені прийдуть відомі українські артисти, серед яких DANTES, TAYANNA та Маша Кондратенко.

Про підготовку до суперфіналу та зіркових гостей Styler розповіли у пресслужбі SWEET.TV .

Іван Фролов стане четвертим суддею

До суддівського складу у суперфіналі приєднається засновник українського бренду FROLOV Іван Фролов. Причому цього разу дизайнер не лише оцінюватиме виступи, а й особисто долучиться до створення сценічних образів учасників.

Разом зі стилістичною командою шоу він вирішив звернутися до архівів власного бренду. Для кожного фіналіста підберуть вбрання, яке відповідатиме його характеру та сценічному стилю.

За словами Фролова, він хоче по-новому показати знайомі образи, які раніше вже були частиною історії бренду.

"Для мене це своєрідна подорож історією бренду крізь призму нового покоління талантів. Можливість побачити знайомі образи в абсолютно новому контексті, з іншими характерами та енергією, викликає особливі відчуття. Думаю, це буде трохи сентиментально, подекуди щемливо, але надзвичайно цікаво. І для мене самого це своєрідна творча пригода, результат якої з нетерпінням чекаю побачити під час фінального ефіру", - поділився дизайнер.

Іван Фролов стане четвертим суддею в суперфіналі "Фабрики зірок" (фото: пресслужба)

Що Фролов очікує від фіналістів

Попри те, що учасники вже пройшли тривалий шлях на проекті, поблажок від нового судді чекати не варто.

Фролов розуміє, наскільки мало часу фабриканти мають на підготовку, однак переконаний, що кожен повинен продемонструвати максимум своїх можливостей.

"Хочеться, щоб кожен не просто вийшов на сцену, а довів, що гідний свого місця у фінальній п’ятірці. Для мене саме здатність перевершити себе та продемонструвати максимум своїх можливостей стане показником справжньої перемоги, незалежно від результатів голосування", - поділився очікуваннями Іван Фролов.

Дизайнер оцінюватиме не лише вокальні здібності. Для нього важливо, наскільки впевнено артист почувається на сцені, чи пасує йому костюм та як поєднуються музика, хореографія й загальна подача.

Останній виступ фабрикантів Фролов порівняв із захистом диплома, адже тепер учасникам потрібно показати, чого вони навчилися за час проекту.

"Для мене фінал "Фабрики зірок" на SWEET.TV - це своєрідний захист дипломного проєкту, де важливо не лише продемонструвати все, чого ти навчився, а й довести, що вмієш цим користуватися" - сказав Фролов.

Фіналісти "Фабрики зірок" виступлять в нарядах від FROLOV (фото: пресслужба)

Які зірки виступлять на "Фабриці зірок"

У фінальному шоу учасники розділять сцену з відомими українськими виконавцями. Зіркові дуети готують разом із TAYANNA, DANTES, ТУЧА, Liza Bibikova та Машею Кондратенко.

Ще одним гостем стане Стас Шурінс, який у 2009 році переміг у третьому сезоні української "Фабрики зірок". Тепер артист знову з'явиться на проєкті, хоча раніше казав, що відмовлявся від участі.

Стас Шурінс з'явиться в суперфіналі "Фабрики зірок" (фото: пресслужба)

Власний музичний номер готує і продюсер шоу M1SHKA. Цього разу він виступить разом із Deli Kate.

Знайдеться місце й для різдвяної атмосфери. Організатори анонсували святковий Christmas Special, у якому візьмуть участь "фабриканти" та музичні наставники LAUD і TAYANNA.

Музичні коучі LAUD і TAYANNA (фото: пресслужба)

Хто боротиметься за перемогу

За час участі в шоу "фабриканти" встигли попрацювати з наставниками, записати власні композиції та виступити поруч із відомими артистами. Тепер попереду останній етап, який визначить, хто отримає звання переможця.

За головну нагороду змагатимуться DYKYI, NEBOKRAI, NANA SOLIS, POVIN та дует LIYAA & LESAN. Кожен із них представить сольний номер у спеціально підібраному образі від команди Івана Фролова.

Фіналісти "Фабрики зірок" (фото: пресслужба)

Остаточний результат залежатиме від глядацького голосування. Саме підтримка аудиторії визначить, хто переможе в оновленій "Фабриці зірок".

Чому Шурінс не хотів повертатися на оновлену "Фабрику "

Раніше Стас Шурінс розповідав , що організатори оновленої "Фабрики зірок" неодноразово запрошували його повернутися на сцену проекту. Співакові пропонували допомогу з приїздом та всіма організаційними питаннями, проте він щоразу відмовлявся.

Причина полягала не в конфлікті з командою шоу. За словами артиста, після розпаду його музичного колективу він залишився без музикантів, із якими раніше виступав, а виходити на велику сцену без повноцінної підготовки не хотів.

Організатори навіть пропонували Шурінсу виконати українською один із його відомих хітів "Не сходи с ума". Однак такий варіант співака не влаштовував. Він вважав, що повернення переможця третього сезону має бути особливою подією, а не просто виконанням старої пісні.

"Якщо приїжджати й виступати, то це має бути добре, красиво. Я сам не зроблю шоу. Це буде дивно. Це не буде поверненням переможця. Це буде просто якийсь хлопчик вийшов - і хто він, учасник?" - сказав артист.

Тепер, попри попередні відмови, Шурінс усе ж з'явиться на оновленій "Фабриці зірок". Утім, організатори поки не уточнюють, чи виступить він із музичним номером, чи долучиться до шоу в іншому форматі.