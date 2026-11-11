Сколько стоят базовые продукты 11 ноября: актуальные цены на гречку, яйца и молоко

Стоимость привычных продуктов в украинских супермаркетах меняется в зависимости от производителя, характеристик товара и акционных предложений. Мы собрали актуальные цены на пять продуктов в четырех украинских супермаркетах на 11 ноября.

Styler собрал онлайн-предложения АТБ, Сильпо, Ашан и NOVUS по состоянию на 11 ноября 2026 года.

Цены NOVUS и "Ашана" приведены по каталогам торговых сетей на платформе Zakaz.ua. В обзор вошли товары разных производителей, которые отличаются отдельными характеристиками и фасовкой.

Хлеб

Для обзора выбрали хлебобулочные изделия весом от 250 до 300 г. Цены зависят от производителя, рецептуры и наличия скидок.

По состоянию на 11 ноября стоимость следующая:

АТБ - хлеб "Кристинополь" "Тостовый нежный", пшеничный, 300 г - 20,90 грн по акции вместо 24,80 грн.

"Сильпо" - хлеб "Формула вкуса" "Кропивницкий", ржаной диабетический, 300 г - 15,89 грн .

NOVUS - хлеб отрубной, 300 г - 24,99 грн .

"Ашан" - батон "Киевхлеб" "Пшеничный", половинка нарезанная, 250 г - 25,20 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 11 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

Для сравнения выбрали молоко в упаковках по 900 г. Большинство представленных товаров имеют жирность 2,5%, но отличаются способом обработки и составом.

В супермаркетах представлены следующие предложения:

АТБ - молоко "Своя Линия", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,90 грн по акции вместо 53,70 грн.

"Сильпо" - молоко "Волошкове поле" с витамином D3, ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 39,99 грн по акции вместо 56,99 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

"Ашан" - молоко "Галичина", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.

Яйца

Для этой категории выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 11 ноября цены следующие:

АТБ - яйца "Квочка", категория С1, 10 шт. - 68,90 грн по акции вместо 78,90 грн.

"Сильпо" - яйца "Пашот", столовые, категория С1, 10 шт. - 55,64 грн .

NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн .

"Ашан" - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

В АТБ упаковка яиц "Квочка" продается со скидкой 12%. Ее обычная стоимость составляет 78,90 грн, а акционная - 68,90 грн.

Гречка

Для обзора проверили стоимость гречневой крупы в упаковках по 1 кг.

Цены на 11 ноября:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", ядрица, 1 кг - 89,90 грн .

"Сильпо" - гречневая крупа "Премія", ядрица, 1 кг - 54,99 грн по акции вместо 64,99 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 80,99 грн .

"Ашан" - гречневая крупа Auchan, ядрица, 1 кг - 81,30 грн.

В "Сильпо" гречка "Премія" продается со скидкой 15%. Ее стоимость составляет 54,99 грн вместо 64,99 грн.

Подсолнечное масло

Последней категорией стало рафинированное подсолнечное масло. В каждом супермаркете проверили стоимость бутылки объемом 500 мл.

Цены на 11 ноября:

АТБ - масло "Своя Линия", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 50,70 грн по акции вместо 53,13 грн.

"Сильпо" - масло "Премія", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - масло "Щедрий Дар", подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн .

"Ашан" - масло Auchan, подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

В АТБ масло "Своя Линия" продается со скидкой 4%. Его цена снизилась с 53,13 до 50,70 грн.

Общая стоимость представленных товаров

Ниже приведена сумма стоимости конкретных товаров из этого обзора. Она не является расчетом самой дешевой доступной корзины в каждой сети: выборка не охватывает всех бюджетных предложений, а отдельные продукты отличаются характеристиками.

Для подсчета использовали пять позиций: одну упаковку хлеба, 900 г молока, десяток яиц, 1 кг гречки и 500 мл подсолнечного масла.

Общая стоимость представленных товаров составляет:

АТБ - 273,30 грн .

"Сильпо" - 223,50 грн .

NOVUS - 271,58 грн .

"Ашан" - 261,50 грн.

Эти суммы отражают стоимость только конкретных товаров, отобранных для обзора, и не определяют, в какой торговой сети все базовые продукты стоят дешевле всего.

При сравнении также стоит учитывать разницу в фасовке хлеба. В АТБ, "Сильпо" и NOVUS выбрали изделия весом 300 г, а в "Ашане" - 250 г. Молоко имеет одинаковый вес, однако отличается жирностью, способом обработки и составом.

Все приведенные цены взяты из онлайн-каталогов супермаркетов по состоянию на 11 ноября 2026 года. Стоимость может меняться в зависимости от города, магазина, наличия товара и окончания акций.