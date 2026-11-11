Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы

Телеведущая проекту "Ближче до зірок" и бекстейджа "Голосу країни-14" Натали Солоник попала в серьезную аварию 8 ноября.
Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Что произошло с Натали Солоник
Телеведущая вышла на связь и опубликовала первые фото после ДТП: поврежденного автомобиля и себя на больничной койке.
По словам Натальи, авария произошла в ночь на 8 ноября, когда она возвращалась со съемок.
"В ночь на 8 ноября, возвращаясь со съемок, я попала в страшную аварию. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу до конца осознать, что произошло. Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним", - написала телеведущая.
Как произошла авария
Натали рассказала, что во время поездки находилась на заднем сиденье автомобиля и спала. Проснулась она оттого, что машину начало сильно разворачивать.
Телеведущая вспомнила, что все произошло буквально через несколько секунд: автомобиль потерял контроль, после чего раздался сильный удар и сработали подушки безопасности.
"За секунду понимаю, что мы уже неконтролируемо разворачиваемся... Сильный удар. Срабатывают подушки безопасности. Все происходило в считанные секунды, но в тот момент казалось, что время просто остановилось..." - поделилась она.
Какие травмы получила телеведущая
После аварии Наталья оказалась в больнице. Она рассказала, что получила многочисленные синяки и шишки на голове, однако самой серьезной травмой стал перелом шейного отдела позвоночника.
По словам Солоник, повреждение расположено между четвертым и пятым позвонками и сопровождается смещением. Этот участок, в частности, отвечает за подвижность рук, поэтому травма повлияла на его самочувствие.
"Самое неприятное - перелом шейного отдела позвоночника между 4-м и 5-м позвонками со смещением. Этот участок, в частности, влияет на подвижность рук. Правой рукой двигаю, но пока это достаточно больно", - рассказала телеведущая.
Также она сообщила, что ей предстоит операция. В настоящее время телеведущая находится под наблюдением медиков.
Кто такая Натали Солоник
Натали Солоник - украинская телеведущая. Она работает в проекте "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ в паре с Никитой Добрыниным, а также ведет бэкстейдж "Голосу країни-14".
Имеет собственный YouTube-канал, где выпускает шоу "Розблоковано" и "Вгадай вік".
Кроме того, в 2025 году Солоник была одной из участниц благотворительного эфира "Танцев со звездами". Движение к жизни "где заняло 2-е место в паре с Александром Прохоровым.
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