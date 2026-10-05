Баба Нягре: давний десерт из Молдовы, который пекут в чугунной форме

Баба Нягре - традиционный молдавский десерт с жидким тестом, к которому добавляют водку. Интересно, что все основные ингредиенты имеют белый или прозрачный цвет, тогда как после длительного выпечки десерт приобретает темный оттенок.

Как приготовить традиционный десерт, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт пользовательницы "mrs_krisstina" из Instagram .

Ингредиенты

8 яиц

280 г сахара

16 г ванильного сахара

280 г муки

15 г соды

160 г подсолнечного масла

20 г водки

200 г кефира

400 г молока.

Как приготовить бабу Нягре

Перед началом приготовления все продукты нужно извлечь из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

В большой миске соедините яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте, после чего добавьте муку и соду.

Далее поочередно вливайте подсолнечное масло, водку и кефир. После каждого добавления тщательно перемешивайте массу.

Молоко вливайте постепенно, в 3-4 этапа, каждый раз хорошо перемешивая. В результате должно получиться достаточно жидкое тесто - примерно такой консистенции, как для блинов.

Для выпечки необходима именно чугунная форма. Смажьте подсолнечным маслом и присыпьте дно мукой. Вылейте тесто в форму и накройте его двойным слоем фольги.

Выпекайте десерт 1,5 часа при 200 градусов. Затем убавьте температуру до 150 градусов и оставьте еще на 1,5 часа.

Перед тем как доставать готовую бабу из формы, осторожно пройдитесь ножом вдоль краев. Затем полейте края 2-3 столовыми ложками молока - после этого выпечку будет легче вынуть.

Готовую бабу нарезайте сначала вертикально, а затем горизонтально. Такой способ нарезки позволяет лучше рассмотреть ее характерную пористую структуру.

Можно ли такой десерт детям

Пользователи в комментариях спросили авторку рецепта, можно ли давать этот десерт детям, ведь к тесту добавляют водку.

При длительном выпекании часть алкоголя испаряется. Этанол испаряется примерно при 78 градусах, а бабу Нягре выпекают в общей сложности 3 часа. В то же время, это не означает, что после выпекания алкоголь исчезает полностью.