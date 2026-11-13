"Анатомія Грей" через 21 рік: як склалося життя Еллен Помпео, Патріка Демпсі та Сандри О

Еллен Помпео, Патрік Демпсі, Сандра О та їхні колеги здобули світову популярність завдяки історіям лікарів лікарні Seattle Grace. Після роботи над серіалом актори пішли різними шляхами: хтось отримав нові помітні ролі на телебаченні, хтось зосередився на кіно чи режисурі, а дехто продовжив пов'язувати кар'єру з "Анатомією Грей".

Еллен Помпео - Мередит Грей

Еллен Помпео стала центральною фігурою "Анатомії Грей". Її Мередит починала інтернкою, яка намагалася знайти своє місце в професії, а згодом стала однією з найвідоміших хірургинь телевізійного світу. Протягом багатьох сезонів саме її історія визначала емоційний тон серіалу.

Еллен Помпео в серіалі "Анатомії Грей" (скриншот)

​​​​​​До цієї ролі Помпео вже з'являлася в помітних кінопроектах. Зокрема, вона зіграла у фільмі Стівена Спілберга "Спіймай мене, якщо зможеш" із Леонардо Ді Капріо, а також у супергеройській стрічці "Шибайголова". Однак саме медична драма зробила її міжнародною зіркою.

Згодом акторка почала поступово скорочувати свою присутність у серіалі, зосередившись також на продюсуванні. Вона залишилася виконавчою продюсеркою "Анатомії Грей", а Мередіт продовжила з'являтися в сюжеті.

Еллен Помпео у фільмі "Спіймай мене, якщо зможеш" (скриншот)

​​​​​У 2025 році Помпео повернулася до великої акторської ролі поза межами медичної драми. Вона зіграла Крістін Барнетт у мінісеріалі "Good American Family", який розповідає історію американської родини, що всиновила Наталію Грейс. Проєкт привернув увагу не лише через сюжет, а й через складну тему того, як різні члени родини можуть по-різному сприймати одну й ту саму історію.

Еллен Помпео в мінісеріалі "Good American Family" (скриншот)

​​​​​​У серпні 2026 року стало відомо, що Hulu розвиватиме "Good American Family" як антологію. Другий сезон буде присвячений історії Лорени Боббіт, а Помпео знову долучиться до проекту як виконавча продюсерка.

Патрік Демпсі - Дерек Шепард

Патрік Демпсі зіграв нейрохірурга Дерека Шепарда, якого глядачі прозвали МакДрімі. Його стосунки з Мередіт стали однією з головних сюжетних ліній "Анатомії Грей", а сам актор перетворився на одного з найвідоміших телевізійних романтичних героїв.

Патрік Демпсі в серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Проте Демпсі мав чималу фільмографію ще до появи в серіалі. Він знімався в фентезі "Зачарована" та її продовженні, а також у фільмі "Дитина Бріджит Джонс". У стрічці "Зачарована" він зіграв Роберта Філіпа - звичайного нью-йоркського адвоката, у життя якого втручається казкова принцеса.

Патрік Демпсі у фільмі "Зачарована 2" (скриншот)

Після виходу з "Анатомії Грей" актор продовжив працювати в кіно й на телебаченні. У 2024 році він з'явився в серіалі "Декстер: Первородний гріх", де зіграв капітана Аарона Спенсера. А в 2026 році повернувся до головної ролі в кримінальному трилері Memory of a Killer. Його персонаж Анджело Ледда веде подвійне життя: вдень він намагається бути звичайним сім'янином, а поза домом працює найманим убивцею. Серіал створений за мотивами бельгійського фільму "Справа Альцгеймера".

Патрік Демпсі у серіалі "Декстер: Первородний гріх" (скриншот)

В Патріка Демпсі є захоплення, далеке від кіно. Актор давно цікавиться автоспортом, брав участь у професійних перегонах і навіть створив власну гоночну команду. Він також брав участь у зйомках біографічного фільму "Феррарі".

Патрік Демпсі у фільмі "Феррарі" (скриншот)

Сандра О - Крістіна Янг

Крістіна Янг у виконанні Сандри О була однією з найяскравіших героїнь першого складу. Амбітна, гостра на язик і безкомпромісна в роботі, вона стала не просто колегою, а найближчою подругою Мередіт. Їхня дружба була однією з найважливіших ліній серіалу.

Сандра О в серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Після виходу з "Анатомії Грей" Сандра О не стала шукати схожу роль. Навпаки, вона обрала зовсім інший образ у шпигунському трилері "Вбиваючи Єву". Там акторка зіграла Єву Поластрі - співробітницю британської розвідки, яка переслідує небезпечну найману вбивцю Віланель. За цю роботу вона отримала премію "Золотий глобус" і закріпила статус однієї з найсильніших акторок сучасного телебачення.

