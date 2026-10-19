Курячі вафлі: перевірений рецепт солоного снівданку за 30 хвилин (фото)

Вафлі можна готувати не лише солодкими. З курячим філе, йогуртом і сиром вони стануть основою для ситного високобілкового сніданку , а з овочами та соусом їх можна подати як сендвіч.

Інгредієнти на 4 вафлі (2 порції):

Куряче філе - 150 г.

Грецький йогурт без добавок - 120 г.

Яйце - 1 шт.

Цільнозернове пшеничне борошно - 40 г.

Твердий сир - 40 г.

Сіль і спеції - до смаку.

Олія для змащування пластин - за потреби.

Приблизний час приготування: 30 хвилин.

Як приготувати курячі вафлі

1. Подрібніть філе

Наріжте сире куряче філе невеликими шматочками та подрібніть у блендері до консистенції фаршу.

2. Приготуйте тісто

Додайте до курки яйце та йогурт, перемішайте. Всипте цільнозернове борошно, додайте дрібно натертий сир, сіль і спеції. Змішайте до однорідної густої маси.

3. Випікайте вафлі

Розігрійте вафельницю. За потреби злегка змастіть пластини олією. Викладіть тісто порціями, залишаючи трохи місця біля країв, і закрийте прилад.

Випікайте до повної готовності. Час залежить від потужності вафельниці та товщини вафель. За рекомендаціями FoodSafety.gov , курятину, зокрема подрібнену, потрібно готувати до внутрішньої температури щонайменше 74 градуси. Перевіряйте її кухонним термометром у центрі вафлі: золотиста скоринка ще не означає, що м’ясо всередині готове.

4. Додайте начинку

Подавайте вафлі окремо або складіть із них сендвіч. На одну викладіть соус, листя салату й начинку, а другою накрийте зверху.

Курячі вафлі, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Чим доповнити курячі вафлі

Грибами та зеленню. Додайте обсмажені печериці, листя салату та трохи йогуртового соусу.

Додайте обсмажені печериці, листя салату та трохи йогуртового соусу. Помідорами й огірками. Наріжте овочі тонкими скибочками та викладіть між вафлями.

Наріжте овочі тонкими скибочками та викладіть між вафлями. Авокадо та крем-сиром. Змастіть вафлю тонким шаром крем-сиру й додайте скибочки авокадо.

Для простого соусу змішайте натуральний йогурт із подрібненим кропом, часником і дрібкою солі.

Містить яйця, молочні продукти та пшеницю (глютен).