У 2026 році серіалу "Декстер" виповнилося 20 років. За цей час його головні актори з'явилися в голлівудських блокбастерах, популярних телешоу та нових кримінальних драмах. Деякі навіть повернулися до персонажів, з якими колись здобули популярність.

Styler розповідає, кого грали головні актори "Декстера", у яких відомих фільмах і серіалах їх можна побачити та над чим вони працюють сьогодні.

Про що серіал "Декстер"

Американський кримінальний серіал "Декстер" вийшов на екрани 1 жовтня 2006 року. Його головний герой Декстер Морган працює експертом із дослідження слідів крові в поліції Маямі. Колеги вважають його спокійним, трохи дивакуватим, але надзвичайно здібним спеціалістом. Проте поза роботою він приховує зовсім інше життя.

Декстер є серійним убивцею, який обирає своїми жертвами злочинців, що уникнули покарання. Він намагається дотримуватися правил, яких навчив його прийомний батько Гаррі, колишній поліцейський.

Водночас Декстер намагається підтримувати стосунки, виховувати дітей та приховувати свою таємницю від сестри Дебри, яка теж працює в поліції.

Оригінальний серіал тривав вісім сезонів і завершився у 2013 році. Згодом історія отримала продовження "Декстер: Нова кров", приквел "Декстер: Первородний гріх" та серіал "Декстер: Воскресіння".

У жовтні 2026 року, рівно через 20 років після прем'єри оригінального шоу, вийшов другий сезон "Декстер: Воскресіння".

Майкл Сі Голл - Декстер Морган

Майкл Сі Голл зіграв головного героя серіалу - судового експерта Декстера Моргана, який веде подвійне життя. Його персонаж намагається здаватися звичайною людиною, хоча йому складно розуміти чужі емоції та будувати близькі стосунки.

Майкл Сі Голл у серіалі "Декстер" (скриншот)

Ще до "Декстера" Голл здобув популярність завдяки серіалу "Клієнт завжди мертвий", де зіграв Девіда Фішера, одного з братів, які керують сімейним похоронним бюро. Пізніше він з'явився у фільмах "Убий своїх коханих", "Нічні ігри" та серіалі "Корона", де втілив президента США Джона Кеннеді.

Майкл Сі Голл у серіалі "Клієнт завжди мертвий" (скриншот)

У 2026 році актор продовжує грати Декстера в серіалі "Декстер: Воскресіння". Крім того, Голл займається музикою. Він є вокалістом альтернативного рокгурту Princess Goes , з яким 30 жовтня 2026 року випустив альбом "3".

Майкл Сі Голл у серіалі "Декстер: Воскресіння" (скриншот)

Дженніфер Карпентер - Дебра Морган

Дженніфер Карпентер зіграла Дебру Морган, прийомну сестру Декстера. Вона працювала в поліції Маямі, мріяла стати успішною детективкою й часто діяла імпульсивно. Дебра була однією з небагатьох людей, до яких Декстер відчував справжню прихильність.

Дженніфер Карпентер у серіалі "Декстер" (скриншот)

До серіалу акторка запам'яталася роллю Емілі Роуз у фільмі жахів "Екзорцизм Емілі Роуз" 2005 року. Пізніше вона зіграла в трилері "Карантин", серіалах "Області темряви" та "Ворог усередині". У 2021 році Карпентер повернулася до ролі Дебри в "Декстер: Нова кров".

Дженніфер Карпентер у фільмі "Екзорцизм Емілі Роуз" (скриншот)

У 2025 році вона з'явилася в другому сезоні серіалу "1923", приквелі "Єллоустоуна", де зіграла федеральну маршалку Меймі Фоссетт. Того ж року вийшов трилер "Ballistic" із Карпентер у головній ролі.

Дженніфер Карпентер у серіалі "Єллоустоун" (скриншот)

Джулі Бенц - Ріта Беннетт

Джулі Бенц виконала роль Ріти Беннетт, дівчини, а згодом дружини Декстера. Вона виховувала двох дітей від попереднього шлюбу й намагалася побудувати спокійне сімейне життя. Саме поруч із Рітою головний герой поступово почав відкривати для себе почуття, яких раніше уникав.

