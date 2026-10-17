Канапки з інжиром і брі: простий рецепт із п’яти інгредієнтів на вихідні (фото)

Канапки з інжиром я приготувала з двома видами сиру: крем-сиром і брі, а зверху полила медом. Для приготування цієї страви не потрібно довго стояти біля плити - достатньо підготувати начинку і зібрати канапки.
Як приготувати таку закуску до сніданку або на перекус, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Що знадобиться на 2 канапки
- Житній або інший улюблений хліб - 2 скибки (приблизно 80 г).
- Крем-сир - 40 г.
- Сир брі - 60 г.
- Свіжий інжир - 1 плід (приблизно 80 г).
- Мед - 10 г або до смаку.
Приблизний час приготування: 10 хвилин.
Як приготувати канапки з інжиром і брі
1. Підготуйте хліб
Я використала житній хліб, але тут варто орієнтуватися на власні вподобання. Можна взяти пшеничний, гречаний, цільнозерновий або багет. Наріжте його скибками, на яких буде зручно розмістити начинку.
Хліб злегка підсушіть у тостері або на сухій пательні. Перед додаванням крем-сиру дайте йому трохи охолонути.
2. Наріжте інжир і брі
Інжир обережно помийте, обсушіть і зріжте твердий хвостик. Наріжте плід кружальцями або часточками, а брі - скибочками.
3. Зберіть канапки
Змастіть хліб крем-сиром. Зверху викладіть брі та шматочки інжиру, розподіляючи їх по всій скибці.
4. Додайте мед
Полийте канапки невеликою кількістю меду. Почніть із кількох крапель: інжир доволі солодкий, тому мед має лише доповнювати його смак.
Подавайте канапки відразу після приготування.
Що мені сподобалося в цьому поєднанні
Найбільше мені сподобалося поєднання солодкого інжиру і меду з брі. Крем-сир робить начинку ніжною, а житній хліб додає приємної хрусткості.
Такі канапки легко підлаштувати під себе та свої вподобання: обрати улюблений хліб, покласти більше інжиру або сиру.
Містить молочні продукти, хліб може містити глютен - перевіряйте склад.
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