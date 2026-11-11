Заблокировали банковскую карту в Польше: что делать украинцам и как вернуть доступ к счету

Украинцы, живущие в Польше, могут столкнуться с ситуацией, когда банковская карта внезапно перестает работать: не удается оплатить покупки, снять наличные деньги или совершить перевод. Причины могут быть разными - от временного ограничения по соображениям безопасности до проверки банковского счета.

Что делать в такой ситуации, можно ли вернуть доступ к деньгам и куда обращаться, если банк не помогает, рассказывает Styler.

Почему банк в Польше может заблокировать карту

Банковская карта может перестать работать по нескольким причинам. Не каждая блокировка означает, что счет закрыт или деньги стали недоступными.

Как объясняет PKO Bank Polski, карту можно временно заблокировать, а затем восстановить ее работу. Если же карта потеряна, украдена или ее данные попали к посторонним лицам, банк рекомендует заблокировать ее окончательно.

Среди возможных причин ограничения доступа:

Подозрительные операции. Банк может отреагировать на необычную активность, чтобы предотвратить мошенничество.

Неправильно введенный PIN-код. После нескольких ошибочных попыток могут применяться ограничения на использование карты.

Потеря или кража. Карту могут заблокировать по просьбе владельца, чтобы посторонние лица не смогли воспользоваться деньгами.

Проблемы с проверкой личности. Банк может попросить клиента обновить персональные данные или подтвердить документы.

Необходимость проверить операции. Если возникают вопросы относительно происхождения средств или характера переводов, банк может проводить дополнительную проверку в соответствии с законодательством.

Блокировка счета на законных основаниях. Доступ к отдельным средствам может быть ограничен из-за исполнительного производства или других предусмотренных законом обстоятельств.

Важно выяснить, что именно заблокировано: пластиковая карта, доступ к мобильному банкингу или сам счет. От этого будут зависеть дальнейшие действия.

Что делать, если карта внезапно перестала работать

Прежде всего не стоит многократно повторять неудачную операцию или переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Рекомендуем действовать в такой последовательности:

Проверьте банковское приложение. Найдите сообщения о статусе карты, возможных ограничениях или необходимости подтвердить операцию. Просмотрите историю платежей. Если видите незнакомые списания, немедленно сообщите об этом банку. Свяжитесь с банком. Используйте номер с его официального сайта или функцию связи в приложении. Уточните причину блокировки. Спросите, касается ли ограничение только карты или также счета. Узнайте, как восстановить доступ. В зависимости от ситуации может потребоваться подтверждение личности, обновление документов или оформление новой карты.

Если проблема возникла из-за подозрительной операции, банк может попросить подтвердить, действительно ли вы пытались совершить платеж.

Если же ограничение связано с документами или проверкой счета, стоит уточнить перечень необходимых подтверждений и способ их предоставления.

Можно ли самостоятельно разблокировать карту

В Польше необходимо различать два понятия: blokada czasowa и zastrzeżenie karty.

Blokada czasowa - временная блокировка карты.

Такое ограничение при определенных условиях можно отменить. Например, если владелец самостоятельно заблокировал карту, поскольку не мог ее найти, а затем нашел, банк может разрешить восстановить ее использование.

Согласно инструкции mBank, временно заблокировать и разблокировать карту можно через мобильное приложение, интернет-банкинг или службу поддержки.

Однако если блокировку установил сам банк из-за проверки безопасности, возможность ее отмены будет зависеть от причины ограничения.

Zastrzeżenie karty - окончательная блокировка карты.

Это необратимое действие. Такую карту уже нельзя использовать повторно, даже если она физически осталась у владельца.

В этом случае необходимо заказать новую карту. Она может быть привязана к тому же счету, если он продолжает действовать.

Поэтому перед выбором функции блокировки в приложении стоит внимательно проверить ее название.

Что делать украинцам, если банк просит обновить документы

Для украинцев в Польше отдельной причиной трудностей с банковским обслуживанием может стать необходимость актуализировать персональные данные.

