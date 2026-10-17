Канапки з інжиром і брі: простий рецепт із п’яти інгредієнтів на вихідні (фото)

Канапки з інжиром я приготувала з двома видами сиру: крем-сиром і брі, а зверху полила медом . Для приготування цієї страви не потрібно довго стояти біля плити - достатньо підготувати начинку і зібрати канапки.

Як приготувати таку закуску до сніданку або на перекус, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Що знадобиться на 2 канапки

Житній або інший улюблений хліб - 2 скибки (приблизно 80 г).

Крем-сир - 40 г.

Сир брі - 60 г.

Свіжий інжир - 1 плід (приблизно 80 г).

Мед - 10 г або до смаку.

Приблизний час приготування: 10 хвилин.

Як приготувати канапки з інжиром і брі

1. Підготуйте хліб

Я використала житній хліб, але тут варто орієнтуватися на власні вподобання. Можна взяти пшеничний, гречаний, цільнозерновий або багет. Наріжте його скибками, на яких буде зручно розмістити начинку.

Хліб злегка підсушіть у тостері або на сухій пательні. Перед додаванням крем-сиру дайте йому трохи охолонути.

2. Наріжте інжир і брі

Інжир обережно помийте, обсушіть і зріжте твердий хвостик. Наріжте плід кружальцями або часточками, а брі - скибочками.

3. Зберіть канапки

Змастіть хліб крем-сиром. Зверху викладіть брі та шматочки інжиру, розподіляючи їх по всій скибці.

4. Додайте мед

Полийте канапки невеликою кількістю меду. Почніть із кількох крапель: інжир доволі солодкий, тому мед має лише доповнювати його смак.

Подавайте канапки відразу після приготування.

Канапка з інжиром, брі, крем-сиром і медом на житньому хлібі (фото: Юлія Люшньова)

Що мені сподобалося в цьому поєднанні

Найбільше мені сподобалося поєднання солодкого інжиру і меду з брі. Крем-сир робить начинку ніжною, а житній хліб додає приємної хрусткості.

Такі канапки легко підлаштувати під себе та свої вподобання: обрати улюблений хліб, покласти більше інжиру або сиру.

Містить молочні продукти, хліб може містити глютен - перевіряйте склад.