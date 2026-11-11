Телеведуча Наталі Солонік потрапила у серйозну ДТП: перші фото з лікарні

Телеведуча проєкту "Ближче до зірок" та бекстейджу "Голосу країни-14" Наталі Солонік потрапила в серйозну аварію 8 листопада.

Детальніше про це розповідає Styler з посиланням на її Stories в Instagram.

Що сталося з Наталі Солонік

Телеведуча вийшла на зв'язок та опублікувала перші фото після ДТП: пошкодженого автомобіля та себе на лікарняному ліжку.

За словами Наталі, аварія сталася в ніч на 8 листопада, коли вона поверталася зі зйомок.

"У ніч на 8 листопада, повертаючись зі зйомок, я потрапила у страшу аварію. Минуло вже кілька днів, а я досі не можу до кінця усвідомити, що сталося. Дивлюся на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім", - написала телеведуча.

Наталі Солонік потрапила в ДТП (скриншот)

Як сталася аварія

Наталі розповіла, що під час поїздки перебувала на задньому сидінні автомобіля та спала. Прокинулася вона від того, що машину почало сильно розвертати.

Телеведуча пригадала, що все сталося буквально за кілька секунд: автомобіль втратив контроль, після чого пролунав сильний удар і спрацювали подушки безпеки.

"За секунду розумію, що ми вже неконтрольовано розвертаємося… Сильний удар. Спрацьовують подушки безпеки. Усе відбувалося за лічені секунди, але в той момент здавалося, що час просто зупинився…" - поділилася вона.

Наталі Солонік потрапила в ДТП (скриншот)

Які травми отримала телеведуча

Після аварії Наталі опинилася в лікарні. Вона розповіла, що отримала численні синці та ґулі на голові, однак найсерйознішою травмою став перелом шийного відділу хребта.

За словами Солонік, пошкодження розташоване між четвертим і п'ятим хребцями та супроводжується зміщенням. Ця ділянка, зокрема, відповідає за рухливість рук, тому травма вплинула на її самопочуття.

"Найнеприємніше - перелом шийного відділу хребта між 4-м і 5-м хребцями зі зміщенням. Ця ділянка, зокрема, впливає на рухливість рук. Правою рукою рухаю, але поки це досить боляче", - розповіла телеведуча.

Також вона повідомила, що їй мають провести операцію. Наразі телеведуча перебуває під наглядом медиків.

Наталі Солонік потрапила в ДТП (скриншот)

Хто така Наталі Солонік

Наталі Солонік - українська телеведуча. Вона працює у проєкті "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ у парі з Нікітою Добриніним, а також веде бекстейдж "Голосу країни-14".

Має власний YouTube-канал, де випускає шоу "Розблоковано" та "Вгадай вік".

Крім, того, у 2025 році Солонік була однієї з учасниць благодійного ефіру "Танців з зірками". Рух до життя" де посіла 2-ге місце в парі з Олександром Прохоровим.