Джулі Бенц у серіалі "Декстер" (скриншот)

Паралельно зі зйомками в "Декстері" Джулі Бенц з'явилася в кількох відомих голлівудських фільмах. У бойовику "Рембо 4" вона зіграла місіонерку Сару Міллер, яка вирушає з гуманітарною місією до М'янми разом із героєм Сильвестра Сталлоне. Того ж року акторка виконала одну з ключових ролей у фільмі жахів "Пила 5", зігравши Бріт, учасницю небезпечних випробувань.

Джулі Бенц у фільмі "Рембо 4" (скриншот)

Серед нових робіт Бенц - драма "The Midway Point", яка розповідає про підлітка з аутизмом, його дорослішання та стосунки з оточенням. Також Джулі знялася в комедійному фільмі жахів "Horrified" разом із Роном Перлманом і Бізі Філіппс. У цьому проекті вона грає колишню зірку фільмів жахів, яка приїжджає на фанатський фестиваль.

Джулі Бенц на зйомках фільму "Horrified" (фото: instagram.com/juliebenzmft)

Девід Заяс - Анхель Батіста

Девід Заяс зіграв Анхеля Батісту, детектива відділу вбивств поліції Маямі. Його персонаж вирізнявся доброзичливістю та почуттям справедливості. Він довіряв Декстеру й довгий час вважав його хорошим другом.

Девід Заяс у серіалі "Декстер" (скриншот)

До "Декстера" Заяс був відомий роллю Енріке Моралеса в кримінальному серіалі "В'язниця Оз". Згодом він зіграв у бойовику "Нестримні", науково-фантастичному фільмі "Скайлайн" та серіалі "Готем", де втілив кримінального авторитета Сала Мароні.

Девід Заяс у серіалі "Готем" (скриншот)

У 2025 році Заяс повернувся до ролі Батісти в "Декстер: Воскресіння". Його герой знову опинився в центрі історії, цього разу намагаючись розібратися з минулим свого колишнього колеги.

Девід Заяс у серіалі "Декстер: Воскресіння" (скриншот)

Джеймс Ремар - Гаррі Морган

Джеймс Ремар зіграв Гаррі Моргана, прийомного батька Декстера. Він був поліцейським і знав про небезпечні нахили сина. Гаррі створив для нього систему правил, яка мала не дозволити Декстеру завдавати шкоди невинним людям. У серіалі персонаж часто з'являвся у спогадах та уяві головного героя.

Джеймс Ремар у серіалі "Декстер" (скриншот)

Ремар мав успішну акторську кар'єру задовго до "Декстера". Він зіграв Аякса в культовому фільмі "Воїни" 1979 року та Річарда Райта, одного з коханих Саманти, у серіалі "Секс і місто".

Джеймс Ремар у фільмі "Воїни" (скриншот)

Після "Декстера" актор з'явився в "Джанґо вільний", "Оппенгеймері", супергеройському серіалі "Чорна блискавка" та проєкті "Воно: Ласкаво просимо до Деррі". У 2026 році Ремар знову грає Гаррі Моргана в другому сезоні "Декстер: Воскресіння".

Джеймс Ремар у серіалі "Декстер: Воскресіння" (скриншот)

Луна Лорен Велес - Марія ЛаГуерта

Луна Лорен Велес зіграла Марію ЛаГуерту, амбітну керівницю відділу вбивств поліції Маямі. Вона добре орієнтувалася в професійних інтригах, прагнула кар'єрного зростання та поступово почала помічати дивні обставини навколо Декстера.

Луна Лорен Велес у серіалі "Декстер" (скриншот)

До цього акторка вже мала досвід роботи в кримінальних серіалах. Вона зіграла детективку Ніну Морено в "Поліції Нью-Йорка під прикриттям" та Глорію Нейтан у "В'язниці Оз". Пізніше з'явилася в серіалі "Потворна Бетті".

