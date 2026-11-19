Гречневая лапша обладает легким ореховым привкусом, который прекрасно сочетается с морепродуктами и грибами. Я решила дополнить это блюдо брюссельской капустой, чтобы сделать ужин не только сытным, но и интересным по вкусу.
Как приготовить это блюдо, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Для этого блюда я выбрала собу - японскую лапшу, в состав которой входит гречневая мука. Она хорошо сочетается с насыщенными соусами, а благодаря грибам и брюссельской капусте ужин получается ярче обычных макарон с креветками.
Ингредиенты:
- Гречневая лапша соба - 150 г
- Креветки очищенные - 200 г
- Шампиньоны - 150 г
- Брюссельская капуста - 200 г
- Соевый соус - 2 ст. л.
- Мед - 1 ч. л.
- Сок лайма - 1 ч. л.
- Вода - 2 ст. л.
- Оливковое масло - 1 ч. л. по желанию.
Время приготовления: 25-30 минут.
Количество порций: 2.
Как приготовить лапшу с креветками
Бланшуйте брюссельскую капусту
Сначала я снимаю поврежденные наружные листики и срезаю сухие кончики. Опускаю капусту в кипящую подсоленную воду примерно на 3-5 минут в зависимости от размера головок.
После этого сразу перевожу ее в миску с очень холодной водой. Благодаря такому способу капуста сохраняет яркий зеленый цвет, не разваривается и остается слегка хрустящей.
Отварите лапшу
Собу готовлю в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно для этого нужно всего несколько минут.
Важно не переварить лапшу, ведь она может потерять упругость. После приготовления промываю ее прохладной водой, чтобы убрать лишний крахмал и оставляю стекать.
Приготовьте грибы
Шампиньоны нарезаю пластинками и выкладываю на разогретую антипригарную сковородку. Готовлю на среднем огне, пока не испарится излишняя влага, а грибы слегка не подрумянятся.
По желанию добавляю немного оливкового масла.
Добавьте креветки
В шампиньоны выкладываю очищенные сырые креветки. Готовлю примерно 2 минуты с каждой стороны в зависимости от их размера.
Приготовьте соус
В отдельной мисочке смешиваю соевый соус, мед, сок лайма и воду. Добавляю смесь в грибы с креветками и прогреваю около минуты.
Затем выкладываю на сковороду гречневую лапшу и осторожно перемешиваю, чтобы соус равномерно распределился. Прогреваю еще около минуты и снимаю с огня.
Подавайте блюдо
На тарелку выкладываю лапшу с шампиньонами и креветками. Рядом размещаю брюссельскую капусту, а сверху добавляю немного соуса из сковородки.
Мне нравится не смешивать капусту с лапшой до подачи. Так она сохраняет свой цвет, а на тарелке отлично контрастируют зеленоватые овощи, черная соба и креветки.
Мой совет: соба быстро впитывает соус, поэтому не следует оставлять ее надолго на горячей сковородке. Лучше добавить лапшу в конце приготовления, чтобы она оставалась упругой и не слиплась.
Аллергены: ракообразные, соя, пшеница и глютен (если они входят в состав лапши или соуса).
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