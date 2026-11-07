Тыквенные вафли с пармезаном и теплым кремом из камамбера: рецепт на выходные (фото)

Тыкву можно использовать не только для каш, супов и сладкой выпечки. Из него получаются нежные соленые вафли, особенно хорошо сочетающиеся с пармезаном, теплым сырным кремом и орехами. А несколько капель меда придают блюду интересный вкусовой контраст.

Собственным рецептом тыквенных вафель с теплым кремом из камамбера делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 2 порции

Для тыквенных вафель:

Вареная тыква - 130 г.

Яйцо - 1 шт. (50 г).

Пармезан - 30 г.

Пшеничная цельнозерновая мука - 60 г.

Сливочное масло - 10 г.

Разрыхлитель - 1/3 ч. л.

Греческий йогурт - 2 ст. л.

Вода - 2 ст.л.

Соль - по вкусу.

Для теплого крема из камамбера:

Камамбер - 100 г.

Сливки 20% - 60 мл.

Для подачи:

Грецкие орехи - 20 г.

Мед - 1 ч. л.

Свежий чабрец - по желанию.

Приблизительное время приготовления: 20-25 минут, если тыква уже отварена.

Как приготовить тыквенные вафли с камамбером.

Подготовьте тыкву

Для этого рецепта я использовала уже отварную тыкву сорта баттернат. Она была достаточно густой, поэтому дополнительно отжимать лишнюю жидкость не пришлось.

Тыкву нужно размять вилкой или измельчить блендером до однородной консистенции.

Приготовьте основу для вафель

К тыквенному пюре добавьте яйцо, мелко натертый пармезан и мягкое сливочное масло.

Добавьте муку и разрыхлитель

В тыквенное основание всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Перемешайте ложкой до однородности.

Поначалу тесто может получиться довольно густым, почти как масса для творожников. В этом случае постепенно добавьте греческий йогурт, каждый раз перемешивая.

Я добавляла йогурт небольшими порциями, чтобы тесто стало более пластичным. Оно должно оставаться густым, но легко распределяться по поверхности вафельницы.

Готовое тесто для тыквенных вафель с пармезаном (фото: Юлия Люшнева)

Выпекайте тыквенные вафли

Заранее разогрейте вафельницу. При необходимости слегка смажьте пластины рафинированным маслом.

Выложите тесто порциями, равномерно распределите и закройте прибор.

Выпекайте примерно 5-7 минут до румяной корочки. Точное время зависит от мощности вафельницы и толщины вафель.

Не спешите открывать прибор: из-за влажности тыквы тесто поначалу остается нежным и может разорваться.

Приготовьте теплый крем из камамбера

Пока вафли выпекаются, можно заняться творожным кремом.

Для него я использовала камамбер и жир жирностью 20%.

В небольшую кастрюлю влейте сливки и немного подогрейте на минимальном огне.

Добавьте камамбер, нарезанный небольшими кусочками. Белую корочку можно оставить, но тогда у соуса будет менее однородная текстура.

Постоянно помешивайте, пока сыр не расплавится. Не доводите сливки до активного кипения.

Если крем получился слишком густым, добавьте еще немного сливок. Для более гладкой консистенции его можно коротко перебить погружным блендером.

Подготовьте орехи

Грецкие орехи измельчите ножом и слегка поджарьте на сухой сковороде в течение 2-3 минут, периодически помешивая.

Они должны стать ароматными, но не подгореть.

Соберите блюдо

Готовые тыквенные вафли выложите на тарелку и полейте теплым кремом из камамбера.

Сверху посыпьте поджаренными грецкими орехами и добавьте мед тонкой струйкой.

По желанию украсьте несколькими листочками свежего тимьяна.

Меда нужно совсем немного. Он должен подчеркнуть солоноватый вкус пармезана и насыщенный аромат камамбера, а не превратить блюдо в десерт.

Тыквенные вафли с пармезаном и теплым кремом из камамбера (фото: Юлия Люшнева)

Что следует учесть во время приготовления

Плотность тыквенного пюре. Отварная тыква может содержать больше влаги, чем запеченная. Поэтому количество йогурта следует регулировать в зависимости от консистенции теста.

Отварная тыква может содержать больше влаги, чем запеченная. Поэтому количество йогурта следует регулировать в зависимости от консистенции теста. Температура творожного крема. Камамбер лучше растапливать на минимальном огне. При чрезмерном нагреве творожный соус может расслоиться.

Камамбер лучше растапливать на минимальном огне. При чрезмерном нагреве творожный соус может расслоиться. Подача. Крем следует добавлять непосредственно перед подачей, чтобы вафли не успели размягчиться.

Сочетание соленого пармезана, нежной тыквы, сливочного камамбера, хрустящих орехов и меда делает эти вафли интересным вариантом завтрака или позднего бранча.

Содержит яйца, молочные продукты, пшеницу (глютен) и грецкие орехи.