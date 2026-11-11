UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:26 Люди
Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы
15:22 Полезное
Бойлер плохо греет воду: основные причины и способы устранения проблемы
14:39 Холостяк
Мария Захватова раскрыла, что ее больше всего разочаровало в "Холостяке" Вячеславе Кравцове
14:11 Люди
Потап вступился за Каменских и заявил, что ее слова об украинском языке вырвали из контекста
13:31 Люди
Ирина Федишин потеряла дочь: ее муж заявил о семи нарушениях в работе медиков
13:13 Люди
Олег Скрипка объяснил, почему гибель Кузьмы Скрябина могла быть выгодна Кремлю
12:46 Тренды
"Не тратьте время на лишние разговоры": Джамала станет судьей полуфинала "Фабрики зірок"
12:01 Гороскопы
Какие знаки Зодиака чаще всего играют на чужих чувствах: в топе Рыбы и Раки
11:33 Полезное
Сколько стоят базовые продукты 11 ноября: актуальные цены на гречку, яйца и молоко
10:24 Вкусно
Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)
Все новости
Главная Люди Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы
Люди 11 ноября 2026 · 15:26

Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы

После удара авто превратилось в металлолом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы

Натали Солоник (коллаж: Styler)

Телеведущая проекту "Ближче до зірок" и бекстейджа "Голосу країни-14" Натали Солоник попала в серьезную аварию 8 ноября.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Что произошло с Натали Солоник

Телеведущая вышла на связь и опубликовала первые фото после ДТП: поврежденного автомобиля и себя на больничной койке.

По словам Натальи, авария произошла в ночь на 8 ноября, когда она возвращалась со съемок.

"В ночь на 8 ноября, возвращаясь со съемок, я попала в страшную аварию. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу до конца осознать, что произошло. Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним", - написала телеведущая.

Натальи Солоник попала в ДТП
Натали Солоник попала в ДТП (скриншот)

Как произошла авария

Натали рассказала, что во время поездки находилась на заднем сиденье автомобиля и спала. Проснулась она оттого, что машину начало сильно разворачивать.

Телеведущая вспомнила, что все произошло буквально через несколько секунд: автомобиль потерял контроль, после чего раздался сильный удар и сработали подушки безопасности.

"За секунду понимаю, что мы уже неконтролируемо разворачиваемся... Сильный удар. Срабатывают подушки безопасности. Все происходило в считанные секунды, но в тот момент казалось, что время просто остановилось..." - поделилась она.

Натальи Солоник попала в ДТП
Натали Солоник попала в ДТП (скриншот)

Какие травмы получила телеведущая

После аварии Наталья оказалась в больнице. Она рассказала, что получила многочисленные синяки и шишки на голове, однако самой серьезной травмой стал перелом шейного отдела позвоночника.

По словам Солоник, повреждение расположено между четвертым и пятым позвонками и сопровождается смещением. Этот участок, в частности, отвечает за подвижность рук, поэтому травма повлияла на его самочувствие.

"Самое неприятное - перелом шейного отдела позвоночника между 4-м и 5-м позвонками со смещением. Этот участок, в частности, влияет на подвижность рук. Правой рукой двигаю, но пока это достаточно больно", - рассказала телеведущая.

Также она сообщила, что ей предстоит операция. В настоящее время телеведущая находится под наблюдением медиков.

Натальи Солоник попала в ДТП
Натали Солоник попала в ДТП (скриншот)

Кто такая Натали Солоник

Натали Солоник - украинская телеведущая. Она работает в проекте "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ в паре с Никитой Добрыниным, а также ведет бэкстейдж "Голосу країни-14".

Имеет собственный YouTube-канал, где выпускает шоу "Розблоковано" и "Вгадай вік".

Кроме того, в 2025 году Солоник была одной из участниц благотворительного эфира "Танцев со звездами". Движение к жизни "где заняло 2-е место в паре с Александром Прохоровым.

Раньше мы рассказывали, почему гибель Кузьмы Скрябина могла быть выгодна Кремлю.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво" Холостяк Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"
Как носить сумку с объемным пуховиком: Андре Тан показал удачные варианты
Как носить сумку с объемным пуховиком: Андре Тан показал удачные варианты Тренды
"Пшонка-стайл" отдыхает! Кто такой Владислав Соколов и почему от его фото тошнит весь Threads
"Пшонка-стайл" отдыхает! Кто такой Владислав Соколов и почему от его фото тошнит весь Threads Тренды
Больше интересного
Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: кто может получить деньги и какие доходы учитывают Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: кто может получить деньги и какие доходы учитывают Остапова Анастасія · 11 ноября 2026, 06:19
Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 12:42
Каланхоэ не цветет в ноябре: ошибки по уходу и методы стимуляции осенью Каланхоэ не цветет в ноябре: ошибки по уходу и методы стимуляции осенью Юлія Люшньова · 11 ноября 2026, 08:22
Бойлер плохо греет воду: основные причины и способы устранения проблемы Бойлер плохо греет воду: основные причины и способы устранения проблемы Юлія Люшньова · 11 ноября 2026, 15:22