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Смачно 05 жовтня 2026 · 19:36
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Баба Нягре: давній десерт із Молдови, який випікають у чавунній формі

Незвична технологія випікання дає бабі нягре характерну пористу структуру та безліч маленьких "дірочок" на зрізі
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Баба Нягре: давній десерт із Молдови, який випікають у чавунній формі

Рецепт Баби нягре (фото: Styler)

Баба Нягре - традиційний молдовський десерт з рідким тістом, до якого додають горілку. Цікаво, що всі основні інгредієнти мають білий або прозорий колір, тоді як після тривалого випікання десерт набуває темного відтінку.

Як приготувати традиційний десерт, розповідає Styler з посиланням на рецепт користувачки “mrs_krisstina” з Instagram.

Інгредієнти

  • 8 яєць
  • 280 г цукру
  • 16 г ванільного цукру
  • 280 г борошна
  • 15 г соди
  • 160 г соняшникової олії
  • 20 г горілки
  • 200 г кефіру
  • 400 г молока.

Як приготувати бабу Нягре

Перед початком приготування всі продукти потрібно дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

У великій мисці з'єднайте яйця, цукор і ванільний цукор. Перемішайте, після чого додайте борошно та соду.

Далі по черзі вливайте соняшникову олію, горілку та кефір. Після кожного додавання ретельно перемішуйте масу.

Молоко вливайте поступово, у 3-4 етапи, щоразу добре перемішуючи. У результаті має вийти досить рідке тісто - приблизно такої консистенції, як для млинців.

Для випікання потрібна саме чавунна форма. Змастіть її соняшниковою олією та присипте дно борошном. Вилийте тісто у форму й накрийте її подвійним шаром фольги.

Випікайте десерт 1,5 години при температурі 200 градусів. Потім зменшіть температуру до 150 градусів і залиште ще на 1,5 години.

Перед тим як діставати готову бабу з форми, обережно пройдіться ножем уздовж країв. Потім полийте краї 2-3 столовими ложками молока - після цього випічку буде легше вийняти.

Готову бабу нарізайте спочатку вертикально, а потім горизонтально. Такий спосіб нарізання дозволяє краще роздивитися її характерну пористу структуру.

Чи можна такий десерт дітям

Користувачі в коментарях запитали авторку рецепта, чи можна давати цей десерт дітям, адже до тіста додають горілку.

Під час тривалого випікання частина алкоголю випаровується. Етанол випаровується приблизно при 78 градусів, а бабу Нягре випікають загалом 3 години. Водночас це не означає, що після випікання алкоголь зникає повністю.

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