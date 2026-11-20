Шерлок Холмс играл десятки актеров, и каждый показывал знаменитого детектива по-своему. Одни остались в истории благодаря классическим британским экранизациям, другие превратили его в героя современных сериалов и голливудских блокбастеров.

Styler собрал самые известные кинематографические и телевизионные версии Шерлока Холмса в хронологическом порядке и выяснил, как сложились карьеры сыгравших его актеров.

Джереми Бретт - "Приключения Шерлока Холмса" (1984-1994)

Для многих поклонников произведений Артура Конан Дойла именно Джереми Бретт стал образцовым Шерлоком Холмсом. Его детектив был элегантным, внимательным к малейшим деталям, подчас резким и непростым в общении. В течение десяти лет актер сыграл Холмса в 41 телевизионном эпизоде.

Роль принесла Бретту мировую известность и стала центральной в последнем десятилетии его карьеры. Актер скончался 12 сентября 1995 года, год спустя после завершения последней серии с его участием.

Джереми Бретт в сериале "Приключения Шерлока Холмса" (скриншот)

Николас Роу - "Молодой Шерлок Холмс" (1985)

Еще задолго до современного сериала о юности знаменитого детектива зрители увидели молодого Шерлока в исполнении Николаса Роу. В фильме Барри Левинсона Холмс и Уотсон знакомятся во время учебы и вместе берутся за расследование загадочных событий. Для Роу эта роль стала первым большим успехом в кино.

Николас Роу в сериале "Молодой Шерлок Холмс" (скриншот)

Впоследствии актер появлялся в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Энигма" и "Мистер Холмс". Причем в последней ленте он снова сыграл Шерлока - на этот раз актера, изображающего детектива в фильме внутри фильма. В 2025 году Роу сыграл телеведущего Джереми Паксмана в сериале "Взлом" (The Hack).

Николас Роу в сериале "Взлом" (фото: ITV)

Майкл Кейн - "Без единой улики" (1988)

Эта комедия предложила необычную версию знакомой истории: настоящим гением оказывается доктор Ватсон, а Шерлок Холмс - лишь актер, которого он нанял для прикрытия. Майкл Кейн сыграл бестолкового детектива, тогда как Бен Кингсли исполнил роль умного и изобретательного Ватсона.

Майкл Кейн в фильме "Без единой улики" (скриншот)

После этого Кейн оставался одним из известнейших британских актеров. Его можно увидеть в фильмах "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Довод". В 2023 году, после выхода драмы "Великий беглец", актер объявил о завершении карьеры.

Майкл Кейн в фильме "Великий беглец" (скриншот)

Джеймс Д'Арси - "Шерлок" (2002)

В телевизионном фильме Sherlock зрителям представили младшего Шерлока, только начинающего утверждаться как детектив. Джеймс Д'Арси сыграл Холмса, противостоящего преступному миру Лондона и своему знаменитому врагу - профессору Мориарти.

Джеймс Д'Арси в фильме "Шерлок" (скриншот)

Впоследствии актер появился в "Облачном атласе", "Дюнкерке", "Оппенгеймере" и сериале "Агент Картер", где исполнил роль Эдвина Джарвиса. В последние годы Д'Арси снимался в сериалах "Созвездие" (2024), "Морская полиция: Тони и Зива" (2025) и "Квест Вижна" (2026), в которой вернулся во вселенную Marvel.

Джеймс Д'Арси в сериале "Квест Вижна" (скриншот)

Руперт Эверетт - "Шерлок Холмс и дело о шелковом чулке" (2004)

Британский актер Руперт Эверетт сыграл Холмса в телевизионном детективе, события которого разворачиваются в начале XX века. Его Шерлок расследует дело серийного преступника, а помогает ему доктор Ватсон в исполнении Иена Гарта.

Руперт Эверетт в фильме "Шерлок Холмс и дело о шелковом чулке" (скриншот)

Эверетт продолжил работать в кино, театре и как режиссер. В 2018 году он снял фильм "Счастливый принц" о последних годах жизни Оскара Уайлда, где сам исполнил главную роль. В 2025 году актер появился в музыкальной экранизации "Джульетта и Ромео", а в 2026-м - в британской исторической драме "Madfabulous".

Руперт Эверетт в фильме "Madfabulous" (скриншот)

Роберт Дауни-младший - "Шерлок Холмс" (2009-2011)

В 2009 году режиссер Гай Ричи представил Шерлока, который не только разгадывает загадки, но и искусно сражается, постоянно попадает в опасные ситуации и довольно специфическое чувство юмора. Роберт Дауни-младший сыграл главную роль, а Джуд Лоу стал его постоянным напарником доктором Ватсоном. В 2011 году актеры вернулись в продолжении "Шерлок Холмс: Игра теней".

Роберт Дауни-младший в фильме "Шерлок Холмс" (скриншот)

После этого Дауни-младший продолжил сниматься в киновселенной Marvel, сыграл в "Оппенгеймере", за который получил "Оскар" в 2024 году и сериале "Сочувствующий". Теперь актер возвращается в Marvel уже не как Тони Старк, а как Доктор Дум в фильме "Мстители: Судный день", премьера которого запланирована на 18 декабря 2026 года.

Роберт Дауни-младший в фильме "Оппенгеймер" (скриншот)

Бенедикт Камбербэтч - "Шерлок" (2010-2017)

Эта экранизация перенесла Холмса в современный Лондон, где вместо писем используют смартфоны, а детективные расследования становятся делом не только полиции, но и интернет-пользователей. Бенедикт Камбербэтч сыграл блестящего, но сложного в общении Шерлока, а Мартин Фримен - терпеливого доктора Джона Ватсона. Сериал BBC выходил в течение четырех сезонов, а последние эпизоды показали в 2017 году.

