Потап вступился за Каменских и заявил, что ее слова об украинском языке вырвали из контекста

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на скандал вокруг жены Насти Каменских и ее слов о кисте. В своих соцсетях артист опубликовал видео, в котором решил объяснить ситуацию и вступиться за певицу.

Styler со ссылкой на пост Потапенко в Instagram расскажет об этом подробнее.

Эмоциональный и особенный человек

В начале видео рэпер подчеркнул, что Настя имеет "особенный характер" и очень эмоционально выражает свои мысли. По его словам, из-за такой манеры общения окружения не всегда правильно понимает ее намерения.

"Настя - особенный человек. Она чрезвычайно эмоциональна, необычна", - отметил Потап.

Он также пояснил, что певица может казаться слишком резкой людям со более спокойным темпераментом.

"Спокойным славянским людям может казаться, что она переходит границу. Поэтому создается впечатление, будто она злится, кричит или ведет себя плохо", - добавил он.

Ко всему Потап убежден, что такое впечатление обманчиво. Он призвал внимательнее присмотреться к характеру жены, а не делать выводы только по отдельным эмоциональным высказываниям.

"Если присмотреться к Насте, то она очень тонкая, уязвимая, нежная и добрая девушка. Она совершенно не умеет врать", - сказал рэпер.

Потап и Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кисту" вырвали из контекста

Отдельно артист остановился на истории, которая и вызвала волну критики. По его словам, рассказ Насти был намного длиннее, чем тот фрагмент, который обсуждали в сети.

Потап подчеркнул, что жена якобы не связывала появление кисты непосредственно с украинским языком, а также не утверждала, что психолог предложил ей перейти на русский именно поэтому.

"Весь рассказ Насти был совсем не о том, что у него из-за украинского языка появилась киста, а психолог попросил перейти на русский. Нет, конечно! О такой ерунде речь не шла", - сказал он.

По словам рэпера, в опубликованном фрагменте не хватало важных подробностей, объяснявших переживание певицы.

"Ее рассказ был значительно длиннее. Более того, там был монтаж, а на самом деле Настя говорила о стрессовой ситуации, войне, своих панических атаках, о том, что происходило с ее родственниками", - подчеркнул Потап.

Именно совокупность этих обстоятельств, как утверждает Алексей, и являлась главной частью истории жены.

"Именно эта цепь событий и вызвала заболевание", - добавил он.

Почему слова Анастасии восприняли негативно

Потап также обратил внимание на манеру общения Каменских. По его словам, певица быстро говорит, перескакивает между темами и не всегда успевает полностью сформулировать мнение.

Поэтому, считает он, слушатели могут неправильно понять ее слова или воспринять отдельную фразу совсем не так, как она задумывалась.

"Она любит недоговаривать, очень быстро говорит, а мысли в ее голове бегут быстрее, чем она успевает выразить их словами", - аргументировал он поведение супруги.

Он также упомянул, что Настя может быстро изменить направление разговора.

"Перепрыгивает с темы на тему и быстро меняет ход разговора, становится понятно, почему из-за этого искажается содержание", - акцентировал он.

В конце Потап обратился к критикующим Каменских и заявил, что негативное отношение к человеку может влиять на то, как воспринимают его слова.

"Если этот человек вас раздражает, вы, конечно, выхватите хуже всего из его слов и навесите на него ярлык: "кнчная дура", - резюмировал продюсер.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Из-за чего разгорелся скандал с Настей Каменских

Поводом для резонанса стало интервью Насте Каменской российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица рассказала, что после начала полномасштабной войны около полугода пыталась разговаривать исключительно на украинском языке.

По ее словам, в тот период у нее возникли проблемы с голосом, а также обнаружили кисту. Каменских утверждала, что психолог посоветовал ей вернуться на русский, поскольку ее тело якобы не воспринимало украинский язык.

Эти слова вызвали негодование и волну критики в украинском информационном пространстве. Пользователи соцсетей подвергли сомнению такое объяснение проблем со здоровьем и раскритиковали позицию артистки по языковому вопросу.