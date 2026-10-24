Фунчоза с курицей и овощами: быстрый рецепт обеда за 25 минут

Фунчоза - простой вариант обеда или ужина, когда хочется разнообразить привычное меню. Блюдо с азиатскими нотками можно приготовить легко и дома.
Собственным рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции:
- фунчоза (сухая) - 60 г;
- куриное филе (сырое) - 150 г;
- замороженный овощной микс - 150 г;
- свежий огурец - 1 небольшой;
- соевый соус - 1 ст. л., далее по вкусу;
- соус терияки - примерно 1 ст. л.;
- рисовый уксус без добавленного сахара и соли - ½ ч. л. (по желанию);
- растительное масло - 2 ч. л.
Ориентировочное время приготовления: 25 минут
Как приготовить фунчозу с курицей и овощами
Приготовьте курицу
Сначала я нарезала куриное филе полосками и обжарила на сковороде из 1 ч. л. масла на среднем огне, периодически переворачивая, до полной готовности.
Готовность курицы лучше всего проверять кухонным термометром. Для этого вставьте щуп в самую толстую часть кусочка мяса. По рекомендациям FoodSafety.gov, температура внутри птицы должна достигать не менее 74 градусов.
Приготовьте овощи
Готовую курицу переложите на тарелку. На сковороде с остальным маслом приготовьте замороженный овощной микс в соответствии с инструкцией на упаковке. Периодически перемешивайте, а лишней жидкости дайте испариться.
Запарьте фунчозу
Пока готовились овощи, я залила сухую фунчозу горячей водой и оставила примерно на 5 минут, чтобы она набухла и стала мягкой. В то же время, способ и длительность приготовления могут отличаться в зависимости от производителя, поэтому обязательно проверяйте инструкцию на своей упаковке. Готовую лапшу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.
Смешайте ингредиенты
Свежий огурец я нарезала брусочками и добавила в фунчозу вместе с готовыми овощами. Затем влила соевый соус и все перемешала. Также добавила ½ ч. л. рисового уксуса для легкой кислинки.
Подайте блюдо
Разложите фунчозу с овощами на две тарелки, сверху выложите курицу и полейте соусом терияки. Я добавляю его в конце, чтобы отдельно чувствовался сладковатый вкус соуса.
Содержит сою. Соусы могут содержать пшеницу (глютен) - проверяйте состав на этикетке.
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