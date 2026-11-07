Гарбузові вафлі з пармезаном і теплим кремом із камамберу: рецепт на вихідні (фото)

Гарбуз можна використовувати не лише для каш, супів та солодкої випічки. Із нього виходять ніжні солоні вафлі, які особливо добре поєднуються з пармезаном, теплим сирним кремом та горіхами. А кілька крапель меду додають страві цікавого смакового контрасту.

Інгредієнти на 2 порції

Для гарбузових вафель:

Варений гарбуз - 130 г.

Яйце - 1 шт. (50 г).

Пармезан - 30 г.

Пшеничне цільнозернове борошно - 60 г.

Вершкове масло - 10 г.

Розпушувач - 1/3 ч. л.

Грецький йогурт - 2 ст. л.

Вода - 2 ст.л.

Сіль - до смаку.

Для теплого крему з камамберу:

Камамбер - 100 г.

Вершки 20% - 60 мл.

Для подачі:

Волоські горіхи - 20 г.

Мед - 1 ч. л.

Свіжий чебрець - за бажанням.

Приблизний час приготування: 20-25 хвилин, якщо гарбуз уже відварений.

Як приготувати гарбузові вафлі з камамбером

Підготуйте гарбуз

Для цього рецепта я використала вже відварений гарбуз сорту баттернат. Він був достатньо густим, тому додатково відтискати зайву рідину не довелося.

Гарбуз потрібно розім'яти виделкою або подрібнити блендером до однорідної консистенції.

Приготуйте основу для вафель

До гарбузового пюре додайте яйце, дрібно натертий пармезан та м'яке вершкове масло.

Додайте борошно та розпушувач

До гарбузової основи всипте борошно, розпушувач та дрібку солі.

Перемішайте ложкою до однорідності.

Спочатку тісто може вийти досить густим, майже як маса для сирників. У такому разі поступово додайте грецький йогурт, щоразу перемішуючи.

Я додавала йогурт невеликими порціями, щоб тісто стало пластичнішим. Воно має залишатися густим, але легко розподілятися по поверхні вафельниці.

Готове тісто для гарбузових вафель із пармезаном (фото: Юлія Люшньова)

Випікайте гарбузові вафлі

Заздалегідь розігрійте вафельницю. За потреби злегка змастіть пластини рафінованою олією.

Викладіть тісто порціями, рівномірно розподіліть та закрийте прилад.

Випікайте приблизно 5-7 хвилин до рум'яної скоринки. Точний час залежить від потужності вафельниці та товщини вафель.

Не поспішайте відкривати прилад: через вологість гарбуза тісто спочатку залишається ніжним та може розірватися.

Приготуйте теплий крем із камамберу

Поки вафлі випікаються, можна зайнятися сирним кремом.

Для нього я використала камамбер та вершки жирністю 20%.

У невелику каструлю влийте вершки та злегка підігрійте на мінімальному вогні.

Додайте камамберу, нарізаного невеликими шматочками. Білу скоринку можна залишити, але тоді соус матиме менш однорідну текстуру.

Постійно помішуйте, поки сир не розплавиться. Не доводьте вершки до активного кипіння.

Якщо крем вийшов надто густим, додайте ще трохи вершків. Для гладкішої консистенції його можна коротко перебити занурювальним блендером.

Підготуйте горіхи

Волоські горіхи подрібніть ножем та злегка підсмажте на сухій пательні протягом 2-3 хвилин, періодично помішуючи.

Вони повинні стати ароматними, але не підгоріти.

Зберіть страву

Готові гарбузові вафлі викладіть на тарілку та полийте теплим вершковим кремом із камамберу.

Зверху посипте підсмаженими волоськими горіхами та додайте мед тонкою цівкою.

За бажанням прикрасьте кількома листочками свіжого чебрецю.

Меду потрібно зовсім небагато. Він має лише підкреслити солонуватий смак пармезану та насичений аромат камамберу, а не перетворити страву на десерт.

Гарбузові вафлі з пармезаном та теплим кремом із камамберу (фото: Юлія Люшньова)

Що варто врахувати під час приготування

Густота гарбузового пюре. Відварений гарбуз може містити більше вологи, ніж запечений. Тому кількість йогурту варто регулювати залежно від консистенції тіста.

Відварений гарбуз може містити більше вологи, ніж запечений. Тому кількість йогурту варто регулювати залежно від консистенції тіста. Температура сирного крему. Камамбер краще розтоплювати на мінімальному вогні. За надмірного нагрівання сирний соус може розшаруватися.

Камамбер краще розтоплювати на мінімальному вогні. За надмірного нагрівання сирний соус може розшаруватися. Подача. Крем варто додавати безпосередньо перед подачею, щоб вафлі не встигли розм'якнути.

Поєднання солоного пармезану, ніжного гарбуза, вершкового камамберу, хрустких горіхів та меду робить ці вафлі цікавим варіантом сніданку або пізнього бранчу.

Містить яйця, молочні продукти, пшеницю (глютен) та волоські горіхи.