Например, человек открыл счет по одному документу, а затем получил новый загранпаспорт или карту побыту. Если банк запрашивает обновление информации, игнорировать такое сообщение не стоит.

Для подтверждения личности могут понадобиться:

действующий загранпаспорт;

карта побыту, если она есть;

номер PESEL, если банк его запрашивает;

документ, подтверждающий адрес проживания, если он необходим для конкретной процедуры;

дополнительные сведения об источнике дохода или характере операций, если банк проводит соответствующую проверку.

Точный перечень документов зависит от банка и причины проверки.

Важно: истечение срока действия карты побыту не означает автоматической блокировки банковского счета во всех польских банках. Значение имеют актуальность документов, правила идентификации клиента и конкретные обстоятельства.

Если банк сообщил о необходимости обновить данные, нужно уточнить, можно ли сделать это онлайн или необходимо лично посетить отделение.

Можно ли снять деньги, если карту заблокировали

Это зависит от того, доступен ли сам банковский счет.

Если заблокирована только карта, деньги могут оставаться доступными через другие способы обслуживания. Например, клиент может иметь возможность совершить перевод через интернет-банкинг или получить наличные в отделении после подтверждения личности.

Если заблокирован счет, ситуация сложнее. Переводы, снятие наличных и другие операции могут быть частично или полностью ограничены.

В таком случае оформление новой карты само по себе не решит проблему.

Необходимо обратиться в банк и уточнить:

какая именно операция или часть средств заблокирована;

на каком основании установлено ограничение;

можно ли пользоваться незаблокированными средствами;

какие документы необходимы для проверки;

может ли банк сообщить ориентировочный срок рассмотрения.

Если речь идет о взыскании долга или другом юридическом ограничении, порядок доступа к средствам будет определяться соответствующими правовыми нормами.

Куда обращаться, если банк не разблокирует карту

Если обращение в службу поддержки не помогло, клиент может подать официальную жалобу - reklamacja.

Согласно разъяснению польского финансового омбудсмена Rzecznik Finansowy, с 13 февраля 2026 года финансовые учреждения обязаны принимать жалобы также в электронной форме.

Подать рекламацию можно письменно, устно или в электронном виде через доступные каналы банка.

В обращении стоит указать:

дату, когда возникла проблема;

какие именно операции стали недоступными;

получали ли вы сообщения от банка;

когда обращались в службу поддержки;

какого решения ситуации ожидаете.

К жалобе желательно приложить подтверждения обращений, сообщения банка и другие документы, которые касаются проблемы.

Сколько времени у банка есть на ответ?

Общий срок рассмотрения рекламации составляет до 30 дней. В сложных случаях его могут продлить до 60 дней с соответствующим уведомлением клиента.

Для жалоб, касающихся платежных услуг, действуют более короткие сроки - 15 рабочих дней, а в сложных случаях до 35 рабочих дней.

Если банк отказал в удовлетворении жалобы или не ответил в установленный срок, можно обратиться к Rzecznik Finansowy. Это польское государственное учреждение, которое помогает клиентам финансовых организаций защищать свои права. Обращение за вмешательством омбудсмена является бесплатным.

Как не стать жертвой мошенников после блокировки карты

Блокировка банковской карты может стать поводом для мошенничества.

Злоумышленники иногда звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают, что счет якобы находится под угрозой. После этого предлагают срочно перевести средства на другой счет или сообщить конфиденциальные данные.

В Rzecznik Finansowy предупреждают, что настоящие сотрудники банка не должны требовать перевода денег на так называемый безопасный счет.

Чтобы защитить свои средства:

не сообщайте посторонним PIN-код, пароли и коды подтверждения;

не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев;

не переходите по ссылкам из подозрительных SMS;

не переводите деньги на другой счет по телефонной инструкции якобы сотрудника банка;

если сомневаетесь в личности собеседника, завершите разговор и самостоятельно позвоните в банк.

Если вы уже передали мошенникам банковские данные или заметили несанкционированные операции, необходимо немедленно сообщить об этом банку. Также стоит обратиться в полицию и сообщить об инциденте польской команде реагирования на киберугрозы CERT Polska.