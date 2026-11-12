"Від всіх холостяків скажу": Слава Кравцов відповів, чи реально по-справжньому закохатися на реаліті

Головний герой 15-го сезону "Холостяка" В'ячеслав Кравцов розповів, чи можна по-справжньому закохатися під час романтичного реаліті. Баскетболіст порівняв знайомства на проєкті зі звичайними побаченнями та пояснив, чому телевізійний формат здатний прискорювати розвиток почуттів.

Styler з посиланням на інтерв'ю Кравцова у програмі "Несерйозна розмова" розповість деталі.

Кравцов пояснив різницю між симпатією та закоханістю

Ведучий поцікавився у спортсмена, чи реально знайти справжнє кохання на "Холостяку". Кравцов вирішив відповісти не лише від себе, а й узагальнити досвід чоловіків, які ставали героями проєкту.

"Слухай, давай чесно, я від усіх холостяків це скажу, напевно. Здається, що неможливо", - почав він.

Баскетболіст пояснив, що в реальному житті перші зустрічі можуть викликати сильні емоції, однак їх не варто одразу плутати із закоханістю.

"Якщо ти береш реальне життя і ти не холостяк, а просто живеш своє життя, побачив дівчину і провів із нею, скільки там - п'ять побачень, є таке, що на першому ти відчув драйв, якісь емоції. Але це не почуття", - зазначив Слава.

На його думку, справжня закоханість потребує значно більше часу, ніж просто кілька романтичних зустрічей.

Чому на "Холостяку" почуття можуть виникати швидше

Кравцов наголосив, що в звичайному житті люди поступово зближуються, проводять разом дедалі більше часу та лише згодом можуть вийти на глибший рівень стосунків.

"Якщо ти зважено бачиш дівчину і реально закохуєшся, тобі треба, щоб пройшов там місяць-два, коли тобі вже з нею класно. Але щоб вийти на якийсь суперрівень - це треба час", - пояснив спортсмен.

Водночас він бачить певну схожість між таким процесом і знайомствами на романтичному реаліті.

"І тут, здається, на "Холостяку" те саме. Зрозуміло, багато дівчат, але візьмемо одну дівчину, з якою ти зустрічаєшся один раз. Потім зустрічаєшся через тиждень, потім зустрічаєшся з нею через 10 днів", - розповів В'ячеслав.

За його підрахунками, учасники, які доходять до фіналу, можуть мати приблизно чотири-п'ять побачень із головним героєм.

"Здається, що то замало, але якось через цей інший формат воно форсується і ти по-іншому це сприймаєш. І форсовані почуття", - підсумував Кравцов.

Чому Кравцов пішов на "Холостяк" і що відомо про його особисте життя

За плечима баскетболіста - шлюб, непросте розставання та кілька років без серйозних стосунків. Тепер він сподівається, що нова історія кохання буде зовсім іншою.

В'ячеслав прийшов на "Холостяк" не просто заради телевізійного досвіду. Спортсмен зізнався, що після розлучення тривалий час не був готовий до серйозних стосунків, хоча іноді ходив на побачення.

"Я вже три роки без стосунків. Хочу знайти жінку, з якою я можу провести й розділити своє життя", - пояснював він своє рішення взяти участь у проєкті.

Раніше баскетболіст був одружений із моделлю Еліною Руденко, яка має титули "Міс Тернопіль" і першої віцеміс України-2015. Пара познайомилася в Instagram, у 2019 році зіграла весілля, а в лютому 2021-го у них народилася донька Мелісса.

Причиною розриву Кравцов називав відстань. Через професійний контракт йому довелося виїхати, подружжя не бачилося пів року, поступово віддалилося одне від одного та почало частіше сваритися. Зрештою вони вирішили розійтися.

Водночас спортсмен не приховує, що тепер хоче побудувати нову сім'ю. Для нього важливі щирість, взаємні почуття та здатність партнерки знайти спільну мову з його донькою.

Ще до старту сезону Кравцов озвучував доволі символічне очікування від реаліті.

"Гадаю, що для мене "Холостяк" закінчиться весіллям", - говорив баскетболіст.