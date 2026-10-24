alyona alyona сделала бариатрическую операцию: что повлияло на ее решение (видео)

Украинская реперка alyona alyona сообщила о перенесенной операции . Артистка призналась, что долго откладывала этот шаг, и объяснила, что в конечном итоге повлияло на ее решение.

Какую операцию перенесла alyona и почему решилась на этот шаг, рассказывает Styler.

Почему alyona alyona решилась на операцию

Рэперка перенесла бариатрическую операцию по снижению веса. В зависимости от метода такие вмешательства предполагают уменьшение объема желудка или изменение пути прохождения пищи по пищеварительной системе.

В видеообращении, опубликованном 23 октября в Instagram, alyona alyona объяснила свое решение. Видео она записала в больничной палате перед операцией, а опубликовала уже после нее.

По словам артистки, из-за рабочего графика и сложившихся привычек ей было сложно достичь желаемого результата. Она пришла к выводу, что для похудения привычными способами пришлось отказаться от работы и полностью сосредоточиться на этом процессе.

"Я перепробовала все. Я отказывалась от этой операции много лет", - рассказала alyona alyona.

Как alyona alyona относится к возможному осуждению

Исполнительница объяснила, что хочет продолжать работать, развиваться и меняться. Возможное осуждение со стороны других людей не стало причиной отказываться от решения.

"Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-нибудь, или обесценит. Это мой путь", - подчеркнула реперка.

Какого результата хочет добиться артистка

Она рассказала, что хотела бы весить 80 кг. Одним из аргументов в пользу операции стал опыт ее подруги, которая после такого вмешательства похудела и уже несколько лет удерживает результат.

В то же время реперка признает, что операция может не стать универсальным решением проблемы.

Что alyona alyona рассказывала о предыдущих попытках похудеть

В начале октября артистка поделилась историей своих попыток снизить вес еще со школы. В средних классах она весила более 100 кг. Родители обращались к врачам, а мама поддерживала дочь и соблюдала диеты вместе с ней.

По словам реперки, однажды ей удалось похудеть на 20 кг, а в девятом классе она весила 85 кг. Однако удерживать результат было сложно: впоследствии вес снова возвращался до 122-125 кг.

В то же время исполнительница ранее высказывалась о постоянном внимании к ее весу. Ее удивляло, что эта тема остается среди самых распространенных поисковых запросов о ней, несмотря на многочисленные достижения в музыкальной карьере.