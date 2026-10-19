Курячі вафлі: перевірений рецепт солоного снівданку за 30 хвилин (фото)

Вафлі можна готувати не лише солодкими. З курячим філе, йогуртом і сиром вони стануть основою для ситного високобілкового сніданку, а з овочами та соусом їх можна подати як сендвіч.
Як приготувати курячі вафлі, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 4 вафлі (2 порції):
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Куряче філе - 150 г.
- Грецький йогурт без добавок - 120 г.
- Яйце - 1 шт.
- Цільнозернове пшеничне борошно - 40 г.
- Твердий сир - 40 г.
- Сіль і спеції - до смаку.
- Олія для змащування пластин - за потреби.
Приблизний час приготування: 30 хвилин.
Як приготувати курячі вафлі
1. Подрібніть філе
Наріжте сире куряче філе невеликими шматочками та подрібніть у блендері до консистенції фаршу.
2. Приготуйте тісто
Додайте до курки яйце та йогурт, перемішайте. Всипте цільнозернове борошно, додайте дрібно натертий сир, сіль і спеції. Змішайте до однорідної густої маси.
3. Випікайте вафлі
Розігрійте вафельницю. За потреби злегка змастіть пластини олією. Викладіть тісто порціями, залишаючи трохи місця біля країв, і закрийте прилад.
Випікайте до повної готовності. Час залежить від потужності вафельниці та товщини вафель. За рекомендаціями FoodSafety.gov, курятину, зокрема подрібнену, потрібно готувати до внутрішньої температури щонайменше 74 градуси. Перевіряйте її кухонним термометром у центрі вафлі: золотиста скоринка ще не означає, що м’ясо всередині готове.
4. Додайте начинку
Подавайте вафлі окремо або складіть із них сендвіч. На одну викладіть соус, листя салату й начинку, а другою накрийте зверху.
Чим доповнити курячі вафлі
- Грибами та зеленню. Додайте обсмажені печериці, листя салату та трохи йогуртового соусу.
- Помідорами й огірками. Наріжте овочі тонкими скибочками та викладіть між вафлями.
- Авокадо та крем-сиром. Змастіть вафлю тонким шаром крем-сиру й додайте скибочки авокадо.
Для простого соусу змішайте натуральний йогурт із подрібненим кропом, часником і дрібкою солі.
Містить яйця, молочні продукти та пшеницю (глютен).
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