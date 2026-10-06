Акацієвий, гречаний, липовий: чим відрізняється мед і на що звернути увагу при купівлі

Смак і аромат меду залежать передусім від рослин, із яких бджоли збирали нектар. Одні види вдало доповнюють ніжні десерти , інші надають випічці або соусам насиченості та виразного післясмаку.

Styler розповідає, який мед обрати для різних страв, чому він кристалізується та що варто перевірити перед покупкою.

Акацієвий - ніжний, із м’яким смаком

Зазвичай він дуже світлий і прозорий, із м'яким солодким смаком та легкими квітковими нотами. Такі риси описані в дослідженні українського меду, опублікованому в One Health Journal.

Він добре доповнює йогурт, кашу, млинці та ніжні десерти, не перебиваючи смаку інших інгредієнтів.

Ще одна особливість - повільна кристалізація. У цьому ж дослідженні акацієві зразки тривалий час залишалися рідкими. Тому сама рідка консистенція не є підставою вважати такий мед підробкою.

Гречаний - насичений, із характерним ароматом

Гречаний мед має колір від бурштинового до темно-коричневого та виразний аромат. У смаку можуть відчуватися терпкість і гірчинка.

Його можна спробувати у пряній випічці та соусах, якщо хочеться виразного медового смаку.

Якщо раніше не куштували гречаний мед, оберіть невелику банку: його смакова інтенсивність може сподобатися не всім.

Липовий - ароматний, із квітково-трав’яними нотами

Липовий мед вирізняється квітково-трав'яним ароматом. Можуть відчуватися м'ятні ноти та терпкий післясмак. Такі особливості описані в дослідженні болгарського липового меду, опублікованому в журналі Foods .

Його можна додавати до чаю, йогурту або десертів, аби надати їм виразнішого аромату.

Чому мед кристалізується

Кристалізація - природний процес, який сам по собі не означає, що мед зіпсувався. Фахівці Університету Арканзасу пояснюють, що швидкість цього процесу залежить, зокрема, від співвідношення глюкози та фруктози. Мед із більшою часткою глюкози зазвичай кристалізується швидше.

На цей процес також впливають температура зберігання та дрібні частинки, навколо яких утворюються кристали. Водночас за кристалізацією не можна визначити, чи є в меді домішки.

На що звернути увагу під час купівлі меду

У Британському агентстві харчових стандартів пояснюють, що одного універсального тесту для підтвердження справжності меду немає. Для висновку враховують результати лабораторних досліджень та інформацію про походження продукту.

Під час купівлі варто:

Перевірити інформацію про виробника. На етикетці шукайте назву та контакти. На ринку запитайте, хто виробив мед і як зв'язатися з виробником.

На етикетці шукайте назву та контакти. На ринку запитайте, хто виробив мед і як зв'язатися з виробником. Прочитати склад, якщо він наведений . Мед без добавок не має містити доданого цукрового сиропу чи інших підсолоджувачів.

. Мед без добавок не має містити доданого цукрового сиропу чи інших підсолоджувачів. З'ясувати походження. У пасічника можна запитати, де розташована пасіка, коли зібрали мед і який його різновид.

Якщо продавець пропонує дегустацію, скуштуйте мед, щоб обрати приємний для себе смак. Однак ні смак, колір і густота, ні домашні досліди з водою, серветкою чи ложкою не дають змоги достовірно визначити, чи додавали до меду сироп.

Як зберігати мед удома

Тримайте мед у щільно закритій банці за кімнатної температури, у темному місці. Підійде кухонна шафа подалі від плити та сонячного світла. У холодильнику краще не зберігати - у ньому мед може швидше кристалізуватися. Такі поради дає експертка з безпеки харчових продуктів Сенді Таламонті в матеріалі Simply Recipes.

Якщо хочеться повернути рідку консистенцію меду, перекладіть потрібну порцію у скляну банку та поставте її в теплу, не киплячу воду, періодично перемішуючи його. Стежте, щоб вода не потрапила всередину.