Сандра О в серіалі "Вбиваючи Єву" (скриншот)

Серед інших її робіт - комедійний серіал "Кафедра", фільм "Дурна вдача" та озвучування анімаційних проєктів. Вона також подарувала голос одному з персонажів мультфільму Pixar "Я-панда".

Сандра О в фільмі "Дурна вдача" (скриншот)

У 2026 році Сандра О знову привернула увагу театральною роботою. З 16 червня до 1 серпня вона грала в постановці "Мізантроп" у лондонському Національному театрі. Акторка виконала роль Аліси в сучасній адаптації п'єси Мольєра, де класичну історію перенесли в контекст сучасних суспільних дискусій. Це стало її дебютом на сцені Національного театру.

Кетрін Гейгл - Іззі Стівенс

Іззі Стівенс була однією з перших інтернів лікарні Сіетла. Її зіграла Кетрін Гейгл, яка ще під час роботи над "Анатомією Грей" почала активно будувати кінокар'єру. У 2007 році акторка отримала премію "Еммі" за роль Іззі, а паралельно знімалася в комедії "Трішки вагітна".

Кетрін Гейгл у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Після цього Гейгл стала однією з найпомітніших зірок романтичних комедій кінця 2000-х. Вона зіграла головні ролі у фільмах "27 весіль", "Гола правда" та "Життя, як воно є". Її екранний образ часто поєднував гумор, романтику й характер героїнь, які намагаються знайти баланс між роботою та особистим життям.

Кетрін Гейгл в серіалі "Трішки вагітна" (скриншот)

Після відходу із серіалу акторка не зникла з телебачення. Вона приєдналася до юридичної драми "Форс-мажори", де зіграла адвокатку Саманту Вілер, а згодом виконала одну з головних ролей у серіалі Netflix "Вогняна муха Лейн". Її партнеркою в останньому стала Сара Чок, яку глядачі також знають за комедійним серіалом "Клініка".

Кетрін Гейгл в серіалі "Форс-мажори" (скриншот)

Останніми роками Гейгл стала рідше з'являтися в голлівудських проєктах і більше часу проводить із родиною. У березні 2026 року Us Weekly розповіло про її життя після переїзду до штату Юта. В інтерв'ю виданню акторка раніше пояснювала, що свідомо відійшла від інтенсивного графіка роботи, який супроводжував її на піку популярності.

Джастін Чемберс - Алекс Карєв

Алекс Карєв спочатку здавався одним із найскладніших за характером інтернів. Він був різким, самовпевненим і часто конфліктував із колегами. Однак із часом персонаж перетворився на одного з найулюбленіших героїв глядачів. Особливо змінилося його ставлення до пацієнтів: із цинічного хірурга він виріс у талановитого дитячого лікаря.

Джастін Чемберс у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Джастін Чемберс прийшов у "Анатомію Грей" уже з досвідом роботи в модельному бізнесі. До акторства він співпрацював із відомими модними брендами та працював моделлю в Європі, Японії й США. Згодом вирішив змінити професію та почав зніматися.

Ще до медичної драми він зіграв у романтичній комедії "Весільний переполох" із Дженніфер Лопес. Також з'явився у фільмі "Зодіак" Девіда Фінчера, який розповідає про розслідування справи серійного злочинця, що тероризував Каліфорнію.

Джастін Чемберс у фільмі "Весільний переполох" (скриншот)

Після виходу з "Анатомії Грей" у 2020 році Чемберс не став активно повертатися до телебачення. Однією з його найпомітніших робіт після серіалу стала роль Марлона Брандо в мінісеріалі "Пропозиція" (The Offer). Проєкт присвячений складному процесу створення фільму "Хрещений батько". У 2024 році актор також з'явився в одному з епізодів кримінального серіалу "Обвинувачений".

Джастін Чемберс у серіалі "Пропозиція" (скриншот)

Т. Р. Найт - Джордж О'Меллі

Джордж О'Меллі був одним із найщиріших і найдобріших персонажів першої команди інтернів. Він часто сумнівався у власних здібностях, але поступово доводив, що може бути не менш талановитим лікарем, ніж його амбітніші колеги. Т. Р. Найт за цю роль отримав номінацію на премію "Еммі".

Т. Р. Найт у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

На відміну від частини акторів серіалу, Найт ніколи не зосереджувався виключно на кіно й телебаченні. Його професійна кар'єра тісно пов'язана з театром. Він працював на Бродвеї, грав у класичних і сучасних постановках, а також співпрацював із відомими театральними акторами.

Після виходу з "Анатомії Грей" Найт з'явився в історичній драмі "11.22.63", створеній за романом Стівена Кінга. Також він зіграв Дейві Боудена в комедійному трилері "Бортпровідниця" з Кейлі Куоко. Його персонаж - брат головної героїні, який допомагає розкрити сімейну історію.

