Соковиті канелоні з фаршем у вершковому соусі: рецепт домашньої вечері (фото)

Канелоні з фаршем - чудовий варіант ситної домашньої вечері . У цьому рецепті сухі макаронні трубочки запікаються у вершково-сирній заливці, завдяки якій стають ніжними, а зверху вкриваються золотистою скоринкою.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Домашні канелоні з фаршем у вершковому соусі

За основу я взяла відеорецепт канелоні з кулінарного YouTube-каналу "Готуй, смакуй". Я вирішила адаптувати його до власних смакових уподобань, використавши для приготування м'ясний фарш, вершки, яйця та терту моцарелу. Таке поєднання дозволяє приготувати ситну страву без необхідності окремо варити соус на плиті.

Найбільше мені подобається, що канелоні не потрібно попередньо відварювати, якщо на упаковці зазначено, що вони підходять для запікання сухими. Достатньо наповнити трубочки фаршем, викласти у форму та залити вершково-сирною сумішшю.

Під час запікання макарони поступово вбирають рідину, стають м'якими, а м'ясна начинка готується всередині. Зверху утворюється золотиста сирна скоринка, яка доповнює ніжний вершковий смак страви.

Інгредієнти для канелоні з фаршем

Для приготування 4-5 порцій знадобляться:

Канелоні - 250 г

М'ясний фарш - 500 г

Вершки 4% - 500 мл

Яйця - 2 шт.

Терта моцарела - 200 г

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

Сушений часник - 0,5 ч. л.

Молоко - 150 мл для додаткової заливки

Час підготовки: 20 хвилин.

Час запікання: 55-65 хвилин.

Температура духовки: 180 градусів.

Як приготувати канелоні з фаршем у духовці

Крок 1. Підготувати м'ясну начинку

Спочатку перекладаю м'ясний фарш у глибоку миску. Додаю сіль, чорний мелений перець і сушений часник. Усе ретельно перемішую, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Для цього рецепта можна використовувати свинячий, яловичий або змішаний фарш. Особисто я раджу обирати м'ясо з невеликою кількістю жиру, оскільки така начинка після запікання буде соковитішою.

Якщо фарш виходить надто щільним, додаю 1-2 столові ложки холодної води та ще раз перемішую. Це допомагає зробити начинку м'якшою та полегшує наповнення макаронних трубочок.

Крок 2. Наповнити канелоні фаршем

Беру сухі канелоні та обережно наповнюю їх підготовленою м'ясною начинкою. Робити це можна чайною ложкою, поступово проштовхуючи фарш усередину трубочки.

Головне - не утрамбовувати начинку надто щільно, щоб м'ясо рівномірно прогрілося під час запікання.

Після цього викладаю наповнені канелоні в один шар у форму для запікання. Намагаюся розташувати їх поруч, залишаючи невеликі проміжки, щоб вершковий соус міг потрапити між трубочками.

Канелоні з м'ясною начинкою (фото: Styler)

Крок 3. Приготувати вершково-сирну заливку

В окрему глибоку миску вливаю 500 мл вершків. Додаю два яйця та приблизно половину натертої моцарели - 100 г.

За допомогою вінчика ретельно перемішую всі інгредієнти до однорідності. За бажанням можна додати дрібку чорного перцю.

Вершки невисокої жирності мають досить рідку консистенцію, тому добре підходять для запікання сухих макаронних виробів. Саме завдяки достатній кількості рідини канелоні поступово розм'якшуються в духовці.

Яйця під час нагрівання допомагають заливці загуснути, а сир додає їй ніжного вершкового смаку.

Приготування вершково-сирної заливки (фото: Styler)

Крок 4. Залити канелоні соусом

Готову вершково-сирну суміш рівномірно виливаю у форму з канелоні. Намагаюся розподілити її так, щоб рідина потрапила між усіма трубочками.

Важливо, щоб макарони були повністю або майже повністю вкриті заливкою. Якщо вершкової суміші недостатньо, додаю до 150 мл молока.

Кількість додаткової рідини залежить від розміру форми. Якщо канелоні лежать щільно в невеликій формі, вершкової заливки може вистачити без молока.

Решту моцарели залишаю для завершального етапу запікання, щоб отримати красиву рум'яну скоринку.

Канелоні у вершковій заливці перед запіканням (фото: Styler)

Крок 5. Запекти канелоні в духовці

Форму щільно накриваю фольгою та ставлю в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.

Запікаю приблизно 45-50 хвилин. Завдяки фользі волога залишається всередині форми, тому макаронні трубочки поступово розм'якшуються, а м'ясна начинка готується.

Після цього обережно знімаю фольгу та перевіряю готовність канелоні. Вони повинні бути м'якими, а м'ясо всередині - повністю приготованим.

Посипаю страву рештою тертої моцарели та повертаю в духовку ще на 10-15 хвилин, щоб сир розплавився й утворив золотисту скоринку.

Якщо верх починає надто швидко підрум'янюватися, а макарони ще залишаються твердими, форму варто знову накрити фольгою та продовжити запікання.

Крок 6. Подати готову страву

Готові канелоні дістаю з духовки та залишаю приблизно на 10 хвилин. За цей час вершково-сирна заливка трохи загусне, тому страву буде зручніше розділити на порції.

У результаті виходять м'які макаронні трубочки із соковитою м'ясною начинкою та ніжним вершковим смаком. Зверху їх вкриває рум'яна сирна скоринка.

Готові канелоні з фаршем під сирною скоринкою (фото: Styler)

Чим можна замінити моцарелу

Для приготування канелоні я використала терту моцарелу. Вона добре плавиться, має ніжний вершковий смак і утворює апетитну сирну скоринку.

Але якщо моцарели немає під рукою, її можна замінити іншими сортами сиру.

Гауда - один із найкращих варіантів заміни. Він добре плавиться, має м'який вершковий смак і утворює золотисту скоринку. Для цього рецепта можна використати 200 г гауди замість моцарели.

Едам також добре підходить для запікання. Він має делікатний смак і гармонійно поєднується з м'ясною начинкою та вершками.

Можна також поєднати кілька сортів сиру. Наприклад, використати 100 г моцарели та 100 г гауди. Таке поєднання дозволяє отримати ніжну текстуру й більш насичений смак.

Що варто врахувати, щоб канелоні вдалися

Використовуйте достатньо соусу. Сухі канелоні під час запікання вбирають багато рідини. Якщо заливки буде замало, макаронні трубочки можуть залишитися твердими. Тому важливо, щоб соус добре покривав їх перед відправленням у духовку.

Не наповнюйте трубочки надто щільно. М'ясна начинка повинна рівномірно прогріватися. Якщо сильно утрамбувати фарш, процес приготування може тривати довше.

Не знімайте фольгу завчасно. На першому етапі запікання вона допомагає утримувати вологу. Завдяки цьому канелоні стають м'якими, а соус не випаровується надто швидко.

Обирайте правильну форму. Найкраще підходить посуд, у якому всі канелоні можна розмістити в один шар. Так легше рівномірно розподілити заливку та контролювати готовність.

Стежте за готовністю начинки. Оскільки фарш використовується сирим, важливо переконатися, що м'ясо повністю приготувалося. Орієнтуватися лише на рум'яну сирну скоринку недостатньо.

Алергени: глютен (пшениця), яйця, молоко та молочні продукти.