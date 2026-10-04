Тыквенные ленивые вареники: пошаговый рецепт с творогом

Тыкву можно использовать не только для супов и выпечки. Из него получаются нежные ленивые вареники с творогом, которые после варки можно дополнительно подрумянить на сковороде.
Как приготовить тыквенные ленивые вареники, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Екатерины Браило из Instagram.
Ингредиенты
- 200 г творога 5-9%
- 100 г тыквенного пюре
- 1 желток
- 4-5 ст. л. муки
- мука для формования
- корица или кардамон по желанию
- немного масла гхи для обжаривания
Для подачи:
- греческий йогурт
- тертый миндаль
- свежий инжир
Как приготовить тыквенные ленивые вареники
Тыкву предварительно запеките до мягкости и приготовьте из нее пюре. Для этого рецепта лучше использовать именно запеченную тыкву, а не вареную - так в пюре будет меньше лишней влаги, а тесто не потребует избыточного количества муки.
К творогу добавьте желток и тыквенное пюре. Хорошо перемешайте массу, затем постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Его консистенция может немного отличаться в зависимости от влажности сыра и тыквы.
Рабочую поверхность присыпьте мукой. Разделите тесто на 2-3 части, каждую раскатайте в длинную колбаску и нарежьте на небольшие кусочки.
Вскипятите воду и осторожно опустите в нее варенички. Варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого их можно доставать.
Разогрейте сковороду, добавьте немного масла гхи и обжарьте готовые варенички по бокам к легкой золотистой корочке. Именно этот этап придает им особую текстуру.
Готовые тыквенные варенички можно подать с греческим йогуртом, тертым миндалем и свежим инжиром. По желанию в тесто можно добавить немного корицы или кардамона - специи хорошо сочетаются с тыквой.
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