Т. Р. Найт у серіалі "11.22.63" (скриншот)

У 2025 році актор з'явився в незалежному фільмі "Forge", а в 2026-му повернувся до театральної роботи. Зокрема, влітку він грав у постановці "Are You Now or Have You Ever Been", а восени приєднався до позабродвейської вистави "Маленька крамничка жахів", де виконує роль Сеймура.

Т. Р. Найт у серіалі "Бортпровідниця" (скриншот)

Чандра Вілсон - Міранда Бейлі

Міранда Бейлі стала однією з найвпізнаваніших героїнь "Анатомії Грей". Спочатку вона була суворою наставницею інтернів, яка не дозволяла підлеглим розслаблятися навіть на хвилину. Згодом глядачі побачили й інший бік її характеру - турботливої колеги, керівниці та людини, яка сама переживає непрості періоди.

Чандра Вілсон у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Чандра Вілсон була акторкою задовго до початку медичної драми. Вона почала займатися театром ще в дитинстві, а пізніше навчалася акторської майстерності в Нью-Йоркському університеті. До телевізійної популярності працювала на сцені, знімалася в епізодичних ролях і поступово будувала кар'єру.

Однак найцікавіше в її професійному шляху - перехід до режисури. Вілсон почала знімати епізоди "Анатомії Грей" із шостого сезону. Згодом працювала над іншими телевізійними проєктами, серед яких "Скандал" і "Фостери". Тобто за роки в серіалі вона не лише грала одну з головних героїнь, а й опанувала роботу по інший бік камери.

Чандра Вілсон у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

За роль Міранди Бейлі акторка отримала кілька професійних відзнак, зокрема нагороди Гільдії кіноакторів США та NAACP Image Awards. Її режисерська робота також була відзначена професійною спільнотою.

Чандра Вілсон (скриншот)

У листопаді 2026 року Вілсон продовжує грати Бейлі в 23-му сезоні "Анатомії Грей". Вона належить до трійки акторів першого складу, які досі залишаються в серіалі разом з Еллен Помпео та Джеймсом Пікенсом-молодшим.

Джеймс Пікенс-молодший - Річард Веббер

Річард Веббер - один із тих персонажів, які були важливими для "Анатомії Грей" від самого початку. Він очолював хірургічне відділення, навчав молодих лікарів і неодноразово опинявся в центрі особистих та професійних конфліктів. Його зіграв Джеймс Пікенс-молодший, який до цього вже мав багаторічний досвід роботи в кіно й на телебаченні.

Джеймс Пікенс-молодший у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

Актор знімався у відомих голлівудських стрічках задовго до появи в медичній драмі. Серед них - "Ніксон", "Сонна лощина" Тіма Бертона, "Сфера" та "Трафік". Також він з'являвся в популярних телепроєктах, зокрема "Секретних матеріалах", "Беверлі-Гіллз, 90210", "Західному крилі" та "Шість футів під землею".

Паралельно з роботою в "Анатомії Грей" Пікенс продовжував зніматися в інших проєктах. Він зіграв Чака Мітчелла в комедійному серіалі "Коннери", а також долучився до озвучування анімаційного проєкту "Родина Праудів: Гучніше і гордіше".

Джеймс Пікенс-молодший у серіалі "Коннери" (скриншот)

У 2026 році актор залишається частиною основного складу "Анатомії Грей". Разом із Чандрою Вілсон та Еллен Помпео він представляє перше покоління героїв, завдяки яким серіал став телевізійним довгожителем.

Ерік Дейн - Марк Слоан

Марк Слоан, якого зіграв Ерік Дейн, отримав від глядачів прізвисько МакСтімі. Він з'явився в другому сезоні "Анатомії Грей" і швидко став одним із найпопулярніших персонажів. Харизматичний пластичний хірург із непростим характером запам'ятався не лише професійними навичками, а й дружбою з Дереком Шепардом та стосунками з Лексі Грей.

Ерік Дейн у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

До медичної драми Дейн уже мав досвід роботи на телебаченні. Він з'являвся в серіалі "Усі жінки - відьми", а також знімався у фільмах "Люди Ікс: Остання битва", "Марлі та я" й "Відкритий океан 2". Після виходу з "Анатомії Грей" актор отримав головну роль у військовій драмі "Останній корабель", де зіграв капітана Тома Чендлера.

Ерік Дейн у фільмі "Марлі та я" (скриншот)

Новий етап популярності розпочався для нього з серіалу "Ейфорія". У ньому Дейн виконав роль Кела Джейкобса - батька Нейта, персонажа Джейкоба Елорді. Це був зовсім інший образ, ніж звичний глядачам МакСтімі: складний, суперечливий і значно похмуріший.

Ерік Дейн у фільмі "Останній корабель" (скриншот)

У квітні 2025 року Ерік Дейн повідомив, що йому діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС). Після цього він почав публічно говорити про захворювання та підтримувати ініціативи, спрямовані на допомогу людям із таким діагнозом.

Ерік Дейн у серіалі "Ейфорія" (скриншот)