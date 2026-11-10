UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:03 Вкусно
Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)
12:42 Люди
Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео)
12:02 Гороскопы
Тельцы, Рыбы и Раки не умеют отпускать: какому знаку Зодиаку сложнее уйти от партнера
11:27 Полезное
Цены на гречку, яйца и молоко 10 ноября: сколько стоит продуктовый набор в разных супермаркетах
10:52 Тренды
Какую сумку выбрать под свой образ жизни: советы стилистки Кривицкой для разных ситуаций
10:04 Гороскопы
К чему снится тьма и отключение света: толкование по сонникам Миллера и Фрейда
09:19 Полезное
Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме
08:28 Тренды
Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году
07:36 Полезное
PESEL UKR: кто может потерять статус и как проверить законность своего пребывания в Польше
06:44 Тренды
День бухгалтера 10 ноября или нет: когда отмечают в Украине и почему две даты
Все новости
Главная Вкусно Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)
Вкусно 10 ноября 2026 · 13:03

Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)

В этом десерте сочетаются нежная шоколадная основа, крем-сыр и сочные яблоки с корицей
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)

Мужчина держит в руках тарелку с омлетом и яблоками (коллаж: Styler)

Даже без электричества можно приготовить сладкий омлет, напоминающий десерт. Для этих шоколадных рулетиков понадобится только одна сковорода, газовая плита и несколько простых ингредиентов.

Рецептом этого блюда делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Шоколадный омлет с яблоками - рецепт

В этот раз я решила сочетать тонкую шоколадную основу с нежным крем-сыром и карамелизированными яблоками с корицей. Мне особенно нравится, что для приготовления достаточно одной сковороды, а при наличии газовой плиты десерт можно сделать даже во время отключений электричества.

Ингредиенты для основы:

  • яйца - 2 шт.
  • какао - 1 ч. л.
  • сахар - 1 ч. л.

Для начинки:

  • яблоко - 1 шт.
  • сливочное масло - 10 г
  • сахар - 1 ч. л.
  • корица - 1/3 ч. л.
  • крем-сыр - 40 г

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 1.

Способ приготовления

  1. Вымойте яблоко, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Кожицу можно оставить.
  2. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизуются. Мне хватило для этого около пяти минут.
Яблоки с корицей на сковороде (фото: Юлия Люшнева)
Яблоки с корицей на сковороде (фото: Юлия Люшнева)
  1. Переложите яблоки на тарелку. В отдельной миске смешайте яйца, какао и сахар. Взбейте обычным венчиком или вилкой до однородности.
  2. Вылейте шоколадную смесь на антипригарную сковороду, при необходимости слегка смазав ее маслом. Равномерно распределите тонким слоем и готовьте на небольшом огне до полной готовности. При необходимости осторожно переверните.
  3. Переложите основание на тарелку и дайте ему немного остыть. Смажьте крем-сыром, оставляя края свободными.
  4. Выложите карамелизированные яблоки с корицей поверх сырного слоя.
Шоколадная основа с крем-сыром и карамелизированными яблоками (фото: Юлия Люшнева)
Шоколадная основа с крем-сыром и карамелизированными яблоками (фото: Юлия Люшнева)
  1. Аккуратно сверните основание рулетом и нарежьте на порционные кусочки.
Шоколадный омлет с яблоками и крем-сыром (фото: Юлия Люшнева)
Шоколадный омлет с яблоками и крем-сыром (фото: Юлия Люшнева)

Мой совет: яблоки лучше нарезать небольшими кубиками, чтобы начинка равномерно распределилась внутри. А шоколадное основание не стоит пересушивать, иначе его будет сложно свернуть без трещин.

Для приготовления не понадобится миксер или духовка. Все ингредиенты можно смешать вручную, а яблоки и шоколадное основание приготовить поочередно на одной сковороде.

Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты (лактоза).

Раньше мы рассказывали, как приготовить тыквенные вафли с пармезаном и теплым камамберовым кремом.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк Люди Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк
PESEL UKR: кто может потерять статус и как проверить законность своего пребывания в Польше
PESEL UKR: кто может потерять статус и как проверить законность своего пребывания в Польше Полезное
День бухгалтера 10 ноября или нет: когда отмечают в Украине и почему две даты
День бухгалтера 10 ноября или нет: когда отмечают в Украине и почему две даты Тренды
Больше интересного
К чему снится тьма и отключение света: толкование по сонникам Миллера и Фрейда К чему снится тьма и отключение света: толкование по сонникам Миллера и Фрейда Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 10:04
Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме Юлія Люшньова · 10 ноября 2026, 09:19
Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году Юлия Шиканова · 10 ноября 2026, 08:28
Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 12:42