Бенедикт Камбербэтч в сериале "Шерлок" (скриншот)

После "Шерлока" Камбербэтч стал одной из главных звезд Marvel, сыграв Доктора Стрэнджа. Также он снимался в "Игре в имитацию", "Власть пса" и фильмах Веса Андерсона. В 2025 году актер появился в драме "Черное перо" и комедии "Супруги Роуз", где его партнершей стала Оливия Колман.

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Супруги Роуз" (скриншот)

Джонни Ли Миллер - "Элементарно" (2012-2019)

В этом американском сериале Шерлок переехал из Лондона в Нью-Йорк, а доктор Ватсон стал женщиной. Детектива сыграл Джонни Ли Миллер, а его напарницу Джоан Ватсон - Люси Лью. В течение семи сезонов герои вместе расследовали преступления, постепенно превращаясь из вынужденных соседей в настоящих партнеров.

Джонни Ли Миллер в сериале "Элементарно" (скриншот)

Миллер был известен еще до этой роли благодаря фильмам "Хакеры" и "На игле". После завершения "Элементарно" он сыграл британского премьер-министра Джона Мэйджора в пятом сезоне "Короны", появился в военном боевике "Переводчик" Гая Ричи и фильме "The Uprising" 2026 года.

Джонни Ли Миллер в фильме "Переводчик" (скриншот)

Иен Маккеллен - "Мистер Холмс" (2015)

В фильме "Мистер Холмс" зрителям показали совсем другого Шерлока. Детектив уже давно отошел от дел, живет в сельской местности и пытается восстановить подробности своего последнего расследования. Иен Маккеллен сыграл пожилого Холмса, который постепенно осознает, что даже его исключительная память не безупречна.

Иен Маккеллен в фильме "Мистер Холмс" (скриншот)

Исполнитель ролей Гендальфа во "Властелине колец" и Магнето в фильмах "Люди Икс" продолжает работать, несмотря на почтенный возраст. В 2026 году Маккеллен появился в фильме Стивена Содерберга "Кристоферы" и британской драме "Фрэнк и Перси". Он также заявлен среди актеров будущих "Мстителей: Судный день".

Иен Маккеллен в фильме "Кристоферы" (скриншот)

Уилл Феррелл - "Холмс и Ватсон" (2018)

Еще одну необычную версию знаменитой истории представили в комедии "Холмс и Ватсон". На этот раз Шерлока сыграл Уилл Феррелл, а доктора Ватсона – Джон Си Райли. Вместо серьезных расследований зрители получили пародию на классические детективы, наполненную абсурдными ситуациями и шутками.

Уилл Феррелл в фильме "Холмс и Ватсон"

Феррелл продолжил комедийную карьеру и работал продюсером. В 2023 году он появился в фильме "Барби", а в 2025-м сыграл вместе с Риз Уизерспун в комедии "Вы сердечно приглашены".

Уилл Феррелл в фильме "Вы сердечно приглашены" (скриншот)

Генри Кавилл - "Энола Холмс" (2020-2026)

В фильмах Netflix главной героиней стала младшая сестра Шерлока - Энола Холмс в исполнении Милли Бобби Браун. Генри Кавилл сыграл ее знаменитого старшего брата: сдержанного, внимательного и гораздо менее эксцентричного, чем Шерлок в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Генри Кавилл в фильме "Энола Холмс 2" (скриншот)

Роль детектива стала для Кавилла еще одним известным образом после Супермена и Геральта из сериала "Ведьмак". В 2022 году он вернулся к Шерлоку во втором фильме об Эноле, а в 2026-м снова сыграл его в третьей части. По сюжету "Энолы Холмс 3" детектив исчезает, и его сестре приходится взяться за новое расследование. Кавилл также работает над новыми проектами, в частности, шпионской комедией Netflix, для которой в 2026 году объявили актерский состав с его участием.

Генри Кавилл в сериале "Ведьмак" (скриншот)

Дэвид Тьюлис - "Шерлок и дочь" (2025)

В 2025 году к списку экранных Шерлоков присоединился Дэвид Тьюлис, известный зрителям по роли Ремуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере. В сериале "Шерлок и дочь" детектив оказывается в сложном положении, когда неожиданное появление молодой женщины изменяет его жизнь и расследование.

Дэвид Тьюлис в сериале "Шерлок и дочь" (скриншот)

Тьюлис к этому уже имел большую фильмографию, в частности роли в "Фарго", "Чудо-женщине", "Песочном человеке" и "Каосе". В 2025 году он также сыграл в драме "Черное перо", где главную роль исполнил Бенедикт Камбербетч.

Дэвид Тьюлис в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса" (скриншот)

Гиро Файнс-Тиффин - "Молодой Шерлок" (2026)

Новейшую телевизионную версию истории знаменитого детектива представил Гай Ричи, ранее уже работавший над фильмами с Робертом Дауни-младшим. В сериале "Молодой Шерлок", премьера которого состоялась 4 марта 2026 года, главную роль получил Гиро Файнс-Тиффин.

Гиро Файнс-Тиффин в сериале "Молодой Шерлок" (скриншот)

Эта история переносит зрителей в 1870-е годы, когда будущий детектив еще учится в Оксфорде и только начинает раскрывать свой талант. История молодого детектива будет продолжена. Amazon официально подтвердил второй сезон, в котором Файнс-Тиффин снова исполнит главную роль. Файнс-Тиффин в сериале "Молодой Шерлок" получил известность благодаря романтической кинофраншизе "После". Кроме этого он сыграл в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" маленького Тома Реддла, он же Лорд Воландеморт.