Луна Лорен Велес у серіалі "В'язниці Оз" (скриншот)

У 2023 році вона озвучила Ріо Моралес, матір Майлза Моралеса, в анімаційному фільмі "Людина-павук: Крізь Всесвіт". Також вона зіграла у фільмі "Трансформери: Час звіроботів". Серед новіших робіт акторки - короткометражна драма "Betty Bird Goes to War" 2025 року. Велес виконала головну роль Бетті. Стрічку представляли на міжнародних кінофестивалях, зокрема на Imagine This Women's Film Festival .

Луна Лорен Велес у фільмі "Трансформери: Час звіроботів" (скриншот)

Чарлі Лі - Вінс Масука

Чарлі Лі зіграв Вінса Масуку, експерта-криміналіста поліції Маямі. Він працював разом із Декстером, допомагав розслідувати злочини та був відомий своїми недоречними жартами. Масука часто додавав комічні моменти навіть у найнапруженіші епізоди.

Чарлі Лі та Майкл Сі Голл у серіалі "Декстер" (скриншот)

Під час роботи над "Декстером" актор також з'явився в популярному комедійному бойовику "Чак", де зіграв Гаррі Танга. Пізніше він виконав роль Річарда Гелдофа у другому сезоні "Справжнього детектива" та знімався в серіалі "Підступний Піт".

Чарлі Лі у серіалі "Чак" (скриншот)

Одна з найпомітніших нових ролей Лі - Аватар Року в ігровій адаптації "Аватар: Останній захисник" від Netflix. Він повернувся до персонажа у другому сезоні, який вийшов у червні 2026 року.

Чарлі Лі у серіалі "Аватар: Останній захисник" (скриншот)

Десмонд Гаррінгтон - Джої Квінн

Десмонд Гаррінгтон приєднався до "Декстера" у третьому сезоні. Він зіграв детектива Джої Квінна, який працював разом із Деброю Морган. Його персонаж не завжди дотримувався правил, часто потрапляв у суперечливі ситуації та з часом почав підозрювати Декстера.

Десмонд Гаррінгтон у серіалі "Декстер" (скриншот)

Ще до серіалу Гаррінгтон зіграв у фільмах жахів "Корабель-привид" та "Поворот не туди". Паралельно з роботою над "Декстером" він з'являвся в популярному молодіжному серіалі "Пліткарка", де виконав роль Джека Басса. Пізніше актор зіграв у серіалах "Елементарно", "Підлий Піт" і "Полювання".

Десмонд Гаррінгтон у фільмі "Поворот не туди" (скриншот)

У 2025 році Гаррінгтон повернувся до образу Джої Квінна в "Декстер: Воскресіння". А у 2026 році його персонаж отримав більше екранного часу: актор увійшов до основного складу другого сезону.

Девід Зайас, Чарлі Лі, Десмонд Харрінгтон у серіалі "Декстер: Воскресіння" (скриншот)

Ерік Кінг - Джеймс Доукс

Ерік Кінг зіграв сержанта Джеймса Доукса, одного з найнебезпечніших супротивників Декстера серед його колег. Доукс був досвідченим детективом, який майже від самого початку не довіряв Моргану. На відміну від інших поліцейських, він помічав дивну поведінку криміналіста й намагався з'ясувати, що той приховує.

Ерік Кінг у серіалі "Декстер" (скриншот)

До "Декстера" Кінг зіграв Мозеса Дейєлла в серіалі "В'язниця Оз". Також він з'явився у фільмах "Справжній злочин" Клінта Іствуда та "Скарб нації" з Ніколасом Кейджем.

Ерік Кінг у серіалі "Банші" (скриншот)

Після завершення своєї основної сюжетної лінії в "Декстері" актор продовжив зніматися в телевізійних проєктах, зокрема "Банші" та "Хороша боротьба". У 2026 році Кінг знову з'явився в образі Джеймса Доукса в "Декстер: Воскресіння".